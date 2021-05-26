Отлетались соколы

После распада СССР украинские ВВС за 30 лет не получили ни одного нового самолета

Осенью в Одесской области состоятся совместные украинско-румынские учения Riverine 2021 с участием Военно-морских сил и пограничников двух стран. Главная цель маневров – укрепление региональной безопасности, улучшение уровня взаимодействия и совместимости стран-участниц. Планирование прошло недавно в Одессе. К учению от украинской стороны будут привлекать группу малых бронированных артиллерийских катеров, рейдовый тральщик, десантный корабль или катер, подразделение морской пехоты. От румынской – бронированные и патрульные катера, рейдовые тральщики, а также пехотное подразделение. А что же с авиацией?

Вечный ремонт

Румынская сторона четко обозначила участие своего вертолет Puma Naval. Украинская же ограничилась ничего не значащей фразой «морская авиация ВМС Украины». Подразумевая, видимо, два десантно-транспортых вертолета Ми-8. И это все, что «Збройні Сили України» (ЗСУ) могут поставить на данные маневры.

Дело в том, что на конец прошлого года на вооружении морской авиации Украины числились находящиеся на хранении четыре советских Ан-26. А также три рекордсмена по продолжительности выпуска Ан-2 и два противолодочных самолета Бе-12, которые пока не могут подняться в воздух. Есть еще несколько советских и российских вертолетов на хранении. Так что особо щеголять нечем. Как и всем украинским «Повiтряним Силам», которые после распада Советского Союза за 30 лет не получили ни одного нового самолета.

Реальная численность авиапарка ВВС засекречена. Известно лишь, что в 2014 году Украина активно задействовала авиацию в боях на востоке страны. Но после того как было уничтожено пять украинских Су-25, два МиГ-29 и один Су-24, а также два транспортных и разведывательных самолета, Киев отказался от применения авиации в военных действиях. По данным украинских военных форумов, к 2019 году на вооружении в ВСУ находились 45 истребителей МиГ-29 (включая учебные), 35 истребителей Су-27, до 25 бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25, до 15 транспортных самолетов Ан-26, 20 транспортных Ил-76МД, более сотни чешских учебных самолетов Л-39. В вертолетном парке числятся примерно двадцать Ка-25, двадцать пять Ка-27 и Ка-29, малым количеством Ми-8 и Ми-14. При этом учтена как реально находящаяся на вооружении техника, так и та, что пребывает на хранении.

По состоянию на 2021 год в боевом составе украинских ВВС насчитывалось лишь 26 многоцелевых истребителей большой дальности Су-27 и 16 истребителей малой дальности МиГ-29. Есть также 13 штурмовиков Су-25 и 12 сверхзвуковых бомбардировщиков Су-24. Звучит устрашающе, но после распада Советского Союза украинцы боевые самолеты почти не модернизировали, из-за чего те сегодня слабо защищены от современного зенитного оружия. Командующий украинскими ВВС генерал-полковник Сергей Дроздов недавно признал, что авиатехника поддерживается исключительно за счет ремонта. Но по его словам, ремонт нельзя проводить вечно.

Разбазаренное наследство

Это притом что в 1991 году Украина получила солидное советское наследство и по количественному показателю боевая авиация Украины в 90-х годах уступала лишь авиации США, России и Китая, будучи самой многочисленной в Европе и насчитывающей свыше двух тысяч боевых самолетов.

В частности, истребительная авиация имела 80 МиГ-23МЛ/МиГ-23МЛД, более 80 Су-15ТМ/Су-15УМ, около 100 МиГ-25ПД/МиГ-25РБТ/МиГ-25ПУ, 240 МиГ-29, 70 Су-27П. Фронтовых бомбардировщиков и штурмовиков: 150 Су-24М, 63 Су-25. Дальняя авиация: 30 Ту-16, 30 Ту-22К, 36 Ту-22М2/Ту-22М3, 23 Ту-95МС, 19 Ту-160. ВТА: 190 Ил-76МД, 55 Ан-26, 21 Ил-78. Разведавиация: 30 Ту-22Р, 15 МиГ-25РБ, 30 Су-17М3/Су-17М4, 12 Су-24МР.

Авиационный полк РЭБ – 35 машин Як-28ПП. А были еще четыре учебных авиационных центра, где числились 240 МиГ-21бис, 60 Су-24М, 550 L-39 «Альбатрос»/L-29 «Дельфин».

Кроме того, на вооружении находилось около 900 вертолетов, в том числе 250 ударных Ми-24В/Ми-24П.

“ Киеву требуется более 10 миллиардов долларов на обновление военно-воздушных сил, которые планируют переоснастить новыми западными боевыми самолетами. Но денег на это нет ”

Однако с ухудшением финансово-экономического положения Украины авиаполки стали стремительно деградировать. Были сняты с вооружения заправщики Ил-78, истребители МиГ-23МЛД, учебно-тренировочные Ту-134УБЛ. Утилизированы дальние ракетоносцы Ту-22М2/Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 (правда, тогда Киев передал России восемь Ту-160, три Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55 в счет долга за поставленный природный газ на сумму 285 миллионов долларов).

25 ноября 1993 года между Украиной и США подписано соглашение об уничтожении частей дальней авиации. Американцы и профинансировали эту операцию. В 1996–1999-м уничтожено 29 стратегических ракетоносцев (10 Ту-160 и 19 Ту-95МС). Кроме того, в 2002–2006 годах на авиабазах в Николаеве, Полтаве, Прилуках и Белой Церкви ликвидировано 60 Ту-22М (17 Ту-22М2 и 43 Ту-22М3), состоявших на вооружении строевых частей, морской авиации, а также находившихся на базах хранения и авиаремонтных заводах.

Удалось Украине и подзаработать на этой технике. В 1999 году Киев продал Алжиру 30 вертолетов Ми-24. В 2000-м – шесть МиГ-27 Шри-Ланке. Причем самолеты находились в отличном состоянии, так как прошли полное переоборудование. В 2001 году в Македонию отправились 17 вертолетов Ми-24 и Ми-8. Самый же большой экспорт авиатехники случился в 2012-м, когда были проданы 231 военный самолет и вертолет. Среди них совсем новые образцы, все остальные самолеты находились на вооружении в ВВС.

Что же в итоге?

Сегодня реально ВВС могут похвалиться только поддерживаемыми в нормальном состоянии взлетно-посадочными полосами на аэродромах. На них теперь удобно принимать военные самолеты из США и стран НАТО. В идеальном состоянии находится и транспортный Ан-24Б – персональный борт главкома ВВС.

Наполеоновские планы

В мае 2020 года Киев объявил о своем намерении за 15 лет потратить более 10 миллиардов долларов на обновление военно-воздушных сил. Украинскую военную авиацию планируют переоснастить новыми боевыми самолетами в три этапа. В первом, подготовительном, рассчитанном до 2025 года, должен быть проведен в 2021–2022-м тендер и подписан контракт на закупку 6–12 многоцелевых истребителей. К 2030 году налажены регулярные поставки новой боевой авиационной техники (8–12 многоцелевых самолетов в год). В течение этого периода должно начаться также переоснащение транспортной и специальной авиации (1–2 самолета ежегодно), развертывание новых беспилотных авиационных подразделений на замену штурмовой, бомбардировочной и разведывательной авиации. И судя по всему, это будет авиация из парка стран НАТО.

К 2035 году практически вся устаревшая боевая техника должна быть выведена из состава и сформированы воздушные силы нового образца. В них планируется иметь:

четыре бригады тактической авиации, вооруженные современными унифицированными многоцелевыми истребителями поколения «4+» типа Saab JAS-39E/F Gripen, F-16 Block 70/72 или аналогичными;

бригаду транспортной и специальной авиации;

учебную авиационную бригаду.

Кроме того, в ВС нового образца планируют создать не менее четырех бригад (полков) беспилотной разведывательно-ударной авиации.

Что касается истребителей, то тут основная надежда Киева на щедрую экономическую помощь заокеанских спонсоров. Франция готова дать гарантию кредита на оплату до 85 процентов стоимости самолетов (полтора миллиарда евро на эти цели уже отложено), если Киев выберет ее истребитель «Рафаль». Ныне уже действует коммерческий механизм продажи Парижем украинцам 55 вертолетов компании Airbus на сумму 551 миллион евро. Хотя годовой бюджет украинских воздушных сил – всего 300 миллионов долларов в год. Этих денег хватит на покупку лишь трех «Рафалей». С таким бюджетом налет у украинских летчиков может составить всего несколько часов в год.

Свои истребители, кроме Франции, на щедрых – лишь бы помешать Китаю купить украинское предприятие по производству двигателей «Мотор Сич» – условиях может предложить и Вашингтон. Хотя китайский магнат Ван Цзин уже владеет 56–76 процентами компании «Мотор Сич», однако это ничего не значит. Киев под давлением Белого дома национализировал предприятие. Ходят слухи, что «Мотор Сич» теперь купит французская моторостроительная фирма Safran и тогда Китай навсегда лишится возможности стать хозяином этого производства.

Независимый консультант Стивен Бланк в статье для Атлантического совета призывает Вашингтон передать из своего резерва Украине для сдерживания России истребители F-15 или F-16C и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Е-2 и самолеты-заправщики KC-135, сделав это в рамках программы ленд-лиза. Но старые самолеты сложнее обслуживать да и политической воли отдать самолеты бесплатно пока незаметно.

«Экономичным выбором» для Украины остается одномоторный F-16, последняя модель которого существенно модернизирована. Но и тут потребуются деньги, для Украины просто неподъемные. По открытым сведениям, стоимость каждого старого F-16 Fighting Falcon («Атакующего сокола») составляет от 34 до 50 миллионов долларов. Плюс наземное оборудование и запчасти, обучение летчиков и обслуживающего персонала. Объединенные Арабские Эмираты в 2013 году приобрели 25 таких истребителей. Раскошелиться щедрым арабам пришлось на пять миллиардов.

Однако этот самолет не очень хорошо защищен от огня зенитно-ракетных средств. Командование украинских ВС заинтересовалось и самолетом шведской фирмы Saab «Грипен-Е». Этот истребитель дешев в эксплуатации, имеет сниженную эффективную отражающую поверхность, мощные средства РЭБ. Однако в Швеции в отличие от Франции и США нет желания финансово подсластить сделку.

Украина намерена потратить 1,43 миллиарда долларов на приобретение новых средних транспортных самолетов, которые поступят на вооружение в 2027–2035 годах, 1,25 миллиарда долларов – на ремонт и модернизацию учебных самолетов Л-39. Учебная авиация должна претерпеть переоснащение на современный многофункциональный учебно-боевой самолет, который станет основной учебной платформой, а при необходимости сможет использоваться для выполнения боевых задач с целью усиления возможностей тактической авиации. И тут вероятными претендентами на роль УБС воздушных сил ВСУ с турбореактивной силовой установкой рассматривается итальянский М-346 (Alenia Aermacchi, клон Як-130) и китайский L-15 (Hongdu Aviation Industry Group).

Как в шелках

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий развития воздушных сил, за 15 лет оценивается на уровне 320 миллиардов гривен (в ценах 2020 финансового года) или 11,91 миллиарда долларов и далеко выходит за рамки текущего финансирования армии. Для страны, давно сидящей в долгах, такие планы выглядят ненаучной фантастикой. К тому же концепция развития воздушных сил предполагает полный переход, повторим, на западную матчасть. А это значит, что авиаремонтные предприятия Украины, рассчитанные на обслуживание советской техники, останутся без работы.

Критики вообще сомневаются в целесообразности обновления ВС Украины из-за больших затрат. Эксперт по военной авиации Том Купер (Tom Cooper) рассказал изданию «Форбс»: «Чтобы создать на Украине классические военно-воздушные силы, потребуется полностью перестроить местную инфраструктуру материально-технического обеспечения, заново обучить весь личный состав, вырастить совершенно новое поколение летчиков с самого низа и доверху, включая командование. А затем уйдут годы на поставку всех самолетов. И даже тогда эти самолеты надо будет приводить в соответствие с современными технологиями, оснащать их современным оружием и системами связи, а затем готовить летный и технический состав».

Валерий Громак

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (882) за 25 мая 2021 года