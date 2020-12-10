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Во Франции представили проект суперавианосца будущего

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Проект нового авианосца
Проект нового авианосца.
Источник изображения: Naval Group

Президент Франции заявил о старте практической реализации программы разработки нового авианосца Porte Avion Nouvelle Generation (PANG), который должен прийти на смену кораблю Charles de Gaulle. Перспективный авианосец будет существенно крупнее своего предшественника.

Во Франции не первый год говорят о замене своего единственного авианосца — Charles de Gaulle. Во время посещения предприятия корпорации Framatome в городе Ле-Крезо президент страны Эммануэль Макрон заявил о начале практической реализации программы по созданию нового авианосца.

Представленные изображения дают общее представление о том, каким видят новый корабль. Авианосец будет существенно крупнее, чем Charles de Gaulle. Полное водоизмещение составит порядка 75 тысяч тонн (против 42 тысяч тонн у старого авианосца). Он будет иметь длину до 300 метров и ширину около 80 метров.

Проект нового авианосца

Источник изображения: Naval Group

Предполагается, что корабль оснастят двумя ядерными реакторами типа К22 тепловой мощностью по 220 МВт каждый. В качестве основы авиагруппы рассматривают перспективный истребитель шестого поколения, создаваемый по программе Future Combat Air System (FCAS). Его, напомним, разрабатывают под руководством Франции и Германии. Макет этой машины можно было видеть на прошлогоднем авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.

Проект нового авианосца

Источник изображения: Naval Group

Взлетать и садиться самолеты будут при помощи американского оборудования. Новый авианосец должен получить три электромагнитные катапульты EMALS, а также аэрофинишеры AAG: обе эти системы применяют на новейшем авианосце ВМС США Gerald R. Ford. Ввести новый корабль в состав французского флота намерены примерно в 2038 году.

Единственный имеющийся в распоряжении Франции «полноценный» авианосец спустили на воду в 1994-м и ввели в строй в 2001 году. Charles de Gaulle оснащен атомной силовой установкой. На его борту могут размещаться до 40 разных летательных аппаратов. Основа авиагруппы — истребители четвертого поколения Dassault Rafale.

Перспективный корабль получит одну большую надстройку, смещенную к корме. Для самообороны он сможет использовать зенитные ракеты и артиллерийские установки.

Проект нового авианосца

Источник изображения: Naval Group

Стоит сказать, что это не окончательный облик корабля. Вероятно, авианосец будет отличаться от того, что можно видеть на изображениях.

Проект нового авианосца

Источник изображения: Naval Group

Напомним, в июле этого года Россия впервые в своей истории заложила универсальные десантные корабли. Согласно планам, корабли должны войти в строй в 2026-2027 годах. Каждый из них, как предполагается, сможет нести 16 вертолетов.

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Charles de Gaulle
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Dassault
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
Ядерный щит
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