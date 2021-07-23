Более 230 тыс. человек задействованы в военных учениях в Таджикистане - Минобороны республики

Душанбе. 22 июля. ИНТЕРФАКС - В военных учениях в Таджикистане подняты по тревоге и приведены в полную боевую готовность все подразделения вооруженных сил и силовых структур страны численностью 100 тыс. человек личного состава, а также более 130 тыс. офицеров и солдат запаса, заявил министр обороны республики Шерали Мирзо в своем докладе президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Президент Таджикистана, Верховный главнокомандующий вооруженными силами страны утром в четверг посетил Центр управления вооруженными силами. Трансляцию в прямом эфире вели республиканские телеканалы.

Мирзо доложил Рахмону, что по тревоге были подняты и приведены в полную боевую готовность все подразделения вооруженных сил и силовых структур страны численностью 100 тыс. человек личного состава.

"В ходе учений в назначенные места передислоцировано 1023 единицы бронетехники, 3167 единиц специальной автомобильной техники, 447 единиц артиллерийских установок, пушек и минометов, 254 единиц средств противовоздушной обороны, 45 единиц самолетов и боевых вертолетов", - следует из сообщения министра.

По его словам, в учениях также задействованы более 130 тыс. офицеров и солдат запаса.

О полной боевой готовности президенту в режиме видеоконференции доложили председатели города Душанбе, областей, возглавляющие территориальные зоны обороны.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибов переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа.