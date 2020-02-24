Азербайджан подписал соглашение о приобретении самолетов М-346

В ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию 20 февраля 2020 года министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подписал с исполнительным директором итальянской компании Leonardo Алессандро Профумо "Декларацию по соглашению между министерством обороны Азербайджанской Республики и Leonardo S.p.A в связи с приобретением системы интеграции самолетов М-346". Данный документ является предварительным соглашением о приобретении Азербайджаном учебно-боевых самолетов Leonardo M-346 Master, хотя твердый контракт еще должен быть заключен.

Третий опытный образец учебно-боевого самолета Leonardo M-346 Master во время демонстраци в Азербайджане, 10.05.2017 (с) министерство обороны Азербайджана

Согласно одним западным источникам, соглашение предусматривает приобретение Азербайджаном 15 самолетов М-346, по другим - десяти самолетов с опционом на 15.

Со стороны bmpd напомним, что в мае 2017 года компания Leonardo произвела демонстрацию третьего прототипа М-346 в Азербаджане, причем самолет был осмотрен министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Всего Leonardo к настоящему времени поставила 72 серийных самолета М-346 (22 для ВВС Италии, 12 Сингапура, 30 Израиля и восемь Польше) и имеет контракты на поставку еще восьми самолетов для Польши.