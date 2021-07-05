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ТАСС

Российская авиация провела учебно-боевые полеты над Черным морем

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Многоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © Эрик Романенко/ТАСС, архив

Учения морской авиации Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа прошли на фоне маневров НАТО. В них было задействовано более 10 самолетов

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze - 2021 провела учебно-боевые полеты над Черным морем. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

"Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ЮВО провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника. От морской авиации Черноморского флота были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО - истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - говорится в сообщении.

В рамках учений авиации экипаж самолета-амфибии Бе-12 выполнил разведку целей в акватории Черного моря. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".

В учениях было задействовано более 10 самолетов. При отработке уничтожения целей одиночно и в составе пар экипажи выполняли заход на боевой курс. Были отработаны условные ракетные и бомбовые удары. Кроме того, военные летчики выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходят военные учения Sea Breeze - 2021. Основные участники маневров - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие. Планируется, что в учениях будут задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

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