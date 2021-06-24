С борта новейшего британского авианосца HMS Queen Elizabeth впервые выполнили боевые вылеты

Соединенное Королевство задействовало свой новый авианосец HMS Queen Elizabeth в борьбе с исламистами. Боевые вылеты осуществляли британские и американские истребители, базирующиеся на его борту.

Авианосец HMS Queen Elizabeth начал выполнять первые боевые задачи в рамках международной коалиции, борющейся с ИГ на Ближнем Востоке.

Британские и американские истребители-«невидимки» F-35B Lightning, работающие с его палубы в восточной части Средиземного моря, совершили боевые вылеты над Ираком во время боевого похода корабля в составе Carrier Strike Group 21, или CSG21.

Официальное подтверждение боевых вылетов F-35B было получено от Королевского военно-морского флота вчера. Некоторые источники сообщили, что HMS Queen Elizabeth и его воздушное крыло начали выполнять боевые операции против исламистов в Ираке 18-го числа, однако Daily Telegraph написала, что самолеты впервые вступили в бой с борта авианосца в прошлое воскресенье, 20 июня.

F-35B Источник изображения: thedrive

Министерство обороны Великобритании не сообщило, использовали ли самолеты какое-либо оружие. При этом неназванные представители Минобороны подтвердили, что речь шла о нанесении авиаударов.

В любом случае это первое боевое применение британцами своего авианосца с тех пор, как гораздо меньший корабль HMS Invincible принял участие в операции Великобритании в Сьерра-Леоне в 2000 году.

F-35B Источник изображения: thedrive

Миссия HMS Queen Elizabeth примечательна еще одним фактом. Это первый случай, когда американские боевые самолеты вступили в сражение с иностранного авианосца с 1943 года: тогда они совершали вылеты с корабля HMS Victorious в южной части Тихого океана.

F-35B Источник изображения: thedrive

HMS Queen Elizabeth — головной авианосец серии Queen Elizabeth, состоящей из двух кораблей. Его ввели в эксплуатацию в декабре 2017 года. Корабль, в отличие от самых крупных авианосцев, таких как американский Nimitz, не имеет катапульт и тормозных тросов и рассчитан на применение самолетов укороченного взлета и вертикальной посадки. На его борту могут базироваться несколько десятков F-35B.

Истребитель F-35B — самолет для Корпуса морской пехоты США и Королевского флота Великобритании. Главная отличительная черта машины — возможность выполнять укороченный взлет и вертикальную посадку. Истребитель оснащается подвесным контейнером с 25-миллиметровой пушкой GAU-22/A. Подобно другим модификациям F-35, он может нести бомбы во внутренних отсеках.

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