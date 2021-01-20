Россия представила внешний вид и характеристики нового авианосца

Российские разработчики представили проект авианосца «Варан». Предполагается, что на его борту смогут разместиться два десятка пилотируемых самолетов, а также вертолеты и беспилотники.

В России давно говорят о новом авианосце, который расширил бы возможности ВМФ. Один из вариантов недавно предложило Невское проектно-конструкторское бюро. Проект получил имя «Варан». Он фигурирует под формальным обозначением «универсальный морской корабль», однако де-факто речь идет о полноценном авианосце. На его борту можно разместить 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотников.

Водоизмещение «Варана» — 45 тысяч тонн, что существенно меньше, чем у американских авианосцев типа Nimitz (его водоизмещение превышает 100 тысяч тонн). Длина перспективного корабля — 250 метров, а ширина — 65 метров. Предполагается, что «Варан» сможет развивать скорость до 26 узлов.

Невское проектно-конструкторское бюро — один из самых больших российских разработчиков универсальных кораблей и единственный в стране проектант авианосцев. Вчера предприятие отметило 90-летний юбилей.

Помимо перспективного авианосца, конструкторское бюро представило проект универсального десантного корабля. Его водоизмещение составляет примерно 30 тысяч тонн. Длина УДК — 220 метров, ширина — 42 метра. Корабль может развивать скорость в районе 24 узлов, на его палубе есть семь вертолетных посадочных площадок.

Уместно напомнить, что в июле прошлого года Россия впервые в своей истории заложила универсальные десантные корабли — под названием «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». По своим габаритам они близки к перспективному УДК. По данным из открытых источников, новые корабли смогут нести до 16 винтокрылых машин каждый.

Перспективы представленных проектов пока не понятны. Стоит сказать, что ранее российские разработчики уже предлагали свое видение нового крупного авианесущего корабля. В частности, в 2019 году Невское проектно-конструкторское бюро показало авианосец проекта 11430Э «Ламантин». Он должен получить атомную энергетическую установку, а водоизмещение составит до 90 тысяч тонн. На авианосце есть трамплин и электромагнитные катапульты. Всего на его борту смогут разместиться более полусотни летательных аппаратов.

Проект 11430Э «Ламантин» Источник изображения: ОСК

Напомним, в прошлом году французский президент Эммануэль Макрон заявил о старте практической реализации программы разработки нового авианосца Porte Avion Nouvelle Generation (PANG), который должен прийти на смену кораблю Charles de Gaulle.