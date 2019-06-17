Президент Туркмении расстрелял мишени с велосипеда

Оригинал взят у коллеги dambiev в Внезапная проверка боеготовности туркменской армии. Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на военных учениях продемонстрировал навыки меткой стрельбы из пистолета, проезжая на велосипеде, сообщает правительственный сайт Туркменистан. Золотой век.

Эти навыки лидер страны показал на военных учениях в учебно-тренировочном центре.

Издание отмечает, что глава государства в целях внезапной проверки войск национальной армии отдал после полуночи приказ об оперативном приведении соответствующих подразделений в состояние боеготовности. По тревоге был поднят личный состав воинских частей, боевые самолеты и вертолеты направились в учебно-тренировочный центр. Здесь глава государства, посмотрев военные учения, сел на велосипед, и совершая развороты перед установленными у дороги тремя мишенями, произвел из пистолета по три выстрела в каждую из них. Газета подчеркивает, что четко поразив все мишени, Бердымухамедов ещё раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, а также вновь подал для военнослужащих, в особенности, молодежи, образцовый пример.

Из новинок впервые продемонстрирован лёгкий турбовинтовой штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano, выпускающийся бразильской компанией Embraer .Ранее о поставках в Туркмению данного типа самолетов не сообщалось [Вероятно, как ранее в случае с М-346, самолет был привезен для демонстрации в Туркмении - bmpd ].

Лёгкий турбовинтовой штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano

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