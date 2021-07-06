The National Interest (США): Путин сомневается, что НАТО сможет противостоять России в Черном море

Президент России Владимир Путин заявил в очередном телевизионном выступлении, что российские военные могли потопить «Дефендера», не развязав крупномасштабной войны, потому что, по его словам, Запад знает, что он не может выиграть такой конфликт. Уверенность Путина вряд ли можно назвать безосновательной, считает автор.

В последние несколько недель наблюдалась резкая эскалация напряженности между силами России и НАТО в Черноморском регионе, вызванная инцидентом с британским эсминцем "Дефендером" и реакцией Кремля на продолжающиеся учения "Си бриз" (Seabreeze). Но может ли эта напряженность вырасти до уровня полномасштабной военного конфликта в Черном море, и какую форму он может принять?

Черное море на протяжении веков было горячей военной точкой между конкурирующими региональными державами, что восходит к стремлению императорской России создать незамерзающий порт во время ранних русско-турецких войн. Тогда, как и сейчас, российские политики рассматривали Крымский полуостров как незаменимое средство распространения власти в Восточной Европе, на Западном Кавказе, в Средиземноморье и за его пределами. Советский лидер Никита Хрущев передал Крым Украинской Советской Социалистической Республике в 1954 году; после распада Советского Союза Крым стал частью постсоветского государства Украина. Кремль аннексировал Крым вскоре после революции Евромайдана 2014 года, но полуостров продолжает оставаться международно признанной частью Украины.

В основе нынешней региональной нестабильности в Черном море лежит продолжающийся территориальный спор между Россией и Украиной по поводу статуса Крыма. Киев и несколько западных держав в последние годы предприняли символические шаги для утверждения территориальной целостности Украины, проводя военные учения вблизи полуострова или мирные проходы через воды Черного моря, на которые претендует Россия. Кремль все более решительно реагирует на эти спорадические вторжения, которые он называет "провокациями". В конце прошлого месяца береговая охрана и Черноморский флот произвели предупредительные выстрелы и сбросили бомбы на пути британского эсминца "Дефендер" с целью его от заявленных Россией территориальных вод у побережья Крыма. Президент России Владимир Путин заявил в последующем телевизионном выступлении, что российские военные могли потопить "Дефендер", не развязав крупномасштабной войны, потому что, по его словам, Запад знает, что не может выиграть такой конфликт.

Уверенность Путина, возможно, не безосновательна. В годы, последовавшие за аннексией Крыма, Россия неуклонно наращивала свой Черноморский флот. Флот получил три модернизированных фрегата класса "Адмирал Григорович" с управляемыми ракетами, а также множество дизельных ударных подводных лодок улучшенной серии "Кило" (проект 636.3). Эти новые военные корабли являются лишь частью резкого роста российских возможностей в системе ограничения и воспрещения доступа (A2/AD) в Черноморском регионе, которые также включают разветвленную сеть противоракетной обороны, действующую из Крыма. Еще одной головной болью НАТО являются новейшие российские тактические вооружения: крылатая гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" ограничивает способность авианосных ударных групп проецировать силу вглубь российской территории, как и баллистическая ракета воздушного базирования "Кинжал".

Что еще хуже, силы НАТО, предназначенные для уничтожения российских средств вооруженной борьбы в регионе, не могут рассчитывать на широкую местную поддержку. Другая крупная черноморская держава, Турция, являющаяся членом НАТО, последовательно препятствует достижению целей альянса в области безопасности, стремясь к более тесным военным и экономическим связям с Москвой. Украина, Румыния и Грузия могут и почти наверняка обеспечат доступ к портам и морской проход для вооруженных сил США, но им не хватает военно-морских возможностей для внесения значимого военного вклада сверх этого.

Российские военные располагают средствами для проведения эффективной кампании по ограничению и воспрещению доступа сил союзников в Черном море, сдерживая и увеличивая расходы на средства вооруженной борьбыНАТО на начальных этапах региональной войны. Нет недостатка в осуществимых сценариях, которые могли бы привести к более широкому конфликту на Черном море, включая возможное повторение инцидента в Керченском проливе, дальнейшие мирные проходы [военных кораблей] у западного побережья Крыма или опасности, связанные с проведением обеими сторонами крупномасштабных военных учений под носом друг у друга. Несмотря на то, что они различны, все эти сценарии имеют одну общую черту: ни один из них не предлагает даже намека на быструю и убедительную победу НАТО.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)