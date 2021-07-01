Российский адмирал допускает новые инциденты с кораблями НАТО в Черном море из-за учений Sea Breeze

Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные действовали пропорционально угрозе, подняв в воздух боевую авиацию из-за приближения к госгранице фрегата ВМС Нидерландов Evertsen ("Эвертсен"), заявил "Интерфаксу" во вторник бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов.

"Это наши границы, наши территориальные воды, нарушать их никому не дозволено. Не надо провоцировать наших военных", - сказал он.

"Голландцы знали, на что шли, когда взяли курс на Керченский пролив", - сказал Комоедов.

Он не исключил новых инцидентов в Черном море, где проходят крупные военно-морские маневры Sea Breeze с участием США, других стран НАТО и их партнеров. В этих учениях задействовано более 30 кораблей.

"Черное море сейчас бороздят эти 32 корабля. Черного моря просто не хватит. О какой-нибудь камень могут споткнуться. Я не исключаю повторения таких инцидентов", - сказал Комоедов.

Во вторник в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море.

По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Минобороны Нидерландов привело слова капитана фрегата, который назвал подобные действия российских военных безответственными и небезопасными.

Российские военные это опровергли.

Российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили в Минобороны РФ во вторник вечером.

"Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива", - заявили в Минобороны РФ.

"Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", - заявили в Минобороны РФ.

"После пролётов российских самолётов фрегат Evertsen сразу изменил курс от границы Российской Федерации и продолжил следование по прежнему маршруту. Экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования", - сообщили в Минобороны.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали в акватории Черного моря 28 июня. По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Си бриз - 2021", которое стартовало 28 июня 2021 г. в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении центра.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно отслеживать Sea Breeze и реагировать на угрозы. "Несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря", - сказал тогда Конашенков.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.