Туркмения, вероятно, заказала шесть учебно-боевых самолетов М-346

Согласно ежегодному отчету министерства иностранных дел Италии итальянскому Сенату об экспорте из Италии вооружения и военных материалов в 2019 году (Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento 2019 - здесь ), Туркмения стала вторым (после Египта) по объемам контрактации и, соответственно, выданных итальянским правительством экспортных лицензий, заказчиком итальянской продукции военного назначения в 2019 году, получив лицензий на сумму 446,1 млн евро.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в кабине итальянского учебно-боевого самолета Leonardo M-346 Master, 03.05.2018 (с) кадр репортажа туркменского телевидения

При этом детализация сделанных Туркменией заказов не приводится, но, анализируя итальянский правительственный отчет, можно сделать вывод, что почти все они приходятся на авиационную технику. При этом, помимо указания на контракт компании Leonardo на поставку 32 военных вертолетов (24 AW149 и восьми AW189) Египту, в итальянском отчете приводятся данные о получении Leonardo в 2019 году экспортных контрактов на поставку шести учебно-боевых самолетов М-346 Master и восьми многоцелевых вертолетов AW139 в военном исполнении. Сведения о каких-либо известных заказах на оба этих типа в 2019 году в открытых источниках не публиковались, и, принимая во внимание характер и стоимость турменских контрактов в Италии в 2019 году, можно сделать вывод, что заказчиком шести самолетов М-346 и восьми вертолетов AW139 выступила Туркмения.

Напомним, что несколько вертолетов AW139 уже используются пограничной охраной, вооруженными силами и правительственными структурами Туркмении начиная с 2011 года.

Что касается самолета М-346, то он был продемонстрирован, предположительно, на аэродроме Мары-2 во время устроенной президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым 3 мая 2018 года "внезапной проверки боеготовности" вооруженных сил республики. Тогда же были там продемонстрированы в единичных экземплярах военно-транспортные самолеты Airbus C295M и Leonardo C-27J Spartan. При этом тогда С-27J и М-346 вообще не несли никаких опознавательных знаков и эмблем, а С295М имел на киле опознавательный знак ВВС Португалии. То есть тогда данные самолеты были предоставлены туркменской стороне во временное пользование производителями для испытаний и оценки. Видимо, за этим и последовал в 2019 году контракт на приобретение Туркменией шести самолетов М-346.

Италия в целом является одним из традиционных поставщиков военного имущества Туркмении. Сообщалось, что с 2007 по 2017 годы итальянское правительство выдало экспортных лицензий на поставку в Туркмению продукции военного назначения на сумму 247 млн евро. В 2018 году такие лицензии не выдавались, однако в 2019 году, как можно видеть, последовал рекордный объем лицензий на продажу Туркмении продукции военного назначения на сумму 446,1 млн евро.

Компания Leonardo к настоящему времени поставила суммарно 72 серийных самолета М-346 (22 для ВВС Италии, 12 Сингапура, 30 Израиля и восемь Польши) и имеет подтвержденные контракты на поставку еще восьми самолетов для Польши (суммарная стоимость двух подписанных в 2018 году данных контрактов на поставку восьми самолетов Польше составляет 246 млн евро). В феврале 2020 года предварительное соглашение о намерениях относительно возможности закупки 10 или 15 (по разным данным) самолетов М-346 подписал Азербайджан.