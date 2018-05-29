Снова Афганистан?



Военные учения.

Источник: mil.ru Военные учения.Источник: mil.ru

На каждом учении отрабатываются новые задачи по двенадцати способам действий войск

Развитие военно-политической обстановки вокруг Российской Федерации не дает ни малейшего повода к самоуспокоенности. Почувствовав нашу растущую мощь, Запад пытается остановить поступательное развитие всеми имеющимися средствами. Ситуация усугубляется тем, что почти все международные институты работают в интересах США, а государства, расположенные по периметру наших границ, проводят внешнюю политику с оглядкой на "вашингтонский обком". Что в этой ситуации может и должна предпринять Россия?

Прямое противодействие идет во всех сферах – политике, экономике, информационной среде. Ареной противоборства становятся спорт, культура, образование, медицина. Применяются все способы и средства, нормы морали и международного права игнорируются. Масштабы дезинформации и провокаций со стороны Запада можно охарактеризовать как развязывание полноценной информационной войны против России. И не только на газетных полосах и экранах ТВ.

Спящие халифаты

Резко обострилось противостояние в военной сфере. 14 апреля Вашингтон с союзниками нанес ракетный удар по сирийской территории. Его негативные последствия и эскалацию конфликта удалось предотвратить благодаря двум факторам.

Во-первых, предыдущие активные действия России заставили американцев и их союзников тщательно задуматься о выборе целей с тем, чтобы гарантированно исключить вероятность нанесения ущерба нашим объектам и военнослужащим.

“На территории Афганистана уже сосредоточено до 10 тысяч боевиков, которые вынашивают цели создания исламского халифата”

Во-вторых, грамотно выстроенная система противовоздушной обороны Сирии позволила из 105 выпущенных крылатых ракет перехватить 71. Причем в отражении удара были задействованы не самые современные средства ПВО. Но в целом успешные действия вооруженных сил Сирии при этом стали возможны благодаря целенаправленной подготовке органов управления и войск.

Анализ развития обстановки в зоне ответственности Центрального военного округа показывает, что наибольшую опасность Российской Федерации и ее союзникам представляет последовательное укрепление позиций запрещенного у нас ИГ в Афганистане, который является центром распространения нестабильности. Международные террористические организации все активнее вмешиваются во внутренние процессы стран региона, пытаются навязать народам чуждый образ жизни, привить радикальные суннитские взгляды вероисповедания и экстремистские идеи.

Укреплению потенциала ИГ в Центральной Азии способствует приток с Ближнего Востока сторонников местных радикально-экстремистских организаций, таких как "Исламское движение Восточного Туркестана", "Хизб ут-Тахрир", "Союз исламского джихада", "Салафия" и "Таблиги Джамаат", которые способны по возвращении на родину активировать "спящие боевые ячейки" и с опорой на радикальное население развернуть террористическую деятельность. По нашей оценке, на территории Афганистана уже сосредоточено до 10 тысяч боевиков ИГ, которые вынашивают цели создания халифата на территории республик Центральной Азии. Эмиссары исламистов непрерывно проводят мероприятия по вербовке местного населения, для обучения которого развернута целая система. А присутствие там иностранного военного контингента во главе с США способствует ее укреплению. При данной динамике роста численности группировки ИГ, распространения угроз экстремизма и обнищания населения региона активные боевые действия на территории Центральной Азии вполне реальны.

Многонациональный состав позволяет боевикам скрытно проникать в страны, откуда они родом, и распространять радикальные идеи среди мирных граждан, опираясь прежде всего на малоимущую часть населения. Хочу обратить внимание, что по опыту боевых действий в Сирийской Арабской Республике к сильным сторонам ИГ относятся многолетний боевой опыт, высокая дисциплина и мотивация, жесткая централизованная система управления, основанная на принципах единоначалия. Их вооруженные формирования состоят из зомбированных, хорошо подготовленных боевиков, готовых идти на смерть ради одной цели – создания исламского халифата. По уровню слаженности бандформирования ИГ приближаются к подразделениям специального назначения регулярных вооруженных сил.

Таким образом, можно сделать вывод, что основными угрозами безопасности России и ее союзников в регионе являются:

рост масштабов деятельности боевиков ИГ в Афганистане и распространение их влияния;

вероятность возникновения внутреннего вооруженного конфликта на территории центральноазиатских государств и втягивание в него Вооруженных Сил РФ;

перенос очагов нестабильности в районы компактного проживания населения, исповедующего ислам: Поволжье и Северный Кавказ.

Мы с особым вниманием отслеживаем ситуацию на южных рубежах. Проводим комплекс первоочередных мероприятий с усилением всех видов разведки и последовательным наращиванием боевого потенциала адекватно нарастающим угрозам. Одновременно осуществляется комплекс упреждающих мер в интересах стратегического сдерживания. Например, количество мероприятий оперативной и боевой подготовки в текущем году по сравнению с 2017-м увеличилось в полтора раза.

В этом отношении поучителен опыт военной операции России в Сирии. Напомню, что в сентябре 2015 года было принято решение об оказании помощи законному правительству этой страны в борьбе с ИГ и другими террористическими организациями. До этого так называемую войну с боевиками вела возглавляемая США коалиция. В нее входило более 30 передовых в военном отношении государств, задействовались значительные ресурсы, в том числе авиация и силы специального назначения. Однако зримых результатов не было. Территории, подконтрольные ИГ, только расширялись. К началу операции Вооруженных Сил России в руках террористов находилось 90 процентов территории Сирии. Трудно поверить, что мощнейшая коалиционная группировка не смогла справиться с террористами. Видимо, цель была совсем другая. Положение изменилось после начала операции российских Воздушно-космических сил и создания реального антитеррористического альянса с участием России, Ирана и Турции. В результате сегодня Сирия почти полностью очищена от террористов ИГ, правительственные силы контролируют около семидесяти процентов территории страны, освобождено 1245 населенных пунктов, деблокированы основные объекты экономической инфраструктуры и коммуникации. За время операции, 85 процентов экипажей оперативно-тактической и 90 процентов армейской авиации выполнили по 140–150 боевых вылетов, а всего их на счету ВКС России – более 34 тысяч. Комплексы С-400, С-300В и "Панцирь-C1" совместно с истребительной авиацией обеспечили полное превосходство наших ВКС в сирийском воздушном пространстве. Возможности ЗРПК "Панцирь-C1", доведенные до перехвата реактивных снарядов и других малоразмерных целей, позволили уничтожить более 120 БЛА и 178 снарядов реактивных систем залпового огня террористов. В результате операции ликвидировано около 65 тысяч боевиков, из них 819 главарей, 2840 выходцев из Российской Федерации. Уничтожено более восьми тысяч единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 118 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов, 37 предприятий, производивших "джихад-мобили", и четыре – "джихад-танки". Благодаря российской авиации решена важнейшая задача по лишению террористических организаций источников доходов от продажи нефтепродуктов, которые составляли не менее трех миллионов долларов в сутки. Уничтожено 396 мест незаконной добычи нефти и заводов по ее переработке, 4100 топливозаправщиков.

При поддержке ВКС РФ правительственными войсками и ополчением от террористов освобождено около 113 тысяч квадратных километров территории и 1245 населенных пунктов, включая наиболее значимые города: Алеппо, Пальмира, Акербат, Дэйр-Эз-Зор, Меядин и Абу-Кемаль.

Округ, в ружье

Несомненно, решающая и ключевая роль в разгроме международной террористической организации ИГ на территории Сирии принадлежит Вооруженным Силам России, которые обладают высокой огневой мощью, мобильными средствами вооруженной борьбы нового поколения. Бесценный боевой опыт в Сирии получили более восьми тысяч военнослужащих нашего округа. Из них свыше трех тысяч отмечены государственными наградами.

“По уровню слаженности бандформирования приближаются к подразделениям специального назначения регулярных вооруженных сил”

При наличии в зоне ответственности ЦВО стран с нестабильной обстановкой ему отводится особая роль в борьбе с международным терроризмом. Сегодня это тем более актуально, так как существует вероятность смещения зоны вооруженных конфликтов с Ближнего Востока в направлении Центральной Азии. Исходя из складывающейся обстановки и прогноза ее развития, основные усилия в ЦВО сосредоточены на поддержании постоянной боевой готовности войск, перевооружении на современные и модернизированные образцы ВВСТ, обустройство объектов инфраструктуры, строительство современных военных городков.

Наращиваются усилия в совместной (межвидовой) подготовке с учетом накопленного боевого опыта в Сирии, осваиваются новые способы ведения боевых действий. Только в зимний период проведено 68 учений, из них двухсторонних – 54, позволивших (с учетом боевого опыта в САР) существенно повысить качество подготовки соединений, воинских частей и подразделений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 39 процентов. В летний период главным мероприятием является участие Объединенного стратегического командования войск округа в предстоящих маневрах "Восток-2018", а в следующем году – в СКШУ "Центр-2019".

Подготовка органов военного управления к решению задач на Центрально-Азиатском стратегическом направлении проводится с учетом анализа реальной обстановки, в тесном взаимодействии со странами – членами ОДКБ. В этом году мы провели ряд важных совместных мероприятий с вооруженными силами Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Казахстана, в том числе на их территории.

В декабре в ходе оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава рассмотрены особенности совместного планирования и применения войск (с учетом опыта боевых действий в Сирии) в составе объединенных группировок войск на территории Таджикистана и Киргизии.

С 5 по 7 марта проведена совместная командно-штабная тренировка на территории Киргизии с развертыванием командного пункта на аэродроме Кант, отработаны вопросы совместного планирования применения объединенной группировки войск (сил) и управления в ходе практических действий на полигоне Эдельвейс. Всего к практическим действиям от военного округа привлекались более 300 военнослужащих, 42 единицы ВВТ, в том числе 12 самолетов оперативно-тактической авиации.

14 марта завершена совместная командно-штабная тренировка в Таджикистане с развертыванием объединенного полевого командного пункта на полигоне Харбмайдон, вблизи с афганской границей, основу которого составлял вспомогательный пункт управления округа. На пяти полигонах в практических действиях от округа участвовали более полутора тысяч военнослужащих и 188 единиц ВВТ, в том числе 13 самолетов оперативно-тактической авиации и шесть боевых вертолетов. Впервые к проведению совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки проявило интерес руководство Узбекистана. В феврале-марте в войсках округа состоялась войсковая стажировка командующего войсками Ташкентского военного округа вооруженных сил Узбекистана генерал-майора Курбанова. Продемонстрирован порядок работы на повседневных пунктах управления штаба округа, объединений и соединений шести гарнизонов.

На Чебаркульском полигоне прошло показное двустороннее тактическое учение с батальонными тактическими группами двух танковых полков и отработкой этапов боевой стрельбы днем и ночью. Продолжается всесторонняя подготовка к проведению совместного КШУ "Мирная миссия-2018", которое пройдет здесь же 22–29 августа.

Повышению уровня подготовки оперативного состава и слаженности соединений способствовали внезапные комплексные проверки боевой готовности. Одна из них по плану Генерального штаба ВС РФ проведена в марте. К ней привлекались более 25 тысяч военнослужащих и 3200 единиц военной техники, из них авиационной – 21.

Полевые подвижные пункты управления всех уровней перемещались дважды на расстояние свыше 100 километров в сложных метеорологических условиях. В ходе проверки проведена командно-штабная тренировка по управлению войсками. Впервые отражение массированного ракетного авиационного удара противника осуществлялось с полевого КП одновременно с трех воздушных направлений. Система ПВО оценена представителями Генерального штаба ВС РФ как надежная, ее эффективность составила 86 процентов, уничтожено 265 воздушных целей из 308.

Особенностью является двусторонность и комплексность проводимых мероприятий с учетом межвидовой направленности, внедрения новых способов действия войск, в том числе в условиях применения противником гибридных методов ведения войны и многосферной операции. Все учения носят только межвидовой характер.

Для внедрения боевого опыта, полученного в Сирии, на каждом тактическом и тактико-специальном учении отрабатываются новые практические задачи по двенадцати способам действий войск. В частности, подготовка снайперских пар, мобильные боевые группы по борьбе с "джихад-мобилями", применение подразделений в системе разведывательно-огневого комплекса, борьба с БЛА и квадрокоптерами, рейдовые действия по флангам, сочетание наступления, разведки и поиска, использование минных шлагбаумов, применение засадно-огневых и разведывательно-ударных групп, развертывание проводной связи в сочетании с радиосвязью в условиях применения РЭБ.

Продолжается подготовка горных подразделений Сухопутных войск и армейской авиации на базе центра "Ергаки". Каждый цикл сегодня завершается полевым выходом с элементами выживания в горно-таежной местности. Причем подготовка ведется с применением знаний и навыков коренных жителей региона из числа староверов. В прошлом году, например, обучение прошли более тысячи военнослужащих ЦВО, а также Западного и Восточного военных округов. Впервые обучались военнослужащие НОАК и Республики Узбекистан.

В 2017 году в войска округа поступили свыше тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и техники, что позволило перевооружить две воинские части и 19 подразделений. А два соединения – на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". В армию ВВС и ПВО поставлены самолеты нового поколения Су-34, модернизированные Су-25 СМ и вертолеты Ми-8 АМТШ "Терминатор".

Соединения противовоздушной обороны осваивают новейшие системы ПВО С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1". В танковые части поставлены глубоко модернизированные Т-72БЗ. Мотострелки осваивают бронетранспортеры 82А с 30-мм автоматическом пушкой, а соединения специального назначения действуют на бронированных транспортных средствах "Тигр" и "Гусар". В роты БЛА на вооружение поступили современные беспилотные летательные аппараты "Форпост" и "Орлан-10", показавшие в Сирии высокие боевые и разведывательные возможности. В текущем году в частях постоянной готовности предстоит вывести оснащенность современным вооружением и техникой на уровень не менее 54 процента, а к 2020-му – на 70 процентов.

В период с 2019 по 2020 год поставка современных образцов ВВТ позволит перевооружить еще три соединения, четыре воинские части и семь подразделений. Спланировано обустроить восемь военных городков, три аэродрома, три филиала военных госпиталей. А также создать производственно-логистический комплекс "Пашино", парковую зону ракетной бригады Новосибирского объединения. Всего к исходу 2020 года в округе завершится строительство и капитальный ремонт почти пятисот зданий и сооружений на 23 объектах военной инфраструктуры.

Таким образом, реализация мероприятий, предусмотренных Планом деятельности в 2018 году, позволит повысить боевую мощь Центрального военного округа на 20 процентов, а боевой потенциал на 24 процента.

Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 20 (733) за 29 мая 2018 года