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Интерфакс-АВН

Российская подлодка с "Калибрами" вышла на учения в Черное море на фоне маневров Sea Breeze

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Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 "Колпино"
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 "Колпино".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В Черном море российские военные провели учение с противолодочными вертолетами

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Российская дизельная подводная лодка "Колпино", способная применять крылатые ракеты "Калибр", вышла на учения в Черное море на фоне маневров Sea Breeze, в которых участвуют США, другие члены НАТО и их партнеры.

"В ходе проведения комплексного учения подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнив погружения на различные глубины, с максимальной глубиной более 200 метров", - сообщила в среду пресс-служба Черноморского флот РФ.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря, сообщили военные.

"Следующим этапом совершенствования морской выучки подводников станет глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки - "покладка на грунт", - сообщил флот.

Военные также сообщили, что в акватории Чёрного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы патрульного корабля "Павел Державин".

"В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка 10 взлетов и посадок на палубу корабля. Вертолётчики морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем корабля отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу на ходу и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в тёмное время суток", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Накануне Черноморский флот сообщил, что российские военные провели в Крыму учебную проверку сил противовоздушной обороны. В проверке участвовали около 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов комплексов ПВО С-400 и "Панцирь-С", сказали в пресс-службе флота.

В акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze-2021. В них задействовали 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море.

По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли.

Российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили в Минобороны РФ во вторник вечером.

"Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", - заявили в Минобороны РФ.

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Си бриз - 2021", которое стартовало 28 июня 2021 г. в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении центра.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно отслеживать Sea Breeze и реагировать на угрозы. "Несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря", - сказал тогда Конашенков.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

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