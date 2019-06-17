Войти
17.06.2019
bmpd.livejournal.com

Президент Туркмении расстрелял мишени с велосипеда

641
0
-4

Оригинал взят у коллеги dambiev в Внезапная проверка боеготовности туркменской армии. Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на военных учениях продемонстрировал навыки меткой стрельбы из пистолета, проезжая на велосипеде, сообщает правительственный сайт Туркменистан. Золотой век.

Эти навыки лидер страны показал на военных учениях в учебно-тренировочном центре.

Издание отмечает, что глава государства в целях внезапной проверки войск национальной армии отдал после полуночи приказ об оперативном приведении соответствующих подразделений в состояние боеготовности. По тревоге был поднят личный состав воинских частей, боевые самолеты и вертолеты направились в учебно-тренировочный центр. Здесь глава государства, посмотрев военные учения, сел на велосипед, и совершая развороты перед установленными у дороги тремя мишенями, произвел из пистолета по три выстрела в каждую из них. Газета подчеркивает, что четко поразив все мишени, Бердымухамедов ещё раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, а также вновь подал для военнослужащих, в особенности, молодежи, образцовый пример.

Из новинок впервые продемонстрирован лёгкий турбовинтовой штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano, выпускающийся бразильской компанией Embraer .Ранее о поставках в Туркмению данного типа самолетов не сообщалось [Вероятно, как ранее в случае с М-346, самолет был привезен для демонстрации в Туркмении - bmpd ].

Лёгкий турбовинтовой штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano

Бронеавтомобиль "Аль Шибл-2" (Al Shibl 2) с колесной формулой 4х4 производства Саудовской Аравии

Китайский мобильный всепогодный зенитный ракетный комплекс ближнего действия FM-90 (HQ-7B)

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Китай
Саудовская Аравия
Туркменистан
Продукция
EMB-314
M-346
Компании
Embraer
Проекты
Военные учения
Похожие новости
09.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть I
06.05.2013
Лидеры прежние
12.12.2012
Индонезия интенсивно вооружается
28.07.2010
Не за покупками
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 17.06 17:14
  • 92
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия