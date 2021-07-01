Россия сеет панику: вооруженные истребители «преследовали» фрегат ВМС Нидерландов в Черном море (Daily Express, Великобритания)

Российские истребители подверглись необоснованным обвинениям со стороны руководства ВМС Нидерландов. В Амстердаме заявили, что российские самолеты якобы «преследовали» фрегат Evertsen, выполнявшего «рутинную миссию» в Черном море. Инцидент еще больше повысил градус напряжения в регионе, отмечается в статье.

Министерство обороны России заявило, что оно подняло истребители и бомбардировщики, чтобы помешать фрегату войти в российские территориальные воды, сообщают информационные агентства. Российские военные заявили, что самолеты пролетели на безопасном расстоянии от корабля и в соответствии с международными правилами.

Министерство обороны Нидерландов заявило, что действия российских самолетов 24 июня нарушили права на свободное пользование морем.

Фрегат Evertsen выполнял миссию совместно с британской авианосной ударной группой, в которую входит эсминцем HMS Defender.

Министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд-Шаутен (Ank Bijleveld-Schouten) назвал действия России "безответственными".Она сказала в своем заявлении: "Evertsen имеет полное право находится там. Нет никакого оправдания такого рода агрессивным действиям, которые без необходимости увеличивают вероятность несчастных случаев". Она указала, что Нидерланды поднимут этот вопрос с Россией на дипломатическом уровне.

Министерство обороны России заявило во вторник, что оно подняло истребители и бомбардировщики, чтобы помешать голландскому фрегату войти в российские воды в Черном море. Военные заявили, что военные самолеты пролетели на безопасном расстоянии от корабля.

Министр обороны Нидерландов заявил ранее во вторник, что российские истребители, вооруженные ракетами класса "воздух-поверхность", "преследовали" фрегат ВМС Нидерландов в Черном море в начале этого месяца, проводя имитационные атаки и создавая помехи системам связи.

Около 20 самолетов и вертолетов Черноморского флота и Южного военного округа были задействованы в учениях в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба Черноморского флота.

В заявлении говорится: "Экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота и формирования ВВС Южного военного округа провели учения с подразделениями ракетных комплексов С-400 и ракетных комплексов "Панцирь" для проверки боевой готовности сил и средств ПВО Крымского полуострова".

Последний инцидент произошел через неделю после того, как Россия заявила, что HMS Defender был вынужден изменить курс после того, как российский корабль произвел предупредительные выстрелы, а военный самолет сбросил бомбы в Черное море, при этом Великобритания опровергла версию Москвы об этих событиях.

Министерство обороны написало в Твиттере: "Мы считаем, что россияне проводили артиллерийские учения в Черном море и заранее предупредили морское сообщество об свих планах. Никакие выстрелы в сторону HMS Defender не производились, и мы не признаем утверждение о том, что на пути корабля были сброшены бомбы."

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что HMS Defender "осуществлял обычный переход из Одессы в Грузию через Черное море". Он сказал: "Как обычно для этого маршрута, корабль вошел в международно признанный коридор движения. Он благополучно вышел из этого коридора в 09.45 по восточному времени. Как обычно, российские корабли следили за его проходом, и экипаж был поставлен в известность об учениях в непосредственной близости от корабля".

Выступая в Комитете по обороне Палаты общин позже в тот же день, Уоллес сказал, что экипаж HMS Defender действительно слышал "тренировочные шумы" в задней части корабля, но это было "вне пределов видимости".

Кьяран МаКграт (Ciaran McGrath)