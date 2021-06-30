Folha de S. Paulo (Бразилия): масштабные военно-морские учения противопоставляют США и Украину России в Черном море

Черное море — один из самых сложных стратегических перекрестков мира. Автор рассказывает о масштабных учениях НАТО Sea Breeze и провокационных действиях британского эсминца Defender, нарушившего у берегов Крыма российскую границу, что в итоге привело к опасной военной эскалации в регионе.

Самые крупные учения объединят 32 страны после того, как русские стреляли по британскому кораблю в Крыму

Сан-Паулу - В разгар опасной военной эскалации Соединенные Штаты и Украина возглавят самые крупные в истории западные военно-морские учения в Черном море, регионе с интенсивным российским присутствием. Учения Sea Breeze, проводящиеся ежегодно с 1997 года, начались в понедельник, 28 июня, в них принимают участие 32 страны. В учениях задействованы 32 страны, 40 самолетов и более пяти тысяч военных, большинство из которых - члены НАТО (западного военного альянса).

Несмотря на то что учения были запланированы еще в прошлом году, пройдут они в ситуации высокой напряженности в регионе. В прошлую среду 23 июня впервые со времен холодной войны Россия совершила предупредительные выстрелы в сторону корабля НАТО. Этим кораблем был британский эсминец "Дефендер", который шел из Украины в Грузию по маршруту, выбранному, чтобы спровоцировать ответ России. "Дефендер" на три километра углубился в территориальные воды Крыма, украинского полуострова, поглощенного Россией в 2014 году.

Помимо стрельбы с корабля береговой охраны, вокруг корабля летали также бомбардировщики Су-24, которые, по словам Москвы, сбросили по курсу британского корабля четыре бомбы. Лондон отрицает эту часть сообщения, однако, учитывая общую серьезность ситуации, это не важно. Это вторжение было задумано, чтобы продемонстрировать, что Великобритания не признает суверенитет России над Крымом. ООН также не признает его, но до этого момента военные столкновения происходили только между кораблями Черноморского флота России и ВМС Украины.

Министерство иностранных дел России уже раскритиковало проведение учений Sea Breeze, назвав их провокацией. Министерство обороны заявило, что следит за всем, начиная с прибытия в регион американского эсминца USS Ross.

В понедельник, дав начало учениям, командующий украинским флотом Алексей Неижпапа заявил, что "эти учения - мощный сигнал для поддержания стабильности и мира в нашем регионе".

Черное море - это один из самых сложных стратегических перекрестков мира. С одной стороны - Россия и Крым, вооруженный мощными системами ПВО и баллистическими ракетами, а также базирующийся там с XVIII российский флот, до аннексии по разрешению Киева он занимал большие площади в Севастополе. С другой -Украина и ее союзники из НАТО, в особенности Турция, контролирующая южное побережье моря и проливы, соединяющие его со Средиземным. Для Москвы это единственный выход к театру военных действий в Средиземном море, куда относятся и ее размещенные в раздираемой конфликтом Сирии базы.

В ходе учений Sea Breeze западные силы среди прочего отработают также противостояние высадке морского десанта, воздушной блокаде и наступательным операциям. Россия также часто отрабатывает эти навыки в том же регионе, но сегодня силы Москвы тренируются в Средиземном море, что многие рассматривают как ответ на инцидент в Черном море.

Эти учения менее масштабные, в них задействованы всего пять кораблей, но также и базирующиеся в Сирии силы, в том числе впервые в них принимают участие истребители МиГ-31К, способные нести новые гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Эти учения - сигнал Великобритании, которая в том же регионе проводит учения с участием своего нового авианосца "Куин Элизабет", в том числе отрабатываются атаки на группу "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация - прим. ред.) в Сирии. Речь идет о первом походе корабля и его группы поддержки, в которую также входит "Дефендер". Это часть новой британской доктрины проекции силы, которая основывается на авианосце "Куин Элизабет" и его сестринском корабле "Принс оф Уэйлс", который пока находится на стадии испытаний.

"Это должно стать символом стратегического фокуса Великобритании на Индо-Тихоокеанском регионе", - написали Ник Чилдс (Nick Childs) и Джонатан Бентем (Jonathan Bentham) в блоге лондонского Международного института стратегических исследований.

Этот регион станет следующей остановкой в походе ударной группы, несущей британские и американские истребители F-35B. "Тем не менее, есть сомнения относительно долгосрочной перспективы", - завершают Чилдс и Бентем.

В любом случае продемонстрированная на прошлой неделе напористость показывает, что отношения между наиболее проамерикански настроенным членом НАТО и Россией охладели на несколько градусов после произошедшей три года назад в Великобритании попытки отравления бывшего российского шпиона и его дочери.

В этом году конфликт на Украине вновь вернулся в заголовки СМИ. Конфликт начался в 2014 году, когда в Киеве было свергнуто промосковское правительство. Тогда это побудило Владимира Путина поглотить этнически русский регион Крым и спровоцировать пророссийски настроенных сепаратистов на востоке страны.

Гражданская война, в которой погибло 14 тысяч человек, сейчас заморожена, но в начале года Украина дала понять, что может предпринять военные действия, переместив в регион военные силы. В ответ в апреле Путин мобилизовал десятки тысяч солдат на границе с Украиной, что вызвало обеспокоенность НАТО.

К этому также добавляется возобновление агрессивности США в адрес Путина при Джо Байдене. Это выразилось в ведении новых санкций из-за подавления местной оппозиции, а также российской поддержи белорусской диктатуры, которая даже перехватила пересекающий ее воздушное пространство европейских гражданский самолет, чтобы снять с него диссидента.

Игорь Жилоу (Igor Gielow)