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Интерфакс-АВН

Начальник объединенного штаба ОДКБ обсудил в Таджикистане оказание военной и военно-технической помощи на фоне эскалации в Афганистане

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Анатолий Сидоров
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время брифинга в МИА "Россия сегодня".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в Таджикистане провел встречу с руководителями силовых ведомств страны, обсудил ситуацию на границе с Афганистаном, сообщили в пресс-службе штаба.

"Министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо ознакомил оперативную группу, возглавляемую генерал-полковником Анатолием Сидоровым, со сложившейся военно-политической и военно-стратегической обстановкой в регионе, обусловленной эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, и в таджикско-афганской приграничной зоне", - сообщил штаб в среду.

Там заявили, что были рассмотрены вопросы наращивания интенсивности мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, а также оказания военной и военно-технической помощи.

"С участием командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан генерал-полковника Раджабали Рахмонали обсуждены вопросы исхода на территорию Таджикистана граждан, в том числе военнослужащих с вооружением и военной техникой, Исламской Республики Афганистан", - сообщил штаб.

В пресс-службе сообщили, что Сидоров также провел встречу с послом России в Таджикистане Игорем Лякиным-Фроловым.

"Отмечен высокий уровень ответственности руководства Республики Таджикистан, касающейся обеспечения готовности пограничных войск, вооруженных сил, министерств и ведомств Республики Таджикистан к реагированию в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Также обсуждены возможности использования потенциала государств - членов ОДКБ", - сообщили в штабе.

Визит Сидорова в Таджикистан проходит на фоне наступления на правительственные силы в Афганистане талибов (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация), а также перехода афганских военных через границу в Таджикистан.

Россия в случае необходимости готова предпринять дополнительные усилия по содействию Таджикистану в обеспечении безопасности на границе с Афганистаном, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в северном Афганистане. Там достаточно напряженная обстановка, поскольку уже, по некоторым данным, до 70% границы с Таджикистаном контролируется движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ, - "ИФ")", - сказал он.

"У нас в Таджикистане, как вы знаете, размещена 201-я российская военная база, которая оснащена всем необходимым, чтобы оказать содействие Таджикистану в случае необходимости. Если потребуются дополнительные усилия, то они будут предприняты", - сказал Руденко.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны. Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Афганистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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