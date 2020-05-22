Египет приобрел 32 вертолета AW149 и AW189

Согласно ежегодному отчету министерства иностранных дел Италии итальянскому Сенату об экспорте из Италии вооружения и военных материалов в 2019 году (Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento 2019 - здесь ), итальянская компания Leonardo в 2019 году получила лицензии на реализацию контракта на поставку вооруженным силам Египта 32 военных вертолетов производства ее вертолетного дивизиона Leonardo Helicopters (бывшая AgustaWestland) - 24 вертолетов AW149 и и восьми AW189.

Второй опытный образец многоцелевого военного вертолета Leonardo AW149 (c) Leonardo

Общая сумма выданных в 2019 году лицензий на поставки в Египет итальянской продукции военного назначения составила 871 млн евро, и практически вся она приходится на упомянутый вертолетный контракт Leonardo. Данный контракт с Египтом стал крупнейшим экспортным контрактом итальянской оборонной промышленности в 2019 году и сделал Егпет крупнейшим заказчиком итальянской продукции военного назначения в 2019 году. Общий объем выданных в 2019 году экспортных лицензий на итальянскую продукцию военного назначения составил 5,174 млрд евро, - что, видимо, является объемом контрактации итальянского оборонного экспорта.

Напомним, что еще в апреле 2019 года в СМИ сообщалось, что ВМС Египта подписали c Leonardo контракт на закупку 20 вертолетов AW149 (с опционом еще на 10), но данный контракт никогда не подтверждался Leonardo. Теперь из итальянского официального отчета стало известно, что контракт с Египтом был еще более крупным и включал также восемь новых вертолетов AW189.

Египет таким образом стал первым значительным заказчиком вертолета AW149. Впервые представленный AgustaWestland в 2006 году, вертолет 9-тонного класса взлетного веса AW149 позиционируется как специально созданная военная многоцелевая машина, призванная составитть конкуренцию американским массовым вертолетам серии Sikorsky UH-60. Фактическим гражданским аналогом AW149 является вертолет AW189. Несмотря на обширные испытания и активные демонстрации четырех построенных с 2009 по 2016 годы прототипов AW149 и участие в ряде международных тендеров, до сих пор единственным заказом на серийные AW149 была поставка в 2017-2018 годах пяти машин армейской авиации Таиланда по контракту стоимостью 92,8 млн долл, а также одной машины для полиции Таиланда.

Вертолет AW189, являющийся коммерческой деривацией AW149, серийно поставляется с 2014 года, однако пользуется достаточно умеренным успехом на рынке. Египет, видимо, стал первым заказчиком AW189 для нужд вооруженных сил.