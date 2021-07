Летучий голландец XXI века

Британские адмиралы примерили смокинг Джеймса Бонда

События с участием британского эсминца УРО Defender и российских сторожевых кораблей Береговой охраны ФСБ и боевых самолетов ВКС РФ, развернувшиеся 23 июня с.г. недалеко от побережья Крыма, продолжают обрастать все новыми подробностями и комментариями. При этом зарубежные официальные лица, эксперты и примкнувшие к ним «независимые» журналисты часто прибегают к формулировке, что, дескать, боевой корабль Королевских ВМС Великобритании ничего не нарушал, а всего лишь воспользовался правом мирного прохода, которое гарантирует Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Так ли это?

Возрождение империи

Еще сто лет назад британский флот считался, пожалуй, самым мощным и современным, полностью оправдывая статус Соединенного Королевства как владычицы морей. Однако Вторая мировая война, последующий развал Британской империи и существенное падение объемов национальной экономики привели к тому, что Королевские военно-морские силы стали постепенно сжиматься в размерах, словно шагреневая кожа. В конечном итоге они превратились в ничем не примечательный флот второго сорта, не сыгравший фактически никакой роли в годы холодного противостояния Запада и Востока, когда статус повелителя океанов между собой оспаривали флоты США и СССР.

Окончание холодной войны и распад Советского Союза, а впоследствии – переориентация на борьбу с международным терроризмом вновь сделали британский флот аутсайдером в борьбе за кусок бюджетного пирога. Стареющие корабли списывались один за другим, а на их место никто не приходил. Если бы не наличие в составе ВМС стратегических подводных ракетоносцев с ядерными ракетами, о британском флоте забыли бы вообще, оставив ему место лишь в легендах.

Однако новый виток противостояния между Западом и Россией дал британцам возможность вдохнуть свежие силы и попытаться хотя бы частично вернуть своей стране статус владычицы морей, пусть и в региональном измерении.

Дополнительным стимулом к этому послужило и стремление Лондона обрести большую самостоятельность в международных вопросах и перестать зависеть от Вашингтона, который к тому же стал проявлять неудовольствие по поводу слишком больших финансовых издержек таких «союзнических» отношений. Потому мы и наблюдаем в новом веке достаточно существенное наращивание Великобританией расходов на военно-морское строительство. В 2003–2004 годах флот получил два универсальных десантных корабля типа «Альбион»; в 2009–2013 годы – шесть эсминцев УРО типа «Дэринг» («Тип 45»), в 2010–2020 годы – четыре многоцелевые атомные подлодки типа «Астьют», а в 2017–2019 годы – два авианосца типа «Куин Элизабет», способных принимать истребители 5-го поколения F-35B.

Обновление флота продолжится и в обозримой перспективе. Новый военный бюджет Великобритании объемом 16,5 млрд фунтов стерлингов – рекордный после холодной войны, о котором премьер-министр Борис Джонсон объявил в конце 2020 года, обеспечит британским адмиралам все необходимые ресурсы.

«Десятилетия правительство Соединенного Королевства урезало наш оборонный бюджет. Если мы будем продолжать в том же духе, мы рискуем проснуться и обнаружить, что наши Вооруженные силы опустились ниже минимального порога жизнеспособности… Я решил, что эпоха сокращения должна закончиться, и закончиться сейчас», – отметил Джонсон в заявлении парламенту.

В итоге сегодня для Королевских ВМС строятся: серия из восьми фрегатов УРО «Тип 26» водоизмещением около 6900 т, которые обойдутся бюджету по 1 млрд фунтов стерлингов за штуку и должны будут заменить аналогичное число старых фрегатов «Тип 23» постройки 1990-х годов, и серия из пяти фрегатов УРО «Тип 31» водоизмещением около 5700 т, которые должны заменить оставшуюся часть фрегатов «Тип 23» (всего их в строю 13) и все вместе обойдутся бюджету в 1,98 млрд фунтов стерлингов.

Кроме того, в марте 2021 года британское Министерство обороны обнародовало документ под названием Defence in a Competitive Age («Оборона в эпоху соперничества»), в котором указывается: в ближайшее время начнется создание новых эсминцев УРО «Тип 83», которыми с конца 2030-х годов планируется заменять эсминцы УРО типа «Дэринг».

Утверждена и вошла в практическую стадию реализации программа создания стратегических подводных ракетоносцев нового поколения – первую из четырех субмарин многозначительно нарекли «Дредноут». Они заменят старые «стратеги» типа «Вэнгард» и будут нести американские модернизированные «Трайденты». На сегодня начаты работы по первым двум таким «убийцам континентов», для которых также создается атомная энергоустановка нового поколения на базе реакторов PWR3.

«Стоимость программы «Дредноут» оценивается в 31 млрд фунтов стерлингов, что является более крупными инвестициями, чем Crossrail (Crossrail или Elizabeth line – строящаяся с 2009 года система железной дороги в Лондоне, крупнейший строительный проект в Европе. – В.Щ.), и, хотя и сопоставимо с High Speed 2 (проект по постройке сети скоростных железных дорог в Великобритании. – В.Щ.), является все же значительно более сложной программой», – отмечается по этому поводу во вступлении «Корпоративного плана на 2018–2019 годы» Агентства по поставке подводных лодок (Submarine Delivery Agency, создано в апреле 2018 года), подписанного тогдашним министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.

Модернизируется также морская авиация, наращиваются боевые возможности морской пехоты, в особенности – ее подразделений спецопераций. Обновляется вспомогательный флот, пополняемый различными судами нового поколения (в планах – исследовательское судно нового поколения, не исключено – с разведвозможностями). На флот активно поставляются беспилотные и безэкипажные системы, в том числе боевые.

Все бы ничего – наращивание сил флота морской державы не является чем-либо неожиданным и противоестественным. Но в данном случае вслед за наращиванием боевой мощи флота у Лондона, судя по всему, наступило желание попробовать, как принято говорить, поиграть мускулами. В контртеррористических операциях в составе возглавляемой Вашингтоном коалиции английские адмиралы уже поучаствовали, а тут, видимо, они решили повторить американский опыт в части проведения операций, известных как FONOP или FONOPs.

Троллинг на море

FONOP(s) – это аббревиатура от Freedom Of Navigation Operations, то есть операции, проводимые ВМС США в рамках программы Freedom of Navigation (FON). Она введена в действие в 1979 году и разработана, как указывается на сайте Госдепа, «для оспаривания морских претензий прибрежных государств, которые незаконно ограничивают права и свободы судоходства и пролета и другие гарантированные международными законами виды использования моря, связанные с этими свободами, гарантированными в международном праве, как это отражено в Конвенции по морскому праву 1982 года». «FONOPs демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право», – указано на сайте Госдепартамента США.

Именно в рамках этой программы американские боевые корабли в разные годы троллили многие страны мира, включая даже традиционных союзников Вашингтона – Данию, Италию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Швецию, Южную Корею и Японию. О таких действующих или потенциальных противниках и соперниках Америки, как Венесуэла, Иран, Китай, Куба и Сирия, и говорить не приходится. А сегодня наиболее активно по этой программе достается Китаю – счет инцидентам с американскими кораблями в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море уже идет на десятки. И это понятно – именно Китай готовится оспаривать у США статус повелителя океанов.

Доставалось регулярно и нашей стране. Именно в рамках программы FON американские крейсер УРО «Йорктаун» типа «Тикондерога» и эсминец «Кэрон» типа «Спрюэнс», который за обилие разведаппаратуры часто называли не иначе как «современный «Пуэбло», совершили провокации в районе южного побережья Крыма, где, по мнению Вашингтона, Москва неправильно провела морскую границу.

Да, да, именно провокации, поскольку первый раз эти корабли похулиганили у Крыма еще 13 марта 1986 года, углубившись в наши территориальные воды примерно на 6 миль и покинув их через 2 часа 21 минуту. Советские моряки и пограничники тогда силу не применили, но когда те же корабли и в том же районе 12 февраля 1988 года предприняли новую попытку показать, что могут плавать, где и как им вздумается («Курс менять не буду. Пользуюсь правом мирного прохода. Ничего не нарушаю», – радировали с «Йорктауна» в ответ на предупреждение со стороны советских моряков), ситуация развивалась по иному сценарию.

Прибытие эсминца Defender в Грузию стало для Тбилиси чрезвычайно важным событием. Фото Reuters

Американские корабли-нарушители почти сразу стали выталкивать восвояси флотские сторожевики «Беззаветный» и «СКР-6». Первый, имея водоизмещение 3,2 тыс. т, выполнил навал на крейсер водоизмещением 9,8 тыс. т, а второй, имея водоизмещение менее 1,2 тыс. т, «атаковал» эсминец водоизмещением более 8 тыс. т. После непродолжительных «терок» американцы наши территориальные воды покинули.

Что интересно, американцы не признают, что наши сторожевики тогда «выдавили» их корабли. «Советские корабли, задействованные в инциденте, были существенно меньше американских, а потому общий ущерб был незначителен, – указывает специалист Военно-юридической службы ВМС США лейтенант-коммандер Джон Рольф в статье Freedom of Navigation and the Black Sea Bumping Incident: How «Innocent» Must Innocent Passage Be?, опубликованной в 1992 году в журнале Military Law Review. – В итоге «Кэрон» и «Йорктаун» продолжили следовать прежним курсом и завершили свой проход через советские воды».

Впрочем, как бы то ни было, но больше таких попыток американские корабли ни в бытность Советского Союза, ни в истории постсоветской России не предпринимали. Москва как бы оставалась вне претензий в рамках программы FON – начиная с 1991 года Россия ни разу не упоминалась в публикуемых Пентагоном ежегодных отчетах о проведении за отчетный период в рамках данной программы операциях. Причем на ситуацию в худшую сторону не повлияло даже включение Крыма с состав РФ и изменение в пользу России статуса вод вокруг Крыма и в Керченском проливе.

Однако идиллия продержалась недолго: в декабре 2018 года в Пентагоне, вспомнив вдруг о том, что они не согласны с разграничением морской акватории в заливе Петра Великого, провели первую в постсоветское время операцию FONOP. В ходе того «тихоокеанского набега», напомним, эсминец УРО «Мак-Кемпбелл» типа «Арли Берк» проверил, что называется, на прочность дальневосточные морские рубежи России.

«Мак-Кемпбелл» прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого с тем, чтобы оспорить чрезмерные морские претензии России и обеспечить поддержку прав, свободы и возможности законного использования морского пространства, которыми пользуются Соединенные Штаты и другие страны», – заявила ресурсу USNI News официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США младший лейтенант Рейчел Мак-Марр.

А в декабре 2020 года уже эсминец УРО «Мак-Кейн» типа «Арли Берк» зашел в наши территориальные воды в заливе Петра Великого, и его тоже пришлось из них выпроваживать. В этой связи самое примечательное заключается в том, что Россию и другие страны мира, подписавшие и ратифицировавшие Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, пытаются учить жить в соответствии с ее положениями США, которые данный документ не только не ратифицировали, но и не подписали!

По этому поводу бывший комендант Береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт, перечисляя на брифинге в апреле 2018 года проблемы, с которыми приходится сталкиваться ему и его подчиненным, отметил: «Соединенные Штаты находятся в одной группе с такими странами, как Иран, Ливия и Северная Корея. Что общего у этих четырех стран? Никто из них не ратифицировал Конвенцию по морскому праву».

Но, судя по всему, такая явная военно-морская наглость заокеанского Большого брата пришлась явно по душе британскому Адмиралтейству – оно решило повторить действия программы FON. Причем в буквальном смысле этого слова. Нынешний инцидент с эсминцем Defender у южного побережья Крыма сопровождался примерно схожими отговорками в стиле «Йорктауна»: «Совершаю мирный проход… пользуюсь правом…» и последующими попытками принизить степень накала ситуации заявлениями – официальными и за авторством разных экспертов и журналистов – о том, что, дескать, «русские все врут»: никто ни в кого не стрелял, а это были учения.

Правда, этому противоречат репортажи британских журналистов с борта Defender, в которых четко указано: предупреждение от российских пограничников об открытии огня было и таковой, пусть и на большом расстоянии от британского корабля, открывался, а вокруг эсминца постоянно сновали российские боевые самолеты. Впрочем, все это не идет ни в какое сравнение с тем, что стало происходить с этим кораблем во второй половине 23 июня.

Время чудес

Сегодня в распоряжении моряков есть АИС – Автоматическая идентификационная система, которая используется для автоматической идентификации судов по целому ряду параметров и позволяет существенно повысить безопасность мореплавания за счет автоматического обмена с другими судами и компетентными береговыми службами навигационной, рейсовой и иной информацией для обеспечения безопасности на море.

Данные, поступающие по АИС, совмещаются с данными от РЛС и интегрируются в электронные навигационные карты, но самое главное – они используются в системах регулирования движением судов и системах судовых сообщений, благодаря которым прибрежные страны получают информацию о судах и их грузах.

Именно на основе этих данных основана работа такого популярного у мореплавателей, экспертов, а в последнее время и журналистов сервиса, как MarineTraffic (www.marinetraffic.com). В том числе с его помощью, как и в случае с Flightradar24, можно следить за движением кораблей и судов ВМС разных стран мира (правда, не всех).

После того как в СМИ поднялась волна сообщений, связанных с инцидентом с участием Defender, автор решил посмотреть, а где же этот корабль находится сейчас и каким был маршрут его движения за последнее время. Тут-то и начались странности.

Уже в 12.00 UTC (15.00 мск) отметка Defender была достаточно далеко от крымского побережья, что вызывало определенное удивление, поскольку корабль, по словам британцев, шел в Батуми, находящийся совсем в другой стороне. А затем отметка неожиданно стала «прыгать», после чего стремительно двинулась в сторону турецкого побережья и через пять минут эсминец уже вплотную приблизился к берегу.

www.marinetraffic.com"> www.marinetraffic.com"> Электронные системы контроля позволяют легко ввести в заблуждение: британский корабль находился в Черном море, а по данным геолокации – в Персидском заливе. Скриншот с сайта www.marinetraffic.com

Проходит еще пять минут, и отметка Defender уже находится около… иракского Киркука, то есть боевой корабль «заполз» в глубь суши и продолжал стремительно двигаться непонятно куда, но главное – прочь от Крыма! Причем, если принять во внимание, что от его местоположения на 12.00 UTC до Киркука – около 1300 км, то преодолеть это расстояние за 10 минут можно со скоростью 7800 км/ч, или 2,17 км/с. Это, конечно, не первая космическая (7,91 км/с), но все равно впечатляет.

После еще пяти минут движения над сушей британский эсминец вновь попадает в родную стихию – его отметка появляется в водах Персидского залива, после чего корабль «замедляет ход» и движется более или менее в соответствии с законами физики и современной военно-морской техники.

В итоге, по состоянию на 13.43 UTC (16.43 мск) 23 июня, эсминец УРО Defender оказался в точке с координатами 26 градусов 10 минут 20,028 секунд с.ш. и 50 градусов 39 минут 54,432 секунды в.д., то есть недалеко от побережья Бахрейна.

Полный же маршрут движения Defender в период с 13.59 UTC (16.59 мск) 22 июня по 13.58 UTC (16.58 мск) 23 июня с.г. представлен на сервисе MarineTraffic. Неплохо для боевого корабля, да? Слабо повторить?

В «Золушке» версии Шарля Перро в полночь прекрасная карета главной героини превращалась в тыкву, а коней, кучера и лакеев волшебная сила возвращала обратно в тела мышей, крысы и ящериц. Тут же неведомая науке сила в полдень по Всемирному координированному времени превратила британский эсминец в летучего голландца XXI века, способного стремительно преодолевать огромные расстояния, да еще и над сушей! Так что британские военспецы просто сфальсифицировали данные о местоположении своего корабля и забросили их в сеть AIS. Что, кстати, негативно отражается на безопасности того самого судоходства, о свободе которого так пекутся Вашингтон и Лондон.

Причем такие же манипуляции с сигналами АИС в отношении Defender и заходившего вместе с ним в Одессу нидерландского фрегата УРО «Эвертсен» типа «Семь провинций» были предприняты буквально несколькими днями ранее. В то время как оба корабля находились в Одессе (тому есть фото- и видеодоказательства и свидетельства очевидцев), их отметки в системе АИС на ресурсе MarineTraffic по состоянию на 18 июня оказались… прямо у Севастополя. Данные АИС при этом, как утверждают журналисты, передавались в MarineTraffic со станции в Черноморске около Одессы.

Впервые эти британо-нидерландские странности заметил известный военно-морской эксперт Х.И. Саттон, который рассказал о возникшей опасной ситуации в статье Positions of Two NATO Ships Were Falsified Near Russian Black Sea Naval Base, размещенной 21 июня с.г. на ресурсе USNI News.

«Размещение двух боевых кораблей НАТО у входа в крупную российскую военно-морскую базу было бы широко расценено как провокационная акция, основанная на противоречивых претензиях на суверенитет», – указывал, в частности эксперт, уточняя, что «большая часть международного сообщества, включая США, Великобританию и Нидерланды, не признают Крым частью России».

Киносценарий боевика или флотская спецоперация?

После перезапуска бондианы с актером Дэниелом Крейгом в роли агента 007 старые фильмы этой франшизы как-то подзабылись. А зря. В 1997 году на экраны вышел фильм «Завтра не умрет никогда». В его прологе британские и российские ВС проводят совместную операцию по уничтожению террористов где-то у границ России, в ходе которой становится известно, что в руки преступников попал блок кодирования системы GPS.

Благодаря доступу к этому устройству преступники получают возможность дистанционно изменить данные о местоположении британского фрегата «Девоншир», находящегося в Южно-Китайском море. В результате командир корабля считает, что он – в нейтральных водах, но на самом деле – уже вошел в территориальные воды КНР. Имея подлинные данные о местоположении «Девоншира», китайские летчики требуют от британцев покинуть их территориальные воды, угрожая применением оружия. Командир «Девоншира» обещает ответить тем же.

В этот момент преступники при помощи специального подводного аппарата атакуют британский фрегат, который в итоге тонет, а со своего корабля-«невидимки» сбивают китайский самолет. Оказавшихся в воде британских моряков преступники расстреливают из китайского оружия, а с фрегата – крадут ракету с ядерной боеголовкой. В итоге Лондон уверен, что его корабль потопили китайцы, а Пекин считает, что британцы вторглись в его территориальные воды и сбили самолет. Далее, как всегда, появляется агент Бонд, Джеймс Бонд, в исполнении Пирса Броснана, который выясняет, что данные о местоположении фрегата были сфальсифицированы, после чего вместе с представительницей китайских спецслужб спасает мир от очередного «доктора Зло».

Создается впечатление, что британские адмиралы, насмотревшись в молодости бондианы, настолько заигрались в свои гаджеты, что в итоге обманули сами себя. С другой стороны, применяя принцип бритвы Оккама и не порождая совершенно ненужные сущности, можно легко прийти к простому и логически объяснимому выводу.

Все происходившее 23 июня с.г. являлось элементами тщательно разработанной спецоперации, целями которой были оценка возможностей средств ведения кибервойны в условиях, максимально приближенных к боевым, а также изучение системы обороны Крыма и оперативности, с которой россияне будут реагировать на возникшую ситуацию.

Фальсификация же накануне местоположения британского и нидерландского боевых кораблей могла являться предварительной проработкой их курса во время «набега» на российские территориальные воды. Такие операции современные системы боевого управления позволяют отрабатывать, но тут, видимо, кто-то что-то сделал не так, и информация была слита во внешний мир, в реальную сеть сигналов АИС.

В то же время почти аналогичный эпизод, имевший место у побережья Крыма в октябре 2020 года с однотипным британским эсминцем УРО «Дрэгон», можно рассматривать теперь, как и в случае с американскими кораблями в 1980-е годы, в качестве подготовительного мероприятия для последующей провокации.

«13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», – рассказывал в мае в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Владимир Кулишов.

Причем уже 23 июня, почти сразу после начала грандиозного шума в прессе, один из очевидцев тех событий вполне четко и достаточно полно раскрыл характер действий, предпринятых британскими моряками, и их цели.

«Это должно было стать преднамеренным шагом, направленным на то, чтобы дать знать России. HMS Defender собирался проследовать в пределах 12-мильной границы территориальных вод Крыма. Капитан (командир корабля. – В.Щ.) настаивал на том, что он только искал безопасный проход [через] международно признанный судоходный путь», – указывает в письменной части своего репортажа с борта британского эсминца военный корреспондент ВВС Джонатан Бил. «HMS Defender готовится пройти в границах того, что Россия считает своими территориальными водами, но следуя международно признанным маршрутом», – отмечает он уже в своем видеорепортаже с борта корабля.

А вот что пишут по этому поводу в статье Britain acknowledges surprise at speed of Russian reaction to warship, опубликованной 24 июня с.г. в Guardian, со ссылкой на источник в британском Минобороны журналисты издания Дэн Саббах и Эндрю Рот: «Мы знали, что что-то может произойти, но мы вовсе не ожидали, что русские скажут это», – сказал источник в Министерстве обороны. В итоге то, что должно было стать напряженной, но рутинной миссией по отстаиванию прав на свободу навигации в Черном море, переросло в военный и дипломатический инцидент».

Интересную информацию опубликовало 24 июня с.г. на своем сайте издание Daily Mail, которое получило эксклюзивный комментарий командира Defender коммандера Винсента Оуэна. В частности, в статье, которая была дополнена 25 июня с.г., при рассмотрении ситуации с открытием огня российским сторожевиком указывается: «Коммандер Оуэн, прибавил ход, чтобы обогнать российские пограничные корабли, и продолжил свой путь через крымские территориальные воды. Именно тогда с левого борта послышались пушечные выстрелы».

А вот и мнение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по этому поводу, которое он выразил во время посещения полка рейнджеров в Олдершоте – нового элемента британских сил спецопераций: «Важным моментом является то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма. Это часть суверенной украинской территории, и это совершенно правильно, что мы должны отстаивать закон и добиваться свободы навигации так, как мы это сделали, по кратчайшему маршруту между двумя точками, и это то, что мы сделали» (цитата по видео на сайте Guardian).

Скорее всего через какое-то время наружу выплывет еще больше информации о том, как и с какими целями готовилась и проводилась эта операция (пример с недавним обнаружением конфиденциальных документов из Минобороны на автобусной остановке – яркое тому свидетельство), но в целом все уже и так ясно: в Лондоне решили повторить опыт Вашингтона в отношении доказывания, что «будут летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право». Однако спецоперация в итоге превратилась в набор нелепых событий, которые у профессионалов могут вызвать лишь улыбку.

Впрочем, именно так обычно и начинаются войны: кто-то не то сказал или сделал, а другой – не так понял и ответил. И понеслось. В таком случае завтра действительно может уже никогда и не наступить.

Судя по всему, пусть и с опозданием на пару дней, это поняли и в Лондоне. По крайней мере, как выяснилось недавно, из-за этих событий начальник Генерального штаба британских Вооруженных сил генерал сэр Ник Картер после событий 23 июня с.г провел бессонные ночи в ожидании возможной войны с Россией.

«То, что не дает мне спать по ночам в постели, – это просчет, вызванный необоснованной эскалацией, – заявил генерал сэр Картер на Историческом фестивале в Чолк-Вэлли 25 июня. – То, что мы видели в Черном море (в начале этой недели), – это то, из-за чего это могло произойти» (цитата по Daily Mail). Сложно к этому добавить еще что-то.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт.