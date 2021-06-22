Опубликованы фото и видео испытания нового американского авианосца USS Gerald R. Ford мощным взрывом

Американцы провели «взрывные» испытания своего новейшего авианосца USS Gerald R. Ford (CVN-78). Многочисленные фото и видео позволяют рассмотреть эти тесты во всей красе.

Соединенные Штаты протестировали самый мощный из находящихся в строю авианосцев подводным взрывом. Испытания провели 18 июня близ побережья Флориды.

Такие тесты позволяют оценить надежность всех систем корабля — начиная от работы бортовых компьютеров и заканчивая ядерными реакторами.

USS Gerald R. Ford Источник изображения: USN

«Такой тип испытаний чрезвычайно важен для нового класса кораблей, особенно такого сложного, как Ford. Взрывы возле авианосца могут быть вызваны противокорабельными ракетами, морскими минами, торпедами или даже взрывами других кораблей, оказавшихся поблизости и пораженных противником», — пишет The Drive.

USS Gerald R. Ford Источник изображения: USN

Испытание дает общее представление о том, как корабль будет вести себя во время неприятельской атаки. Издание отмечает, что выявленные проблемы могут повлиять на строительство новых авианосцев типа USS Gerald R. Ford Ford (справедливости ради, пока будущее программы выглядит безоблачным).

USS Gerald R. Ford Источник изображения: USN

Чтобы выяснить последствия взрыва для корабля, его оснастили дополнительным оборудованием. Пока выводы делать рано: специалистам только предстоит проанализировать весь спектр полученной информации.

USS Gerald R. Ford Источник изображения: USN

Подобные испытания не уникальны для ВМС Соединенных Штатов. В 2016-м американцы произвели взрыв рядом с новым кораблем USS Jackson (LCS-6), относящимся к так называемым литоральным боевым кораблям. Как тогда отмечалось, LCS получил незначительные повреждения и в целом перенес взрыв лучше, чем можно было ожидать.

Испытание USS Gerald R. Ford / ©USN Авианосцы типа Gerald R. Ford — самые мощные (в тактическом отношении) боевые корабли ВМС США и мощнейшие авианосцы на планете. Корабль разработали в качестве улучшенной версии авианосца типа Nimitz. При сравнимых размерах и авиационном вооружении новый корабль за счет автоматизации имеет сокращенный экипаж и, как следствие, может похвастаться меньшими эксплуатационными расходами.

В состав авиагруппы Gerald R. Ford входит до 90 летательных аппаратов. Ее основа— истребители четвертого поколения F/A-18E/F Super Hornet, а также истребители пятого поколения F-35C.

F-35C Источник изображения: USN

В будущем получить авианесущий корабль нового типа хочет и Россия. В этом году представили проект авианосца «Варан». Предполагается, что на его борту смогут разместиться два десятка пилотируемых самолетов, а также вертолеты и беспилотники.