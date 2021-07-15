Более 1 тыс. российских военных начали учения в Таджикистане на фоне обострения обстановки в Афганистане

Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.

Екатеринбург. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Порядка 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы участвуют в командно-штабном учении, которое стартовало в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа в среду.

"В ходе учения командиры подразделений, начальники родов войск и служб соединения отработают вопросы планирования и всестороннего обеспечения боевых действий в условиях динамично меняющейся обстановки. Особое внимание уделено маскировке и комплексному прикрытию полевых командных пунктов от средств радиолокационной разведки, воздушных средств нападения условного противника и диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что привлекаемые к учению подразделения уже совершили марш в сопровождении боевых вертолетов армейской авиации в назначенные районы. В процессе выдвижения военнослужащие отработали вводные по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования на местности.

Кроме того, на полигонах Ляур и Самбули военнослужащие развернули мобильные полевые пункты управления и узлы связи.

Учение продлится до конца недели.

Ранее сообщалось, что США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа ЦВО.