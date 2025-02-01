Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно



Военнослужащие российской армии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Военнослужащие российской армии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости, Михаил Севастьянов. Днем образования Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) принято считать 23 февраля 1918 года. В этот день началась массовая запись добровольцев в красноармейские формирования, создаваемые согласно декрету Совета народных комиссаров РСФСР "О РККА" от 28 января 1918 года. Тогда же под Псковом и Нарвой было остановлено наступление нарушивших перемирие германских войск.

За столетие, прошедшее от упразднения Российской императорской армии и создания РККА, вооруженная организация общества в самой большой стране мира, ныне называющейся Российской Федерацией, была испытана Гражданской, Советско-Финляндской, Второй мировой войнами и множеством локальных военных конфликтов. Она пережила различные реорганизации и переименования. Сегодня Российская армия - вновь одна из сильнейших в мире.

Торжества с медалями

Минобороны России начало проводить торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Красной армии, во всех военных округах и на Северном флоте с ноября 2017 года. Всего их запланировано более сотни, в том числе - военно-исторические реконструкции в подмосковном парке "Патриот", дающие представление о боях под Псковом и Нарвой в феврале 1918 года, сражении на Халхин-Голе (август 1939 года), Сталинградской битве (17 июля 1942 - 2 февраля 1943 года), штурме севастопольской Сапун-Горы (май 1944 года).

Редкие исторические документы и хроники создания Красной армии выставлены в Центральном музее Великой Отечественной войны и Центральном музее ВС РФ. К юбилею приурочен ряд научно-практических конференций с участием представителей Минобороны и ведущих военных экспертов.

Не осталась в стороне от подготовки к юбилею и Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил РФ, учредив 14 декабря 2017 года памятную юбилейную медаль "100 лет Рабоче-крестьянской Красной армии и флоту".

Ленин и немцы

Двадцать третьего февраля в России отмечается день воинской славы, памятная дата - День защитника Отечества. О значимости праздника свидетельствуют посвященные ему артиллерийские салюты в городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Впервые в РСФСР эту дату официально признали 23 февраля 1922 года.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года Советская Россия, к началу 1918 года вышедшая из Первой мировой войны, столкнулась с необходимостью военной защиты от внешних и внутренних противников.

Русская императорская армия большей частью была деморализована и под управлением солдатских комитетов перестала существовать как единая стратегическая структура. Матросы, особенно Балтийского и Черноморского флотов, внесли большой вклад в победу Октября и изрядно потрудились в качестве могильщиков Российского императорского флота. Юридически дореволюционные вооруженные силы России были распущены в ноябре 1917 года. Военной опорой советской власти, в основном, были отряды Красной гвардии.

Используя фактическое отсутствие у Советской России вооруженных сил, более 50 дивизий из состава германских и австрийских войск 18 февраля 1918 года нарушили перемирие и предприняли наступление по фронту от Балтийского до Черного моря. Параллельно на Южном Кавказе уже наступали войска Турции.

Полет немецкого самолета Fokker на восточном фронте Первой мировой войны. Источник: Brett Butterworth

В такой ситуации председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов-Ленин 22 февраля 1918 года издал декрет "Социалистическое Отечество в опасности!". Считается, что на следующий день началась массовая запись добровольцев в РККА и формирование красноармейских отрядов, которые сразу вступили в боестолкновения с немцами под Псковом и Нарвой, остановив их наступление. Таким образом, в России появилась дата, ежегодно празднуемая 23 февраля, - День Красной (Советской) армии и Военно-морского флота, ныне - День защитника Отечества.

За социалистическое отечество

К весне 1918 года Красная армия насчитывала около 200 тысяч бойцов. Разумеется, отрядами, затем - регулярными частями и соединениями РККА должны были командовать не самоучки, а подготовленные военные специалисты. Начало было положено 20 февраля 1918 года, когда в Петроград прибыли генералы во главе с Михаилом Бонч-Бруевичем. Эта первая дюжина русских генералов стала ядром Высшего военного совета РСФСР, которому удалось привлечь на службу в Красную армию большую часть офицерского корпуса прежней императорской армии, который насчитывал около 150 тысяч человек.

В годы Гражданской войны в РККА служили более 70 тысяч офицеров (включая высших). Для сравнения, участниками Белого движения были менее 35 тысяч бывших командиров и инженеров Русской императорской армии.

В этот период в Советской России была налажена работа шести военных академий и более 150 курсов, выпустивших около 60 тысяч командиров Красной армии и флота разного уровня.

Кстати сказать, хотя в РККА и была отменена выборность командиров, старые военные кадры не пользовались полным доверием новой власти. Для их контроля в войсках и на флотах был создан институт комиссаров, без ведома которых командиры не могли отдавать приказы.

Наряду с этим для мотивации добросовестной службы в Красной армии военспецов "из бывших" практиковалось взятие в заложники членов их семей, которые подлежали расстрелу в случае измены новоиспеченных красных командиров.

В марте 1918 года для руководства деятельностью военного и морского ведомств был создан Высший военный совет под председательством Льва Троцкого. Тогда же началось образование военных округов и формирование полков трехбатальонного состава как основной боевой единицы РККА.

Красная армия недолго строилась на добровольном принципе комплектования. На смену ему пришла всеобщая воинская обязанность и привлечение представителей "нетрудовых" классов в тыловое ополчение.

Первые московские пулеметные курсы по подготовке командного состава РККА. Москва, 1920 год. Источник: РИА Новости

В июле 1918 года все военнообязанные в возрасте от 18 до 40 лет были взяты на воинский учет, что позволило упорядочить мобилизационные мероприятия и быстро увеличить состав РККА почти до полумиллиона человек.

В сентябре того же года вместо Высшего военного совета был образован Революционный военный совет республики, который возглавил Троцкий.

В ноябре 1918 года в РСФСР появился чрезвычайный военный орган - Совет рабоче-крестьянской обороны во главе с Лениным. Этот совет в условиях Гражданской войны и иностранной интервенции руководил деятельностью всех органов военного управления, а также структур промышленной, транспортной и продовольственной сфер.

В январе 1919 года для командиров РККА были введены петлицы и нарукавные нашивки. Позже, в 1935 году, в Красной армии ввели звание Маршала Советского Союза, в 1940 году - генеральские и адмиральские звания. Были также введены сержантские и, по сути, офицерские звания.

В 1920 году в Красной армии числилось около 5 миллионов человек. В ее составе было 22 армии, 174 пехотные и кавалерийские дивизии, шесть десятков авиационных отрядов, оснащенных более 300 аэропланами, отдельные артиллерийские и бронеавтомобильные части.

Вновь сформированные вооруженные силы молодого советского государства победили в Гражданской войне (1917-1922) и заставили уйти с оккупированной территории России интервентов 14 государств (1918-1921).

Накануне Второй мировой

После окончания Гражданской войны кадровая Красная армия пережила ряд сокращений и реформирований, в том числе - под руководством народного комиссара по военным и морским делам Михаила Фрунзе - частичный переход к территориально-милиционной системе, когда призывники служили с перерывами в общей сложности восемь месяцев. В 1920-1924 годах была проведена демобилизация, которая уменьшила РККА до полумиллиона человек. К 1925 году территориальные части составляли большую часть РККА. В 1939 году в СССР был принят закон о всеобщей воинской обязанности, упразднивший территориально-милиционную систему.

В результате индустриализации советское государство получило возможность уже к 1938 году построить современную кадровую армию, не уступающую по технической оснащенности вооруженным силам ведущих стран.

В строительстве Вооруженных сил СССР учитывался опыт локальных войн и военных конфликтов, в которых участвовала РККА. К началу Второй мировой войны Красная армия имела боевой опыт, полученный в ходе Советско-финляндской войны 1939-1940 годов, столкновений с армией Китая в 1929 году на Китайско-Восточной железной дороге, войсками Японии на озере Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол в 1939 году. Советские добровольцы, в частности летчики и танкисты, повысили боевую квалификацию, как говорили в то время, исполняя интернациональный долг в Испании и Китае.

Главное испытание

Главным испытанием для Красной армии стали 1418 дней Великой Отечественной войны, которая стала важнейшей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

К моменту нападения без официального объявления войны на Советский Союз 22 июня 1941 года Германии оккупировала 12 европейских государств, в полной мере используя их экономические и военные возможности. Адольф Гитлер планировал, что еще до зимы Красная армия будет разгромлена, а война с СССР завершится.

Двадцать третьего июня 1941 года была создана Ставка главного командования Вооруженных сил Союза ССР. В ее состав вошли народный комиссар обороны Семен Тимошенко (председатель), начальник Генерального штаба РККА Георгий Жуков, нарком Военно-морского флота Николай Кузнецов, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, первые советские маршалы Климент Ворошилов и Семен Буденный.

Фактически работой ставки руководил председатель Совета народных комиссаров, секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин. Затем, с 30 июня 1941 по 4 сентября 1945 года, он возглавлял Государственный комитет обороны.

Иосиф Сталин выступает с речью на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Источник: РИА Новости

Роль Сталина в руководстве Вооруженными силами СССР во время Великой Отечественной войны, кстати сказать, высоко оценивали лидеры государств антигитлеровской коалиции - президент США Франклин Рузвельт и британский премьер Уинстон Черчилль.

Символом борьбы с нацистской агрессией в первые дни войны стала крепость-герой Брест. Ее гарнизон из менее 10 тысяч человек более месяца держал оборону от почти вдвое превосходящих сил противника.

Под Смоленском войскам Красной армии удалось остановить наступление врага и задержать продвижение немцев к Москве. 30 августа 1941 года началась Ельнинская наступательная операция, в ходе которой советские войска освободили город Ельню и ликвидировали выступ, угрожавший Западному и Резервному фронтам. Именно тогда первые четыре дивизии РККА получили почетные наименования гвардейских.

В Москве, несмотря на объявленное 19 октября осадное положение, 7 ноября состоялся военный парад в ознаменование 24-летия Октябрьской революции. С Красной площади красноармейцы и народные ополченцы следовали на фронт, находившийся в двух десятках километрах от столицы СССР.

Командовавший в то время Западным фронтом Жуков, которого называют Маршалом Победы, неоднократно отмечал решающее значение обороны столицы и начавшегося 5 декабря 1941 года контрнаступления под Москвой в последующем разгроме Германии весной 1945 года.

Солдаты разбитой гитлеровской воинской части, окруженные под Москвой, сдаются в плен. 1941 год. Источник: РИА Новости / Виктор Кинеловский

В Московском сражении германский Вермахт фактически потерпел первое поражение и перестал слыть непобедимым.

Наступление под Москвой продолжалось до апреля 1942 года, став предтечей прорыва и снятия блокады Ленинграда, победы в Сталинградской битве.

Именно у стен Сталинграда наступил коренной перелом в Великой Отечественной и в целом во Второй мировой войне. Высокий дух, мужество и мастерство оборонявших город на Волге воинов Красной армии позволили отстоять Сталинград, окружить и пленить более двух десятков дивизий бравшей Париж 6-й полевой армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, не допустить войска Германии и ее сателлитов к нефтеносным районам СССР.

Десятого января 1943 года, когда еще шло Сталинградское сражение, приказом Народного комиссариата обороны личному составу Красной армии и флота было объявлено о принятии указа президиума Верховного совета СССР от 6 января.1943 года "О введении погон для личного состава Красной армии". Красноармейских и краснофлотских командиров в званиях от младшего лейтенанта официально стали именовать офицерами. Таким образом, РККА, по крайне мере внешне, приблизилась к облику Русской императорской армии и ее традициям.

Битва на Курской дуге. 1943 год. Источник: РИА Новости / Иван Шагин

В 1943 году Красная армия перехватила у противника стратегическую инициативу, одержала победу на Курской дуге, освободила Белгород, Орел, Харьков…

В 1944 году Красная армия провела 10 стратегических наступательных операций, которые были названы сталинскими ударами, и полностью освободила оккупированную территорию СССР.

В январе была полностью снята блокада Ленинграда. В январе-апреле проведена Корсунь-Шевченковская операция. В марте советские войска вышли к границе с Румынией. В мае освободили Крым. В июне-августе в Карелии нанесли поражение армии Финляндии, что вынудило эту страну выйти из войны. 23 июня - 29 августа состоялось наступление четырех фронтов в ходе Белорусской операции, названной "Багратион" - в честь русского полководца времен Отечественной войны 1812 года.

В августе освобождением от оккупантов Западной Украины завершилась Львовско-Сандомирская операция. В это же время была проведена Ясско-Кишиневская операция, результатом которой стал выход Румынии и Болгарии из состава союзников Германии.

Июль-октябрь ознаменовался освобождением советской Прибалтики. В октябре от немецких оккупантов было очищено советское Приполярье, северо-восточная часть Норвегии, столица Югославии Белград.

Весной 1945 года Красная армия освобождением Варшавы, Праги, взятием Будапешта, Кенигсберга, Вены и Берлина завершила европейский поход и одержала безоговорочную победу над вооруженными силами Германии.

Центр города Сталинграда после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Источник: © РИА Новости / Георгий Зельма

С 9 августа по 2 сентября 1945 года Красная армия и флот в рамках выполнения обязательств СССР перед союзниками по антигитлеровской коалиции, которые с 1941 года находились в состоянии войны с Японией, вели боевые действия на территории Маньчжурии, Кореи, на Сахалине и Курильских островах против вооруженных сил этой страны.

Советские войска разгромили миллионную японскую Квантунскую армию, что во многом предопределило общую капитуляцию Японии во Второй мировой войне.

Горячий холод

"Холодная война", как принято считать, началась с речи, произнесенной 5 марта 1946 года в американском городе Фултон в то время лидером британской оппозиции Уинстоном Черчиллем, призвавшим опустить "железный занавес" между Западом и Советским Союзом вкупе с государствами тогдашнего социалистического лагеря. Конфронтация началась в планетарном масштабе, окончившись распадом СССР.

Красная армия была переименована в Советскую 25 февраля 1946 года, и с этим названием своими воинскими контингентами, а также военными советниками участвовала во множестве военных конфликтов в самых разных "горячих точках".

Корея, Вьетнам, Куба, Афганистан, страны Ближнего Востока и Африки… В современной России и ближнем зарубежье найдется немало ветеранов, проходивших военную службу в Советской армии и Военно-морском флоте СССР на территориях и у берегов этих государств.

Затем Вооруженные силы СССР стали привлекаться к разрешению межнациональных конфликтов на пространствах Советского Союза, пока дело не закончилось прекращением его существования.

Снова российская

Министерство обороны и Вооруженные силы Российской Федерации официально были образованы 7 мая 1992 года. Формально на постсоветском пространстве в 1992-1993 годах существовали Объединенные вооруженные силы Содружества Независимых Государств, но, как оказалось, это образование сгодилось, в основном, для вывода ядерного оружия на территорию России из некоторых бывших союзных республик и мероприятий "цивилизованного развода".

К слову, День защитника Отечества 23 февраля сейчас официально отмечается не только в России, но и в Белоруссии, Таджикистане, Киргизии, которые наряду с Арменией и Казахстаном являются союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности.

ВС РФ почти сразу коснулись военно-политические проблемы в Таджикистане, Приднестровье и долгая контртеррористическая операция на Северном Кавказе. Затем было принуждение к миру Грузии, напавшей в августе 2008 года на Южную Осетию и находившихся там российских миротворцев. В 2014 году "вежливые люди", проходящие военную службу в Российской армии и ВМФ внесли весомый вклад в бескровное возвращение Крыма.

Тридцатого сентября 2015 года по просьбе президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада об оказании военной помощи группировка ВС России начала, по сути, стратегическую операцию против вооруженных формирований международных террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в России).

Одиннадцатого декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин на российской авиабазе Хмеймим в САР объявил об окончании активной фазы этой операции и о выводе большей части группировки в связи с успешным выполнением задач.

При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники, а также обучения военных специалистов; по-прежнему действуют авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Противовоздушную оборону группировки ВС РФ в САР обеспечивают зенитные ракетные комплексы С-400 и "Панцирь". Кроме этого, в Сирии работает российский Центр по примирению враждующих сторон.

Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото. Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

С точки зрения НАТО

В России много говорится о том, что современные Вооруженные силы РФ за последние годы вышли на новый уровень, продемонстрировали всему миру свою высокую боеготовность и боеспособность. Это подтверждают и западные аналитики. Так, эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) оценили ситуацию в ВС РФ и оборонно-промышленном комплексе России в 2017 году. В ежегодном докладе Military Balance 2018, обнародованном в начале февраля, сказано, что несмотря на финансовые трудности, РФ "накачивает мускулы" и по праву считается второй по мощи военной державой в мире.

Как отмечено в докладе, Россия демонстрирует решимость применять свои Вооруженные силы вблизи и вдали от собственных границ и, "в отличие от Китая, способна использовать все преимущества их реального применения".

Эксперты IISS констатировали, что в 2017 году Москва продолжила взятый ранее курс на совершенствование своих ВС и делает ставку на создание современных видов вооружения, а также на формирование профессиональных частей и соединений высокой степени готовности.

Западные аналитики отметили, что российский контингент в Сирии стал ключевым фактором, сохранившим президента Асада у власти. В то же время, по их наблюдениям, Москва заметно отошла от некоторых важных элементов реформы "нового облика", начавшейся в 2008 году, о чем свидетельствует прошлогодний указ российского президента об увеличении численности военнослужащих ВС РФ до 1 013 628 человек.

Увеличение численности личного состава Российской армии авторы доклада связывают с необходимостью доукомплектования вновь формируемых соединений и считают, что "вероятно, такая тенденция сохранится".

В докладе также сказано, что РФ планирует до 2025 года принять на вооружение набор инструментов стратегического неядерного сдерживания на море - в частности, гиперзвуковые ракеты и беспилотные системы, чтобы "сохранить свои позиции второй военно-морской державы в мире".

Составители Military Balance 2018 полагают, что в ближайшей перспективе ВМФ России сохранит значительный боевой потенциал и сможет противостоять вероятным противникам.

В докладе Россия названа возрождающейся военно-воздушной державой, разрабатывающей истребитель пятого поколения Су-57 с использованием технологий малозаметности и конкурентоспособного современного авиационного вооружения.

Также констатировано, что РФ рассматривает свою ядерную триаду не только в военном ключе, но и как гарантию стабильности сложившейся системы международной безопасности, оставляя за собой право задействовать атомный арсенал в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения либо если агрессия с применением конвенционного оружия будет угрожать самому существованию государства.

Западные эксперты считают, что Москва, в теории, готова применять оружие массового поражения в ограниченных масштабах, поскольку "подобные сценарии российские войска в 2017 году отрабатывали на учениях".

Максимум боеспособности

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 17-18 февраля методом телефонного интервью провел опрос среди 2 тысяч респондентов в связи с предстоящим празднованием Дня защитника Отечества.

Из его результатов следует, что 23 февраля все больше воспринимается среди россиян как праздник военных (39%), а не мужчин в целом (34%). В 2005-2006 годах эта дата считалась скорее мужским днем (46% и 42%, соответственно), чем днем военнослужащих (32% и 31%). О Декрете о создании Рабоче-крестьянской Красной армии, как 12 лет назад, так и сегодня, вспоминает почти каждый пятый россиянин (19%).

Согласно данным опроса, индекс, показывающий, как россияне оценивают боеспособность ВС РФ, за 30 лет измерений достиг исторического максимума. Так, в 1990 году соответствующий индекс боеспособности (измеряется в пунктах от минус 100 до 100) составлял минус 23 пункта, а в 2018 году он поднялся до 73 пунктов. При этом около трети россиян (31%) считают армию своей страны лучшей в мире, 52% - одной из лучших.

Также максимального значения (71%) с момента начала измерений в 2012 году достигло число россиян, желающих видеть своих родственников в рядах Вооруженных сил России. Год назад таковых было 68%, а в 2012 году - 52% от общего количества респондентов.

"Отдать долг Родине, служить Отечеству - развитие этого тренда в мнениях россиян мы фиксируем последнее время. Растет престижность профессии защитника Родины на фоне непростой геополитической обстановки", - прокомментировал РИА Новости эти показатели генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.