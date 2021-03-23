Defence 24 (Польша): россияне создают в Черном море «волчью стаю»

Российская сторона сообщает, что шесть подлодок проекта 636 «Варшавянка» Черноморского флота покинули базу. Эта операция служит ответом на учения НАТО, которые продлятся в Черном море до 29 марта. Россия считает их провокацией, и решила обратиться к новому методу запугивания — использовать подводные лодки, пишет автор.

Россияне сообщили, что все шесть субмарин проекта 636.6 "Варшавянка" Черноморского флота, входящих в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок, покинули базу в Новороссийске. Созданная таким образом "волчья стая" станет ответом на начавшиеся морские учения НАТО "Морской щит-21".

В Черном море появилось шесть кораблей, каждый из которых теоретически может оснащаться 18 торпедами, запускаемыми из шести носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм, а также крылатыми ракетами комплекса "Калибр", имеющими дальность полета 2 тысячи километров.

"Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море", - заявил старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан первого ранга Анатолий Варочкин.

Называя отправку на миссию всех подлодок одного флота беспрецедентной, россияне делают оговорку, что каждая из черноморских "Варшавянок" будет выполнять свое задание. Все, однако, понимают, что операция связана с масштабными учениями НАТО, которые проходят в Черном море с 19 по 29 марта. В них задействованы 18 натовских кораблей, 10 самолетов и 2 400 военнослужащих.

Россияне считают эти маневры провокацией. Тому есть несколько причин. Во-первых, они полагают, что имеют право полностью контролировать Черное море, а поэтому следят за тем, чтобы ни одно из черноморских государств (в особенности тех, которые не входят в состав НАТО) чрезмерно не наращивало потенциал своих военно-морских сил. Москва также крайне неодобрительно относится к появлению в Черном море кораблей из других стран Альянса: американских, британских или французских. В учениях "Морской щит" задействована 1-я постоянная военно-морская группа НАТО с фрегатами и эсминцами, входящими в ВМС Болгарии, Румынии, Греции, Турции, Испании и США. С точки зрения россиян "провокацией" выглядит также намерение использовать в ходе учений не только турецкие и румынские, но и грузинские порты.

Приоритетная цель политики Кремля в регионе Черного моря состоит в том, чтобы помешать укреплению государств, соседствующих там с Российской Федерацией. Они оба, Украина и Грузия, подверглись российскому нападению и лишились в результате части территории. В свою очередь, заметное присутствие в Черном море Альянса мешает России проводить такую агрессивную политику, поэтому россияне стараются "напугать" натовские государства.

Изначально акция сводилась к сообщениям российского министерства обороны о готовности береговых ракетных комплексов в Крыму поражать практически все надводные цели. Появлялись новости об учениях с использованием противокорабельных комплексов "Бал" и "Бастион" и даже о восстановлении боеготовности двух постсоветских стационарных противокорабельных комплексов "Утес", что подтвердил запуск ими ракет П-35.

Одновременно самолеты российских ВВС начали совершать агрессивные маневры поблизости от натовских кораблей, при этом распространялись слухи о том, что россияне смогли нарушить работу новейших западных радиолокационных систем. Когда такая "демонстрация силы" перестала производить впечатление, а моряки на кораблях НАТО стали относиться к пролету российских самолетов как к курьезным инцидентам, не представляющим опасности, Россия решила обратиться к новому методу запугивания и использовать подводные лодки. Чтобы усилить эффект, с базы в Новороссийске "выпустили" все шесть "Варшавянок". Опуская вопрос, насколько эффективны такого рода действия, следует подчеркнуть, что россиянам на самом деле есть, чем похвастаться. Оказалось, что все "Варшавянки" остаются на ходу, а это свидетельствует о хорошем состоянии Черноморского флота.

Максимилиан Дура (Maksymilian Dura)