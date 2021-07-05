Forbes (США): флоты-противники НАТО и России тренируются в Средиземноморье в потоплении друг друга

Американский военный эксперт считает, что Россия не уступит НАТО в Черном море и продолжит демонстрацию здесь своей силы. При этом Россия не случайно тренируется на британских и голландских объектах, вооружив свой самолеты смертельными ракетами «Кинжал» и Х-22. Предупреждения заместителя мининдел Рябкова очень серьезны.

С прошлой недели два соперничающих флота - один принадлежит России, а другой НАТО - по очереди притворялись, что топят друг друга в плотно заполненных водах Средиземного и Черного морей.

Российские бомбардировщики, усиленные истребителями с гиперзвуковыми ракетами, устроили, по крайней мере одну имитацию атаки на британский авианосец, в то время как другие российские самолеты прикрывали их.

Малозаметные стелс-истребители F35 с британского авианосца ответили на эту "любезность", когда по крайней мере один из них совершил облет российского военного корабля.

Пару недель назад в Средиземное море и прилегающее к нему Черное море начали прибывать вооруженные силы сторон. В конце мая новый британский авианосец HMS Queen Elizabeth возглавил поход ударной авианосной группы - двух эсминцев, двух фрегатов, двух кораблей снабжения и атомной подводной лодки британского Королевского флота, а также голландского фрегата и американского эсминца в Средиземное море.

Три недели спустя несколько истребителей-невидимок с авианосца Queen Elizabeth - на нем размещаются 18 британских и американских F-35B - нанесли удар по боевикам в Сирии.

Тем временем эсминец HMS Defender и голландский фрегат HNLMS Evertsen отделились от авианосной группы и вошли в Черное море, где НАТО организовало военные учения с украинскими ВМС. В учениях Sea Breeze участвуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и тысячи военнослужащих из 32 стран-членов НАТО и стран-партнеров.

Кремль организовал встречную военную игру с участием пяти боевых кораблей - крейсера "Москва", двух фрегатов и пары дизель-электрических подводных лодок, а также бомбардировщиков и истребителей, дислоцированных на авиабазе Хмеймим в Сирии. Шесть других российских военных кораблей - в основном суда поддержки - также находятся в Средиземном море.

Эти две военные группировки уже задевают друг друга. Бомбардировщики Ту-22М, вооруженные противокорабельными ракетами Х-22, и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" отрабатывали удар по авианосцу Queen Elizabeth, в то время, как истребители Су-35 и Су-34 осуществляли прикрытие. Тренировочный рейд закончился симуляцией запуска "Кинжала" в понедельник 28 июня или даже ранее.

Имеющий скорость 10 МАХов "Кинжал" - одна из первых в мире боевых гиперзвуковых ракет. Пока неясно, насколько эффективным может быть это громоздкое оружие против быстро движущихся кораблей. Но главком ВКС России Сергей Суровикин сказал, что уверен в нем. "Использование на "Кинжале" всепогодной головки самонаведения на заключительном этапе гиперзвукового полета обеспечивает необходимую точность и избирательность поражения целей в любое время суток", - сказал Суровикин.

В любом случае "Кинжал" и Х-22 с их разными профилями полета и сенсорами могут составить смертельную комбинацию. "Разумно, что они (Ту-22М и МиГ-31К) тренируются вместе по целям в виде авианосцев или авианосных групп", - сказал Роб Ли, аналитик и докторант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона.

В то время как базирующиеся в Сирии российские военные самолеты осаждали авианосец Queen Elizabeth в восточной части Средиземного моря, а российские самолеты, предположительно действующие из Крыма или близлежащих баз, с ревом облетали эсминец Defender и фрегат Eversten, надводные корабли НАТО ходили вдоль крымского побережья Черного моря.

23 июня российский бомбардировщик Су-24 низко пролетел над эсминцем Defender, когда тот находился в международных водах недалеко от Крыма.

На следующий день около 10 Су-24 и Су-30 - по крайней мере, один из последних был вооружен противокорабельными ракетами Х-31 - с грохотом носились над фрегатом Eversten в течение нескольких часов. Сообщается, что российские силы также пытались заблокировать электронные средства фрегата.

Голландцы были возмущены. "Eversten находился в открытом море в международных водах, - сказал капитан фрегата Джордж Пастур. - Для таких агрессивных действий у русских не было никаких оснований".

Воздушное крыло авианосца Queen Elizabeth ответило на вызов русских, хотя и с меньшей яростью. По крайней мере, один F-35 - другие были заняты учениями над Израилем - облетел военно-морскую группировку России в понедельник 28 июня или раньше. Русский матрос разместил в соцсетях видео, на котором истребитель-невидимка кружит вокруг одного из эсминцев русского флота, возможно, "Адмирала Макарова".

F-35 по своей природе не является "убийцей военных кораблей". Этот истребитель-невидимка, состоящий на вооружении США и Великобритании, не имеет мощной противокорабельной ракеты. Однако, это не значит, что этот тип не может потопить русский фрегат, если дело дойдет до этого. Планирующая бомба с GPS-наведением пробьет дыру в корпусе с такой же надежностью, как и ракета.

Если эти взаимные провокации кажутся вам чем-то отдающим далекими 1980-ми годами - вы не ошибаетесь. Напряженность нарастает, поскольку Россия и НАТО укрепляют свои южные фланги. "Россия хочет продемонстрировать, что она является доминирующей державой на Черном море и готова применить силу против своих противников", - сказал Павел Лузин, независимый эксперт по российским вооруженным силам.

Но излишне агрессивное поведение повышает риск инцидентов, предупредила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд-Схоутен. "Нидерланды обратятся к России по этому поводу", - сказала она о недавнем происшествии.

Дэвид Экс (David Axe)