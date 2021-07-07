Учения на встречных курсах

Sea Breeze 2021 – отличный повод для России потренироваться в отражении сил НАТО

Середина июня 2021 года оказалась насыщенной различными событиями, имеющими серьезное военно-политическое значение. Прежде всего обращает на себя внимание демонстративное нарушение британским эсминцем «Дефендер» территориальных вод России в районе мыса Фиолент у берегов Крыма. Доказано, что на этот шаг командир английского корабля пошел с прямого указания своего высшего командования и на основании решения высшего политического руководства Великобритании. Последовавшая вслед за этим «потеря» совершенно секретного документа объемом 50 страниц, из которого следует, что решение на этот шаг принималось на уровне премьер-министра Бориса Джонсона, дополнила картину. Однако сам факт опубликования таким образом подобного документа свидетельствует о серьезных трениях внутри правящей британской элиты.

Россия решительно пресекла действия английского эсминца действиями патрульного пограничного корабля, который вел предупредительную стрельбу 30-мм автоматической пушкой, а также бомбометанием четырьмя 250-килограммовыми авиабомбами по курсу нарушителя с самолета Су-24. По всей видимости, британское командование не ожидало столь резких действий Российского флота и морских частей погранвойск ФСБ, поскольку сколько-нибудь внятные объяснения произошедшего с английской стороны последовали с большой задержкой. При этом Борис Джонсон и другие представители британского истеблишмента заявили, что этот проход преследовал цель продемонстрировать непризнание Великобританией суверенитета России над Крымом и подобные действия будут продолжены в будущем. На это российская сторона ответила заявлением о готовности пресекать нарушения своих территориальных вод более решительно, вплоть до применения оружия на поражение.

На что способен «Дефендер»

“Без существенного усиления другими видами ВС РФ в результате реального проведения операции, отрабатываемой на учении Sea Breeze 2021, потери Черноморского флота могут оказаться весьма значительными”

В ответ в английских СМИ появились заявления, что «Дефендер» способен уничтожить до 20 российских бомбардировщиков Су-24. Анализ тактико-технических характеристик этого корабля позволяет сделать вывод, что основания для таких заявлений есть: это один из самых мощных эсминцев мира. Он относится к типу «Дэринг» (тип 45 по английской классификации). Всего построено шесть таких кораблей, имеющих полное водоизмещение около 8100 тонн. Максимальная скорость хода – 29 узлов. Дальность хода 18-узловой скоростью – около 7000 миль. Вооружение этих эскадренных миноносцев носит чисто оборонительный характер, что объясняется их главным предназначением – ПВО корабельных соединений. В этой связи наиболее развитой подсистемой эсминца «Дэринг» является именно система его ПВО. Ее основу составляет ЗРК PAAMS совместной разработки с Францией и Италией. Британская версия отличается от франко-итальянской применением новейшего британского радара Sampson. Эсминец имеет одну пусковую установку Sylver A50 на 48 ячеек для ракет средней дальности Aster 15 (дальность стрельбы – до 30 км) и большого радиуса действия Aster 30 с дальностью стрельбы до 120 километров. Обе ракеты имеют комбинированную систему наведения, включающую инерциальную с радиокомандной коррекцией курса по сигналам РЛС Sampson на маршевом участке полета и активной ГСН на завершающем. Это позволяет применять эти ракеты для поражения СВН за пределами радиогоризонта, однако только по данным внешних источников целеуказания. Надо заметить, что эти ЗУР универсальны. Поэтому в определенных условиях они могут быть применены для поражения надводных целей. Для уничтожения СВН в зоне самообороны корабль имеет две одноствольные 30-мм АУ DS-30B «Эрликон» и две шестиствольные 20-мм АУ «Вулкан-Фаланкс» американского производства. Обнаружение воздушных целей осуществляется с применением РЛС с активной ФАР S1850, расположенной на кормовой мачте эсминца. РЛС обеспечивает обнаружение целей на дистанции до 400 километров в атмосфере и ближнем космосе и одновременное отслеживание до тысячи целей. Сопровождение целей и наведение зенитных ракет выполняется с помощью РЛС Sampson на носовой мачте эсминца. За счет высокого расположения антенны радар обладает большой дальностью обнаружения низколетящих целей, значительно превосходя в этом отношении американский «Иджис». Одновременно обеспечивается выдача целеуказание по 16 целям. То есть система ПВО эсминца тип 45 имеет шестнадцать целевых каналов главного комплекса ПВО. Противокорабельного и иного ударного вооружения эсминец не имеет. Противолодочное вооружение корабля представлено мощным сонаром MFS-7000 с антенной в носовом обтекателе. Но собственными бортовыми средствами поражения подводных лодок корабль не оснащен. Уничтожение обнаруженных подводных лодок возлагается на вертолеты, базирующиеся на этом корабле. Ангар позволяет обеспечить базирование одного большого вертолета Merlin или двух легких Linx. Эти вертолеты располагают ОГАС, РГАБ, противолодочными торпедами Stingray. Кроме этого, вертолеты способны наносить удары по легким силам флота противника с применением ракет Sea Skua. Эта дозвуковая ракета имеет дальность стрельбы 25 километров при весе боевой части всего 35 килограммов. Для защиты от торпед эсминцы оснащены системой противоторпедной обороны SSTD. Помимо огневых средств ПВО, эсминцы «Дэринг» имеют высокоэффективный комплекс средств РЭБ, пусковые установки для различных типов ложных целей, имитаторов и активных станций постановки помех Mk. 251, выстреливаемых на некоторое расстояние от корабля и автоматически настраивающихся на частоты РЛС атакующих ракет. Для стрельбы по надводным и наземным целям, а также по СВН эсминец имеет одну 114-мм АУ BAE Systems Mark 8. У орудия дальность стрельбы – до 22 километров. Скорострельность – 22–26 выстрелов в минуту. Боекомплект на орудие составляет 800 выстрелов.

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Что может в реальности

Таким образом, эсминец «Дефендер» вполне сможет уничтожить до 30 и более российских самолетов Су-24, но только в полигонных условиях. В реальности атака на такой корабль может быть проведена силами эскадрильи Су-24, когда уже в первом эшелоне по эсминцу будет нанесен удар силами одного-двух звеньев с применением противорадиолокационных ракет под прикрытием самолета РЭБ из районов вне досягаемости ЗРК эсминца. Этим залпом эсминец будет ослеплен, а его БИУС выведена из строя. После чего оставшимся самолетам останется только добить лишенный способности к сопротивлению корабль. При этом наша авиагруппа может вообще избежать потерь, если только эсминец не будет прикрыт силами истребительной авиации.

Под британским флагом

На этом фоне в акваториях Черного и восточной части Средиземного морей развертываются учения Sea Breeze 2021. К ним привлекаются в пределах Черного моря 32 корабля (надводные корабли и подводные лодки) и до 100 боевых самолетов различных классов из состава тактической стратегической и морской авиации стран НАТО, в основном расположенных в черноморском бассейне. Со стороны США в этом районе развернута корабельная ударная группа (КУГ) в составе двух эсминцев типа «Орли Берк».

Основу группировки сил на этих учениях, развернутой в восточной части Средиземного моря, составляет британская авианосная группа во главе с гордостью английского флота – авианосцем «Куин Элизабет». В его охранении находятся уже упомянутый выше эсминец «Дефендер» и однотипный с ним «Даймонд», фрегаты «Кент» и «Ричмонд», а также американский эсминец «Салливанс» (типа «Орли Берк») и нидерландский фрегат «Эвертсен». Помимо надводных кораблей, в состав английской АУГ входит новейшая атомная подводная лодка «Эститьют», на вооружении которой имеются крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». В состав авиагруппы «Куин Элизабет» входят, судя по открытым данным, 18 самолетов вертикального (короткого) взлета и посадки (СВКВП) F-35B, из которых только 8 принадлежат Англии, а оставшиеся 10 – американские. Это очень интересный прецедент, который еще предстоит осмыслить. Впервые, наверное, за всю историю США американские части оказались в подчинении иностранного командования. Эсминец, а тем более самолеты, действуя в составе АУГ, неизбежно должны быть подчинены английскому командиру. Никогда ранее ничего подобного не допускалось.

Возврат времен холодной войны

Если проанализировать данные из открытых источников о фабуле этого учения, характере практических действий и заявления политиков в период его подготовки, то можно сделать вывод, что в рамках маневров отрабатывается классическая для эпохи противостояния СССР – США операция ОВМС НАТО по разгрому группировки российского флота в Черном и восточной части Средиземного морей. Понятно, что никаких других флотов, для борьбы с которыми надо решать задачи уничтожения надводных кораблей и подводных лодок, в этом регионе просто не существует.

Замысел этого учения, как следует из анализа открытых источников, предусматривает создание двух группировок ОВМС НАТО в Черном и восточной части Средиземного морей. Первая из них должна будет во взаимодействии с силами тактической авиации на аэродромах Польши, Болгарии, Румынии, Греции и Турции решать задачу разгрома основных сил российского Черноморского флота с последующей высадкой десанта на побережье Крыма. Это все естественно в игровом варианте, на картах. Вторая должна решить задачу уничтожения группировки российского флота в восточной части Средиземного моря – также во взаимодействии с силами тактической авиации США и других стран этого региона. Вероятно – Израиля, Турции, Франции, Италии и некоторых других стран. Хотя обозначенные силы на этом учении в данном районе представлены только британской АУГ, по игровой обстановке на картах может рассматриваться участие в этих действиях французской АУГ во главе с авианосцем «Шарль де Голль», одной-двух американских АУГ из состава 6-го флота в восточной части Средиземного моря и одной АУГ из Красного моря или северной части Индийского океана.

Фото: testpilots.ru

По данным открытых источников, Россия не осталась безответной и начала в этом же регионе свои учения. В восточной части Средиземного моря вблизи берегов Сирии развернута российская корабельная группировка в составе ракетного крейсера «Москва», фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также двух дизель-электрических подводных лодок проекта 636.6 «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону». Наверняка созданы соответствующие группировки сил в Черном море. При этом на авиабазу «Хмеймим» переброшено некоторое количество самолетов (число не называется, но можно предположить, что речь идет об одном-двух звеньях) дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31БК с комплексом «Кинжал». Можно не сомневаться, что на этой авиабазе имеются и самолеты ДРЛОиУ А-50.

Судя по произведенным перегруппировкам российского флота и ВКС, есть основания полагать, что Российская Федерация отрабатывает боевое применение сил флота по отражению агрессии с морских направлений, используя созданную натовцами оперативную обстановку. В восточной части Средиземного моря – это официально объявленное учение, где силы представлены перечисленными выше кораблями, подводными лодками и самолетами. В Черном море данных о развернутых силах Черноморского флота и его учениях в открытых источниках не упоминается, хотя информация о проверке боеготовности системы ПВО с задействованием истребителей Су-30СМ, Су-24 и других самолетов морской авиации и ВКС в Интернете появилась. Однако можно предполагать, что уж на картах вопрос отражения агрессии со стороны НАТО в созданной учениями Sea Breeze 2021 оперативной обстановке наверняка отрабатывается. И если ОВС НАТО проводят учебную операцию по разгрому нашего флота, то и наше командование может отрабатывать аналогичные действия по отражению агрессии и разгрому флота противника.

Таким образом, сложившаяся обстановка в структурном отношении практически полностью идентична той, которая имела место в период холодной войны. Отличия лишь в масштабе привлекаемых сил для вероятных боевых действий. В 70–80-е годы со стороны СССР на акватории центральной и восточной частей Средиземного моря разворачивались действия 5-й оперативной эскадры ВМФ. В лучшие годы в ее состав входили несколько ракетных, тяжелых атомных ракетных и авианесущих крейсеров, десятки боевых кораблей других классов, а также значительное количество подводных лодок, включая атомные многоцелевые и ракетные. Со стороны НАТО и США также имелись соответствующие силы, которые могли насчитывать несколько авианосцев, в том числе до двух американских только в Средиземном море, большое количество стратегической, тактической и морской авиации всех стран НАТО этого региона и их союзников, а также внушительные подводные силы.

Защититься сможем, победить – вряд ли

Сегодня состав сил сторон существенно меньше, однако суть дела от этого не меняется – мы возвращаемся к тому положению, от которого якобы желали уйти те, кто разрушал СССР и уничтожал социализм как источник идеологического противостояния с Западом. При этом военно-стратегическая ситуация для России существенно ухудшилась. Несмотря на глубокие сокращения вооруженных сил стран НАТО, Россия утратила за годы реформ в этой области много больше, не только потеряв в собственном военном потенциале, но и лишившись поддержки вооруженных сил стран бывшего Варшавского договора, которые в своем большинстве вошли в состав НАТО, включая и прибалтийские республики бывшего СССР.

В советское время наш Черноморский флот, не имея серьезных конкурентов на этом закрытом МТВД, своими силами, без существенного усиления за счет других видов ВС СССР в рамках крупномасштабной войны был способен при сравнительно небольших потерях завоевать господство на всей акватории Черного моря. 5-я Средиземноморская эскадра пусть и ценой значительных потерь была способна если не разгромить, то значительно ослабить 6-й флот США и ОВМС НАТО в Средиземном море, лишив их способности оказывать существенное влияние на ход боевых действий на юго-западном стратегическом направлении Европейского КТВД.

Сегодня, если сопоставить возможности нынешнего Черноморского флота с боевым составом ВМС Турции и других стран НАТО в бассейне Черного моря, можно прийти к выводу – без существенного усиления другими видами ВС РФ в результате реального проведения операции, отрабатываемой на учении Sea Breeze 2021, потери Черноморского флота могут оказаться весьма значительными как по боевым кораблям и подводным лодкам, так и по авиации, что существенно снизит его боевой потенциал уже к концу первой недели боевых действий. При этом силы, размещенные на базе «Хмеймим» и пункте МТО Тартус, будут, вероятнее всего, полностью уничтожены. Да, силы стран НАТО также понесут ощутимые потери. Так, ВМС Турции могут потерять до 25 процентов своих надводных кораблей и катеров, а также три-четыре подводные лодки, что составит до 20–26 процентов от их исходного количества. Но хотя ВМС стран НАТО и понесут серьезные потери, они не утратят свой боевой потенциал и способность продолжать вооруженную борьбу на этом МТВД, тогда как Черноморский флот будет весьма серьезно ослаблен.

Однако ситуация, когда Черноморский флот останется один на один с ОВМС НАТО, возможна лишь в условиях крупномасштабной войны, когда наши ВС будут втянуты в военные действия на всех или большинстве стратегических направлений и возможности маневра силами будут утрачены. Но в этом случае в соответствии с нашей Военной доктриной и государственной политикой в сфере ядерного сдерживания Россия в сравнительно короткие сроки перейдет к полномасштабному применению ядерного оружия. По этой причине вероятность подобного развития ситуации крайне мала.

В случае же локального конфликта, охватывающего только регион Черного и восточной части Средиземного морей, силы нашего флота, действующего здесь, будут существенно усилены авиацией, средствами ПВО и ракетными войсками. Дополнительное развертывание на юго-западном стратегическом направлении группировки фронтовой авиации в 250–300 машин, усиление имеющихся зенитных ракетных войск частями и соединениями, оснащенными С-300 и С-400, с других направлений, перебазирование на аэродромы Краснодарского и Ставропольского краев основных сил дальней авиации на самолетах Ту-22М3 с противокорабельными ракетами Х-32 или даже Х-22, размещение в Крыму дополнительных дивизионов комплекса «Искандер» уравняют боевой потенциал разновидовой группировки ВС РФ на юго-западном стратегическом направлении с тем, что может тут развернуть НАТО. А это позволит в ходе оборонительных операций начального периода локальной войны нанести противнику неприемлемый ущерб и заставить его отказаться о продолжения военных действий. Более того, если противник осознает, что его первые операции по разгрому группировки ВС РФ не гарантируют ему успех, он, вероятнее всего, просто не решится начинать боевые действия, ограничившись демонстрациями силы и иными мерами информационно-психологического и экономического давления.

Однако в восточной части Средиземного моря уже развернуты две противостоящие группировки – британская АУГ и российская КУГ. Чисто умозрительно интересно оценить, чем может закончиться их столкновение, если оно произойдет. Риск такого события вполне реален, учитывая уровень военной напряженности в регионе. Этому вопросу будет посвящена одна из будущих статей.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (888) за 6 июля 2021 года