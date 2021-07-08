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Интерфакс-АВН

Российские инструкторы проводят интенсивное обучение таджикских военных

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Учения на 201-й российской военной базе в Таджикистане
Учения на 201-й российской военной базе в Таджикистане.
Источник изображения: © Sputnik / Искандар Аминов

Екатеринбург. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Военные инструкторы 201-й военной базы РФ проводят интенсивное обучение военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана, всего в текущем году будет подготовлено 1 тыс. военнослужащих республики, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

"Практические тренировки проводятся на горных полигонах Ляур и Самбули. В программу подготовки входят дневные и ночные занятия в составе экипажей танков, бронетранспортеров, огневая подготовка с применением вооружения боевых машин, упражнения контрольных стрельб из ручных и автоматических гранатометов", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в рамках учебного курса проводятся занятия по стрельбе и управлению огнем артиллерии с использованием средств разведки. При этом особое внимание уделяется использованию опыта современных вооруженных конфликтов.

Учебный курс продлится до конца июля и завершится контрольными боевыми стрельбами.

В летнем периоде обучения подготовку проходят 500 младших специалистов для Вооруженных сил Таджикистана. Всего в этом году будет подготовлено 1 тыс. таджикских военнослужащих по 14-ти военным специальностям, в том числе разведчиков, командиров и наводчиков реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", операторов танков Т-72 и других, уточняет ЦВО.

Как сообщалось, США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны. Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Афганистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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Афганистан
Россия
США
Таджикистан
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Град РСЗО
Ми-8
Т-72
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2020-й год
Военные учения
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