ABC (Испания): ВМФ России следит за испанским кораблем «Молния», участвующим в маневрах НАТО в Черном море

Испанский автор рассказывает об участии испанских кораблей в учениях НАТО «Си Бриз» в Черном море. И если раньше такая информация подавалась с оттенком бравурности: вот, смотрите, испанский флот присутствует и в Черном море, — то теперь заметна тревога. Автор признает, что британский эсминец в июне нарушил территориальные воды России. И явно считает это опасной игрой.

Цель — не допустить нарушения территориальных вод страны, где начальником — Путин

Военные корабли Черноморского флота России пристально следят за боевым кораблем ВМС Испании "Молния", чтобы не допустить нарушения им территориальных вод России. Дело в том, что такое нарушение в Черном море произошло недавно, в июне, когда британский эсминец "HMS Defender" нарушил морскую границу у берегов Крыма. Испанское судно, которое вышло 25 июня прошлого года из порта Картахена, вошло сегодня в Черное море, чтобы присоединиться к военно-морским учениям НАТО "Си Бриз-2021".

Информация о слежке за движениями "Молнии" не секретная, она поступила из Национального центра управления обороной РФ (входит в состав Минобороны России). "Силы и средства Черноморского Флота приступили к отслеживанию действий патрульного корабля "Молния" ВМФ Испании, который вошел в Черное море 7 июля 2021 года, для участия в многонациональных учениях "Си Бриз-2021" стран НАТО и стран-партнеров", - говорится в докладе военных, распространенном через российские новостные агентства.

"Я не знаю, что за наблюдение ведется"

Но министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила сегодня: "Я не знаю, что за наблюдение ведется, мне просто неизвестно об этом". Это слова из ее заявления для СМИ после закрытия конференции по безопасности и обороне, проведенной комитетом по обороне испанского парламента.

28 июня, в день начала маневров союзников по НАТО, тот же Национальный Центр управления обороной РФ уже объявлял, что усилит наблюдение за всеми кораблями Североатлантического союза и Украины, участвующими в маневрах "Си Бриз" - учении, в котором задействовано более тридцати кораблей, такое же количество самолетов, около 5000 солдат из более чем 32 стран, 17 из которых входят в НАТО. Эти маневры должны закончиться в ближайшую субботу, 10 июля.

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В минувший четверг уже сообщалось о начале слежения за итальянским фрегатом "Virginio Fasan". Ранее, 26 июня, в этот район прибыл американский эсминец "USS Ross". Он причалил в порту Одессы и его лично посетил президент Украины Владимир Зеленский. Североамериканский эсминец оснащен крылатыми ракетами "Томагавк".

В свою очередь, представители командования морской пехоты Украины во вторник объявили о начале "активной фазы береговой составляющей" маневров. Черноморский флот России выступил с ответом: им стали сухопутные учения, которые ВМФ России проводит в Крыму с применением боевой артиллерии реактивных систем залпового огня "Град", самоходных ракетных установок "Гвоздика", минометов и другого вооружения.

В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал Игорь Конашенков предупредил: "Несмотря на то, что маневры НАТО являются военно-морскими по своему статусу и наименованию, их реальные пределы военных действий выходят далеко за пределы украинского морского сектора в Черном море". Он таким образом дал понять, что реально маневры также нацелены и на Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году.

Предупредительный огонь

На прошлой неделе в рамках новых учений корабли ВМФ России провели обстрел ограниченного района тех своих территориальных вод, которые примыкают к зоне действий кораблей НАТО. Напомним, что не так давно, 23 июня, Москва заявила, что ее корабли открыли предупредительный огонь по траектории движения британского эсминца "HMS Defender" у берегов Крыма за "нарушение" российских территориальных вод.

Лондон это сначала отрицал, уверяя, что это было "мирное" плавание в украинских водах. А потом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что идея отправить туда свой эсминец принадлежала ему. поскольку его страна не признает, что Крым является российским.

"Российские истребители создали опасную ситуацию, чтобы запугать судно "Эвертсен""

Послу Великобритании в Москве пришлось обратиться за разъяснениями в МИД России, где они назвали инцидент "провокацией" и предупредили, что в следующий раз "корабль будет уничтожен". Эту же угрозу повторил президент России Владимир Путин во время своей традиционной "прямой линии" со зрителями.

После того, что произошло с "HMS Defender", буквально на следующий день, 24 июня, перед Керченским проливом, также у берегов Крыма, российские истребители Су-24 и Су-30 пролетели низко над голландским фрегатом "Эвертсен", который также участвовал в маневрах и был вынужден развернуться.

Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что "российские истребители создали опасную ситуацию, чтобы запугать наш боевой корабль в Черном море", отметив, что это их судно не заходило в российские воды. HMS Defender и фрегат Evertsen находились в Черном море с 14 июня по 2 июля.

Рафаэль М. Маньюэко (Rafael M. Mañueco)