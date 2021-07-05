NI заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Усиление России в Черноморском регионе после возвращения Крыма не оставляет НАТО шансов на быструю и убедительную победу в случае возможного конфликта. Таким мнением поделился обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.

Автор статьи ссылается на заявление Владимира Путина, по мнению которого третья мировая война не началась бы даже в том случае, если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender. И Запад понимает свой заведомый проигрыш в этой войне.

"Уверенность Путина может быть вполне уместна", – пишет обозреватель.

По словам Эпископоса, в основе текущей нестабильности в Черном море лежит статус Крыма. Так, Киев совместно с несколькими западными государствами предпринимает символические шаги по утверждению территориальной целостности Украины, проводя военные учения рядом с российскими водами в Черном море. Кремль, в свою очередь, все жестче реагирует на эти провокации.

Эксперт подчеркивает, что после присоединения Крыма Россия неуклонно наращивает Черноморский флот. В частности, он получил три модернизированных ракетных фрегата "Адмирал Григорович", а также несколько дизель-электрических подводных лодок проекта 636 "Варшавянка".

Еще одна головная боль НАТО – гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", которая ограничивает способность авианосных ударных групп ВМС США проецировать мощь вглубь территории России. Это также касается баллистической ракеты Х-47М2 Кинжал, заключил специалист.

Кроме того, силы НАТО не могут рассчитывать не поддержку в регионе.

"Турция, являясь членом НАТО, постоянно препятствует достижению целей безопасности альянса, стремясь к более тесным военным и экономическим связям с Москвой. Украина, Румыния и Грузия могут и почти наверняка предоставят доступ морской проход для войск США, но они не обладают необходимыми военно-морскими возможностями для внесения значимого вклада", – пояснил Эпископос.

Он сделала вывод, что у России есть все средства для проведения эффективной кампании против союзных сил в Черном море, однако ни в одном из возможных сценариев конфликта нет ни намека на победу альянса.