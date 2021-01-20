Войти
Naked Science

Россия представила внешний вид и характеристики нового авианосца

198
0
0
Проектное изображение "универсального морского корабля" (УМК, фактически авианосца) с шифром проекта "Варан" разработки АО "Невское проектно-конструкторское бюро"
Проектное изображение "универсального морского корабля" (УМК, фактически авианосца) с шифром проекта "Варан" разработки АО "Невское проектно-конструкторское бюро".
Источник изображения: АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (via ТАСС)

Российские разработчики представили проект авианосца «Варан». Предполагается, что на его борту смогут разместиться два десятка пилотируемых самолетов, а также вертолеты и беспилотники.

В России давно говорят о новом авианосце, который расширил бы возможности ВМФ. Один из вариантов недавно предложило Невское проектно-конструкторское бюро. Проект получил имя «Варан». Он фигурирует под формальным обозначением «универсальный морской корабль», однако де-факто речь идет о полноценном авианосце. На его борту можно разместить 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотников.

Водоизмещение «Варана» — 45 тысяч тонн, что существенно меньше, чем у американских авианосцев типа Nimitz (его водоизмещение превышает 100 тысяч тонн). Длина перспективного корабля — 250 метров, а ширина — 65 метров. Предполагается, что «Варан» сможет развивать скорость до 26 узлов.

Невское проектно-конструкторское бюро — один из самых больших российских разработчиков универсальных кораблей и единственный в стране проектант авианосцев. Вчера предприятие отметило 90-летний юбилей.

Помимо перспективного авианосца, конструкторское бюро представило проект универсального десантного корабля. Его водоизмещение составляет примерно 30 тысяч тонн. Длина УДК — 220 метров, ширина — 42 метра. Корабль может развивать скорость в районе 24 узлов, на его палубе есть семь вертолетных посадочных площадок.

Уместно напомнить, что в июле прошлого года Россия впервые в своей истории заложила универсальные десантные корабли — под названием «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». По своим габаритам они близки к перспективному УДК. По данным из открытых источников, новые корабли смогут нести до 16 винтокрылых машин каждый.

Перспективы представленных проектов пока не понятны. Стоит сказать, что ранее российские разработчики уже предлагали свое видение нового крупного авианесущего корабля. В частности, в 2019 году Невское проектно-конструкторское бюро показало авианосец проекта 11430Э «Ламантин». Он должен получить атомную энергетическую установку, а водоизмещение составит до 90 тысяч тонн. На авианосце есть трамплин и электромагнитные катапульты. Всего на его борту смогут разместиться более полусотни летательных аппаратов.

Проект 11430Э «Ламантин»

Источник изображения: ОСК

Напомним, в прошлом году французский президент Эммануэль Макрон заявил о старте практической реализации программы разработки нового авианосца Porte Avion Nouvelle Generation (PANG), который должен прийти на смену кораблю Charles de Gaulle.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
KT-1
Проекты
1143 Кречет
Nimitz
Авианосец
БПЛА
Похожие новости
21.12.2020
Европейцы объединили усилия для создания фрегата нового поколения
12.10.2020
Угроза для авианосцев: как «Циркон» изменит расклад сил на море
08.05.2019
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
07.12.2015
Российские авианосцы: будет ли у нас авианесущий флот?
27.11.2008
Ненужный авианосец. Российский ВМФ может получить модернизированного "Адмирала Горшкова", но не знает, что с ним делать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 05:59
  • 16
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 20.01 04:57
  • 34
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 20.01 04:03
  • 27
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 20.01 02:04
  • 3
Расцвет «Мальвы»: гаубица-кабриолет выходит на испытания
  • 20.01 01:02
  • 2
IBCS: Польша первая после США
  • 20.01 00:49
  • 1
Новый маскировочный комплект израильской армии
  • 20.01 00:17
  • 4
МС-21 не смог затормозить во время испытаний и выкатился за пределы самой длинной в Европе ВПП
  • 19.01 23:49
  • 32
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 19.01 23:28
  • 6
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 19.01 23:19
  • 24
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 19.01 22:40
  • 1
Запущенные в сентябре спутники "Гонец-М" приняты в эксплуатацию
  • 19.01 20:40
  • 2
Исчезнут ли 350 миллиардов рублей на прикладные научные исследования в никуда
  • 19.01 19:00
  • 2166
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 17:47
  • 2
В России разработали систему относительной навигации для стыковки спутников обслуживания
  • 19.01 17:29
  • 1
The Drive назвал преимущества российских вертолетоносцев