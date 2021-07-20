Российские военные подготовили 1 тыс. младших специалистов для Минобороны Таджикистана в 2021 году

Екатеринбург. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Военные инструкторы 201-й российской военной базы завершили подготовку 1 тыс. младших специалистов для Вооруженных сил Таджикистана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

"Обучение проходило по 14-ти военным специальностям: механик-водитель и оператор танка Т-72, командир реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", наводчик самоходного артиллерийского орудия 2С1 "Гвоздика", наводчик бронетранспортера БТР-80, наводчик-оператор боевой машины пехоты БМП-2, также разведчик, гранатометчик и другие. Подготовка осуществлялась в летнем и зимнем периодах обучений по 500 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в программу подготовки входили дневные и ночные занятия в составе экипажей танков и бронетранспортеров, а также огневая подготовка с применением вооружения боевых машин, упражнения контрольных стрельб из ручных и автоматических гранатометов. Кроме того, в составе учебного курса проводились занятия по стрельбе и управлению огнем артиллерии с использованием технических средств разведки.

При этом особое внимание в ходе подготовки военных уделялось использованию опыта современных вооруженных конфликтов, уточняет ЦВО.

Практические тренировки проводились на горных полигонах Ляур и Самбули.

Ранее сообщалось, что США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа.