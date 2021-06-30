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Интерфакс-АВН

Российские военные провели учебную проверку ПВО Крыма на фоне маневров Sea Breeze

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Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму
Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Около 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-С" провели в Крыму учебную проверку на фоне стартовавших накануне учений Украины, США и других стран НАТО Sea Breeze.

"Всего в проверке было задействовано порядка 20 самолётов и вертолётов, в том числе самолёты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолёты Ми-8 и Ка-27, а также дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - сообщил во вторник Черноморский флот РФ.

По словам российских военных, проведена проверка готовности дежурных сил ПВО.

"В ходе проверки авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу силам и средствам ПВО. Боевые расчёты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского Флота.

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Си бриз - 2021", которое стартовало 28 июня 2021 г. в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении центра.

В акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze-2021. В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

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