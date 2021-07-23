Центральный военный округ направит штурмовые самолеты Су-25СМ на учения у границы с Афганистаном

Екатеринбург. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Экипажи штурмовиков Су-25СМ объединенной российской военной базы в Киргизии будут привлечены к российско-узбекскому учению, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области республики, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"Будет задействовано звено штурмовиков Су-25СМ. Практические действия учения пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения российские штурмовики обеспечат поддержку с воздуха совместной группировке войск, отрабатывающей учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государств центральноазиатского региона. Кроме того, экипажи Су-25СМ выполнят задачи по поиску и уничтожению замаскированных баз условного противника и отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов.

Ранее сообщалось, что совместном учении военнослужащих РФ и Узбекистана на полигоне "Термез" примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил России и Узбекистана, также будет задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе авиация.

В рамках учения военнослужащие совместной группировки войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств центральноазиатского региона. Основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа.