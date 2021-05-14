Итальянская судьба F-35B

Американские самолеты садятся на европейскую палубу

Пока ТАВКР «Адмирал Кузнецов» простаивает в ожидании восстановительного ремонта, Америка оснащает свои и европейские авианосцы истребителями пятого поколения. По сообщению пресс-службы 2-го флота ВМС США, завершил программу испытаний с использованием самолетов F-35B Корпуса морской пехоты авианосец «Кавур» (CVH550 Cavour). Флагман итальянского флота с 13 февраля по 20 апреля базировался в Норфолке, штат Виргиния, взаимодействуя с американскими военными по проверке готовности к полетам самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА

Главная база ВМС США на Атлантическом побережье прекрасно оборудована. Поблизости расположены восемь кораблестроительных и судоремонтных заводов с семью сухими и тремя плавучими доками.

Между тем после затопления осенью 2018 года в результате аварии плавучего дока ПД-50 (почти сорокалетнего возраста) у нас на Севере не оказалось ни одного подходящего места для проведения ремонтных работ на единственном нашем авианесущем крейсере. Принятое пару лет назад решение на расширение сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске не выполнено.

Недавно министр обороны посетил объект и остался недоволен ходом работ. По состоянию на 13 апреля здесь было задействовано порядка 400 человек и несколько десятков единиц техники. По мнению Сергея Шойгу, этого явно недостаточно, «особенно ввиду допущенного отставания от графика». Министр заявил о необходимости наращивания сил и средств на объекте и организации круглосуточной работы. «Нужен док, нужно ремонтировать и модернизировать авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Слова Сергея Шойгу расходятся с позицией руководства Объединенной судостроительной корпорации, для которой расширение дока – далеко не первый приоритет. С другой стороны, специалистам понятно, что восстановление «Кузнецова» – лишь временное решение. Принятый в состав Северного флота 30 лет назад, крейсер устарел морально и физически.

Пока не будет построен новый авианосец (а дальше настольных макетов дело не продвинулось), самолетам морской авиации остается выполнять полеты с «Кузнецова». Но уже три года они лишены и этой возможности. Затянувшийся ремонт крейсера не позволяет экипажам Су-33 и МиГ-29К/КУБ летать с палубы, что ведет к деградации важной составляющей морской авиации. Россия постепенно утрачивает опыт практической эксплуатации самолетов с боевого корабля. Потерять легко, восстановить – очень трудно.

ПАЛУБЫ БЕЗ САМОЛЕТОВ

Вот почему страны Запада (США, Италия, Испания) ввиду отставания по морскому истребителю пятого поколения F-35B продолжают эксплуатацию устаревшего штурмовика укороченного взлета и посадки типа «Харриер» (первый полет – 1966 год). Заметим, что его отечественный аналог Як-38 давно снят с вооружения, а программа более совершенного Як-141 дальше испытаний не пошла. Отсутствие подходящей авиатехники стало причиной раздела на металл трех ТАВКР проекта 1143 и продаже Индии «Адмирала Горшкова».

Итальянцы поступили иначе. Они до сих пор эксплуатируют устаревшие «Харриеры» и авианесущий крейсер «Джузеппе Гарибальди» (С551 Giuseppe Garibaldi) постройки 1985 года. Задуманный как вертолетоносец, в 1989 году он прошел перестройку под палубные истребители AV-8B Harrier II. Затем – две модернизации, в 2003 и 2013 годах.

Ему готовится замена: через несколько месяцев завершится постройка более крупного (полное водоизмещение 33 против 14 тыс. т) «Триеста» (L9890 Trieste). Помимо перевозки до 600 морских пехотинцев c тяжелой техникой (включая 54-тонные танки C1 Ariete), он также будет носителем самолетов F-35B.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПЕРЕХОД

Такие самолеты первым в итальянском флоте получит все тот же «Кавур» постройки 2006 года. Корабль водоизмещением свыше 30 тыс. т используется как носитель авиагруппы (обычно на борту находятся восемь–десять AV-8B и 12 вертолетов AW-101), средство транспортировки морской пехоты (до 400 человек, 24 танка или 50 БМП), а также в качестве штабного. Поскольку к 2025 году ресурс парка из 16 AV-8B исчерпается, итальянцы загодя провели модернизацию корабля под новую авиатехнику. Работы длились 16 месяцев и включали усиление летной палубы и нанесение нового покрытия, способного выдержать термодинамическое воздействие F-35B. Установлено новое оборудование на палубе и боевых постах внутри корпуса и надстройки, в ангаре, погребах и хранилищах авиатоплива. Проложена новая внутрикорабельная сеть, организована система обмена данными.

Модернизация «Кавура» завершилась весной 2020 года, но его трансатлантический переход пришлось отложить из-за пандемии COVID-19. Авианосец покинул военно-морской арсенал в Таранто лишь в конце января 2021-го. На пути к Новому Свету его «перехватил» эсминец «Стаут» (DDG55 Stout). Девять недель этот ЭМ класса Arleigh Burke «опекал» итальянского гостя при заходах в Норфолк и выхода из базы для учений и испытаний. За ходом маневров следил командующий 2-м флотом ВМС США адмирал Льюис (Andrew Lewis).

Впервые на учениях отрабатывали боевое взаимодействие итальянский и американский авианосцы. Американцы задействовали «Джеральд Форд» (CVN78 Gerald R. Ford) и «Стеннис» (CVN74 John C. Stennis). «Наши действия по поддержке итальянских коллег в деле сертификации их корабля к полетам F-35B помогли обогатить опыт двухстороннего взаимодействия в области безопасности полетов и отработки приемов морского боя», – отметил адмирал Льюис. Также привлекались самолеты 7-го авианосного авиакрыла (CVW7) и 11-го патрульного и разведывательного авиакрыла ВМС США.

Согласно пресс-релизу ВМС США, «конкретно отрабатывались: совместное маневрирование кораблей, обнаружение и поражение низколетящих низкоскоростных целей, различные сценарии действий по надводным и береговым объектам с участием морских патрульных самолетов P-8A, перехват скоростных целей с участием истребителей F/A-18E/F, организация взаимодействия по управлению силами и средствами C5I (command, control, communications, computers, combat systems, and intelligence)». Командир «Стенниса» Норман (Cassidy Norman) комментирует: «Мы рады засвидетельствовать рост боевых возможностей наших итальянских коллег и вместе с тем нашего общего потенциала».

Зачем американцы выделили так много разнородных сил и средств? Разгадка кроется в расширенном потенциале F-35, включая его возможность выступать в роли «дополнительной пары глаз» при выполнении задач целеуказания для боевых кораблей ВМС США, оснащенных межфлотской системой NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control – Counter Air – «морская, интегрированная, управления огнем по воздушным целям»). По словам директора программы компании Lockheed Martin Калабрезе (Rich Calabrese), данные с бортовых сенсоров F-35 поступают в NIFC-CA и используются при проведении стрельб по целям за пределами обнаружения собственными средствами крейсеров и эсминцев. ВМС отлаживают обмен информацией между палубными истребителями F-35B/C, самолетами дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye и системой NIFC-CA при отражении удара вражеских противокорабельных ракет с применением корабельных огневых средств.

ПРОВЕРКА НА СОВМЕСТИМОСТЬ

Это пояснение проливает свет на интересное обстоятельство: в ходе маневров с «Кавура» взлетали не итальянские авиаторы, а американец и англичанин. Майор Лиман (Brad Leeman) – летчик-испытатель 23-й эскадрильи КМП США (VX23), специализированной на тестировании новой авиатехники. Лейтенант Королевского флота Пилкингтон (Barry Pilkington) тоже в совершенстве освоил F-35B. Они получили задание вылететь с аэродрома Patuxent River, совершить посадку на «Кавур» и далее выполнять распоряжения руководителя технической группы испытаний F-35B. По приземлении на авианосец 1 марта летчиков встречали знакомые лица: на корабле разместились 180 инженеров и техников с базы VX23 в штате Мэриленд, откуда они привезли комплект контрольно-проверочной аппаратуры.

Оба задействованных F-35B принадлежат КМП США. Между тем в прошлом году пару подобных самолетов получил ВМС Италии (борта 4–01/ BL-1 и 4–02/BL-2), а ВВС – третий образец, также собранный на производственной площадке в Камери, провинция Новара. Пройдя заводские испытания, они перелетели на авиабазу Beaufort в Калифорнии и используются для обучения итальянского персонала. Представляется, что решение задействовать самолеты КМП США продиктовано желанием проверить, способны ли их бортовые системы и «Кавура» взаимодействовать с аппаратурой NIFC-CA на американских кораблях.

Собственное зенитное вооружение итальянского авианосца откровенно слабое: пять артиллерийских установок калибра 76 и 25 мм плюс четыре ПУ ЗРК A43 Sylver с ракетами MBDA Aster 15. Оно не способно поразить высокоскоростные российские ПКР – вне зависимости, поступает или нет информация с сенсоров F-35B.

«Мы радовались, принимая на палубу истребители пятого поколения, – говорит командир «Кавура». – С одной стороны, это несомненный успех, с другой – новые вызовы для итальянского флота». Капитан Чиаппина (Giancarlo Ciappina) верит, что его экипаж сможет овладеть эксплуатацией F-35B, а «союзники по НАТО по достоинству оценят итальянцев как важных партнеров».

ИТОГИ УЧЕНИЙ

С американской бригадой испытателей и парой F-35B на борту авианосец провел в море четыре недели. Помимо штатного экипажа (580 человек), в операции «Готов к службе» (Ready for Operations) участвовали 40 итальянцев, прибывших на корабль после курса обучения на базе Beaufort КМП США.

Во время выходов в Атлантику проведено более 50 полетов F-35B днем и ночью, при разном направлении ветра и волнении моря. Выполнено 120 вертикальных посадок и 115 коротких взлетов при помощи рампы, а также два вертикальных взлета. Проверено соответствие корабля требованиям к обеспечению взлетно-посадочных операций F-35B, оценены остаточные деформации палубы после выполнения взлетов и посадок. Помимо F-35B с палубы «Кавура» летали тяжелые конвертопланы MV-22 КМП США.

Главным итогом двухмесячного пребывания «Кавура» в Америке стало получение «рекомендации на разрешение производства полетов» от руководства программы (F-35 Joint Program Office). «Нам выпала честь работать вместе с итальянскими коллегами в рамках сертификации их флагмана к выполнению взлетно-посадочных операций новейшего F-35B, – подытожил адмирал Льюис. – Я надеюсь на продолжение нашего взаимодействия по линии наращивания совместных возможностей и усиления партнерства в рамках НАТО».

Наверное, Вашингтон будет склонять Рим к подписанию соглашения по типу такового с Лондоном – о формировании объединенной ударной авианосной группы в составе кораблей и самолетов двух стран. Соглашение позволяет КМП США держать эскадрилью F-35B на британских базах и выполнять полеты с Queen Elizabeth и Prince of Whales. А в число кораблей эскорта этих авианосцев включены американские эсминцы.

Все это важно ввиду тенденции к сокращению закупок F-35B со стороны европейцев. Ранее Италия уменьшила цифру на семь единиц, то есть до 30 – поровну для ВМС и ВВС. Финансовые потери в связи с пандемией COVID-19 подталкивают Рим и Лондон к умеренности в расходах на оборону. Если придется выбирать, европейские политики постараются сохранить рабочие места в собственной стране, прежде всего – на предприятиях авиационной и судостроительной промышленности.

Ввиду крупного заказа КМП США на F-35B (353 машины) Вашингтон не так волнуют заказы европейцев на новую авиатехнику, как возможность включать их боевые корабли в состав объединенных сил. Американские авианосцы – большие, но их всего 11. А посему ценится любая прибавка, путь и меньших по размерности кораблей европейской постройки.

«Кавур» может нести до десяти F-35B в ангаре и еще шесть – на палубе. Далее наращивать количество самолетов можно лишь за счет уменьшения числа вертолетов. Но пострадавшая от пандемии экономика Италии может не потянуть продолжения закупок дорогих американских самолетов. Поэтому завершение испытаний – заслуга и радость американских флотоводцев, открывающая им перспективу использования «Кавура» с самолетами КМП США на борту.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.