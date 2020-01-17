Стратегический фарватер: Черноморский флот вышел на геополитический рубеж

Дмитрий Литовкин — о том, что показали недавние масштабные маневры вблизи крымского побережья

Учения Северного и Черноморского флотов около берегов Крыма прошли успешно. Как доложил президенту Путину главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Николай Евменов - намеченные цели достигнуты: "Флот и дальняя авиация опробовали новые формы и способы применения боевой техники". Какие и в чем они состоят, главком не уточнил. Но анализ представленных Минобороны видеокадров с учений дает понять, что в российской армии появилась новая стратегия проведения боевых операций.

Малый противолодочный корабль проекта 1124М "Ейск" во время совместных учений Северного и Черноморского флотов Источник изображения: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Одиночный рейс

Действительно, маневры были масштабные: более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов Воздушно-космических сил. Среди них - ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант" "Маршал Устинов" Северного флота, несколько фрегатов-носителей дальнобойных крылатых ракет "Калибр", корабли, вооруженные сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Москит", высотные перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми "Кинжалами" и даже стратегические бомбардировщики Ту-95. Такого "накала страстей" Черное море не видело с момента развала СССР, когда казалось, что российский ВМФ встал у причалов Севастополя в ожидании своей естественной смерти от дряхлости.

Одиночные выходы в море даже к берегам Индии, участие в программе НАТО по обеспечению безопасности мореплавания, боевое дежурство у берегов Сомали, где моряки боролись с морскими пиратами, - не в счет. Призванный в советское время обеспечивать прикрытие Юго-Западного стратегического направления и восточной части Средиземного моря флот уходил в небытие. Причиной этого была позиция Киева - по договору о статусе Черноморского флота Москва обязана была согласовывать буквально каждый чих по снабжению наших кораблей, самолетов, другой техники материально-техническим имуществом. Поставки нужно было утверждать в Верховной раде Украины, которая, понятно, навстречу не шла.

В зоне особого внимания

Возможно, памятуя о тех временах, председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк на фоне российских учений уверенно заявил изданию "Обозреватель", что у России "нет надводного флота", а Черноморский пребывает в "плачевном состоянии". Поэтому тезис о том, что он "представляет угрозу в регионе", является гиперболическим преувеличением.

С этим, впрочем, не согласится глава того самого альянса, куда стремится Киев, - Йенс Столтенберг. По его словам, Черное море имеет стратегическое значение, и организация намерена продолжать усиливать свое присутствие в этом регионе. В этой связи генсек НАТО напомнил, что Североатлантический блок способствовал открытию морской военной академии на Украине и намерен создать в болгарской Варне координационный центр военно-морских сил (в настоящий момент эти функции выполняет Военно-морской штаб сил НАТО в Великобритании).

Как заявил Столтенберг, только в прошлом году страны НАТО провели в Черном море пять учений, в ходе которых они тренировались "бок о бок с ВМС Украины и Грузии". В этом их количество планируется, как минимум удвоить, расширив число постоянных участников. Увеличится, видимо, и количество заходов американских и натовских боевых кораблей в Черное море. В том числе занимающихся радиоэлектронной разведкой. Вырастет количество полетов стратегических беспилотников RQ-4 Global Hawk у наших южных границ.

Аллегро с огнем

Озабоченность Брюсселя в регионе понятна: если у Америки есть "задний двор" - Латинская Америка, то у Европы это Причерноморье - юго-восточный плацдарм по сдерживанию "российской агрессии". Для Запада она выражается в возрастающей ударной мощи Черноморского флота и росте его геополитического значение в регионе. До возможностей советского ВМФ, контролировавшего не только Черное, но и восточную часть Средиземного моря ему еще далеко, но темпы, с которыми он меняется, не могут оставаться незаметными.

Проецирует эту силу ракетный крейсер "Москва" с противокорабельными ракетами П-500 "Базальт", сторожевики дальней морской зоны (три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр"), большие десантные корабли и несколько малых ракетных кораблей также с "Калибрами". И еще плюс к этому - шесть дизельных подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка". Опять же с "Калибрами". К 2021 году ожидается, что боевой состав пополнят еще и малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт", вооруженные теми же ракетами.

С воздуха эту группировку прикрывает морская авиация: бомбардировщики Су-24, самолеты-разведчики Су-24МР и современные многофункциональные истребители Су-30СМ. На боевое дежурство поставлены зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Панцирь". Берег прикрывают мобильные батареи комплексов "Бал" с противокорабельными ракетами Х-35 и "Бастион" со сверхзвуковыми "Ониксами".

Как справедливо отмечает украинский эксперт Юрий Романюк, сила не такая большая - по количеству единиц не дотягивает до боевого потенциала Турции и Румынии. Но сила далеко не "гиперболическая". В современной армии не только количество, но и качество вооружения играют решающую роль. И небольшие силы, вооруженные самым современным оружием, способны радикально менять расклад дел не только в отдельно взятом регионе, но и в мире. Как это выглядит, Москва показала в ходе операции по принуждению к миру сирийских террористов.

"Калитка" закрыта

Стратегические учения с участием кораблей, самолетов и сухопутных войск в последние годы у нас проводятся регулярно. Как правило, они не привязаны к какому-то конкретному театру военных действий. Учиться воевать наша армия может в северо-западном, южном или дальневосточном регионах, но о том, какие конкретно стратегические задачи решаются там, сказать нельзя. В ходе прошедших учений Северного и Черноморского флотов Генштаб впервые "привязал" их к конкретному театру. Противника не называли впрямую, но по составу задействованных сил и ударных средств было очевидно, кто имелся в виду.

Начать можно хотя бы с того, что противокорабельные ракеты "Базальт" крейсера "Маршал Устинов" летят на 500 км. Черное море для них - неподходящий по размерам полигон. Корабль способен еще с рейда Севастополя закрыть "калитку" в море из пролива Босфор. Поэтому на боевые стрельбы аналогичный "Устинову" крейсер Черноморского флота "Москва" уходил в Индийский океан, где и простора побольше, и судов поменьше.

Сегодня к нему добавились еще и береговые мобильные комплексы "Бал" и "Бастион". В составе первого - крылатые ракеты Х-35 с дальностью полета 300 км. У второго - сверхзвуковые "Ониксы", летающие на 500 км. До "калитки" они долетают за несколько минут.

Лидер по современным вооружениям

"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить, наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", - сказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.

И добавил: "Россия на данный момент - лидер в сфере развития современного вооружения. Впервые, хочу подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", - подчеркнул президент.

Например, такое, которое несут высотные перехватчики МиГ-31К. Они поднимаются на высоту более 25 км и, разогнавшись до скорости 3000 км/ч, обеспечивают старт гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Можно предположить, что "Кинжал" будет нацелен на береговую инфраструктуру. Ракета гарантировано доставляет к цели ядерные или обычные боезаряды на расстояние до 2000 км. Летит она на гиперзвуке, активно маневрирует, что делает ее неперехватываемый для средств ПВО/ПРО.

Есть еще крылатые ракеты "Калибр", которые при дальности полета 2500 км делают доступной нашим кораблям всю стратегическую глубину Европы от Черного до Балтийского и Северного морей. Нельзя забывать и о стратегическом ракетоносце Ту-95. В своей новой версии МС - "Медведь", как называют его на Западе, - несет самые совершенные крылатые ракеты Х-555. Дальность их полета превышает 2000 км. Их работу мы видели в Сирии. Так что Юрий Романюк очевидным образом недооценил потенциал российского флота на Черном море, упустив из виду, что тот может сейчас решать стратегические задачи.

Холодные планы

"Растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот", - говорил Сергей Шойгу на прошедшей в Севастополе научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке".

И действительно, в рамках перевооружения армии до 2020 года из 22 трлн рублей ВМФ получил четверть. Масштаб впечатляет. И важны не только темпы строительства и ввода в строй новых кораблей и подлодок. В отличие от советских, это не узкоспециализированные платформы для уничтожения только надводных или только подводных кораблей, а многофункциональные. Те же малые ракетные корабли проекта "Каракурт" способны с одинаковой эффективностью работать как по морским, так и по береговым целям. Использование новых пусковых установок 3С14 обеспечивает им применение как "Калибров" для работы по берегу, так и сверхзвуковых "Ониксов", а в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон" для борьбы с морскими целями.

В ближайшее время к этим возможностям добавится еще одна. Минобороны подтвердило строительство нового типа кораблей - вертолетоносцев. Заложат их на заводе "Залив" в Керчи. Это означает, что Черноморский флот получит возможность еще и проведения экспедиционных миссий. Причем, как показали прошедшие учения Северного и Черноморского флотов, с одним очень важным дополнением - корабли будут действовать не сами по себе, а по единому плану и в жесткой связке с другими видами и родами войск. И это действительно главный вывод из прошедших маневров.