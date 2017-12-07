"Удобная морская цель": на что способна авианосная "Королева"



HMS Queen Elizabeth.

Источник: © Gareth Fuller/PA via AP HMS Queen Elizabeth.Источник: © Gareth Fuller/PA via AP

ТАСС рассказывает об истории создания и о вооружении самого крупного корабля британского ВМФ, а также его отличиях от российского авианосца "Адмирал Кузнецов"

7 декабря в Портсмуте (Великобритания) состоялась церемония включения нового авианосца HMS Queen Elizabeth в состав британского Королевского военно-морского флота (ВМФ). В церемонии приняла участие королева Елизавета II. В своей речи она выразила уверенность, что корабль будет свидетельством британской мощи на морских просторах на ближайшие десятилетия. По мнению министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, "новый авианосец является олицетворением британского дизайна и функциональных возможностей, лежащих в основе предпринимаемых нами усилий по созданию вооруженных сил, отвечающих требованиям будущего".

HMS R08 — головной корабль в серии из двух авианосцев для британского флота. Назван в честь королевы Англии Елизаветы I (1558–1603). Это самый крупный корабль Королевского ВМФ за всю историю флота и самый крупный боевой корабль, когда-либо построенный в стране. Этот авианосец, так же как его строящийся собрат Prince of Wales, в три раза крупнее своих предшественников типа Invincible и сопоставим с американским Nimitz и французским Charles de Gaulle. Основу авиагруппы "Королевы" должны составить палубные истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35B.

Новый авианосец — второй корабль Королевского ВМФ, носящий имя HMS Queen Elizabeth. Ранее в честь королевы Елизаветы I был назван головной корабль в серии из пяти броненосцев, построенных в 1913–1916 годах. Кроме того, в 1960-х годах разрабатывался авианосец CVA-01 водоизмещением 54 500 т, которому также планировалось присвоить имя HMS Queen Elizabeth, однако проект был отменен.

История "Королевы"

Впервые о заказе на постройку двух однотипных авианосцев британский министр обороны Дес Браун объявил 25 июля 2007 года. Корабли класса Queen Elizabeth были спроектированы для замены легких авианосцев класса Invincible (в 1980–2014 годах три корабля этого класса несли службу в составе ВМФ). 3 июля 2008 года контракт на постройку двух авианосцев общей стоимостью около €8 млрд минобороны Великобритании заключило с европейским консорциумом Aircraft Carrier Alliance (ACA).

Queen Elizabeth строился в 2009–2017 годах консорциумом ACA на судостроительном предприятии Babcock Marine (бывшая военно-морская верфь Rosyth Dockyard, была приватизирована в 1997 году) в шотландском городе Росайт. В состав ACA входят выступивший проектантом французский консорциум Thales Group, а также британские BAE Systems Surface Ships, A&P Group и Cammell Laird. Британские участники консорциума отвечали в том числе за изготовление крупноблочных секций корпуса, из которых корабль был собран в сухом строительном доке.

Для министерства обороны, ВМС Великобритании и компаний BAE Systems, Babcock, Thales UK, принимающих участие в строительстве авианосцев, спуск на воду одного из кораблей ознаменовал завершение существенного этапа. Ранее правительство страны задержало развитие программы на два года, что привело к повышению стоимости, пыталось полностью ее отменить, два раза изменяло свою позицию по вопросу того, какие истребители F-35 должны базироваться на авианосцах. Оборонно-промышленные компании также спровоцировали ряд проблем в ходе развития программы. Стоимость работ по созданию авианосцев существенно увеличились. Первоначально она составляла $6,38 млрд, а затем возросла на 63% и достигла $10,4 млрд.

Процесс строительства авианосцев был разбит на сооружение отдельных блоков массой до 11 тыс. т, которые собирались на различных британских верфях. Затем они доставлялись в шотландский Росайт и собирались в единое целое.

4 июля 2014 года состоялась церемония крещения корабля. Присутствовавшая на ней Елизавета II выступила в качестве "крестной матери" авианосца. По сигналу королевы Великобритании о борт корабля была разбита бутылка шотландского виски Bowmore. Первым командиром стал коммодор Джерри Кид, ранее командовавший легкими авианосцами R07 Ark Royal и R06 Illustrious.

Церемония крещения корабля HMS Queen Elizabeth. Источник: © Chris Watt/Getty Images

17 июля корабль был выведен из сухого дока и спустя девять дней вышел из шотландского Росайта в море на заводские ходовые испытания, в том числе на нем проходили испытания вертолетов. 16 августа авианосец прибыл к месту постоянного базирования — в главную военно-морскую базу Королевского ВМФ Портсмут.

После вывода Queen Elizabeth из строительного дока началась сборка второго корабля этого класса — R09 Prince of Wales ("Принц Уэльский"). Церемония крещения состоялась 8 сентября 2017 года, ввод авианосца в строй запланирован на 2019 год.

Возможности "Королевы"

Авианосец имеет не менее трех пусковых установок корабельного зенитного артиллерийского комплекса Phalanx CIWS, артиллерийские установки калибра 30 мм, а также пулеметы различных типов.

У "Королевы" практически нет вооружения, а у российского авианосца "Адмирал Кузнецов" — мощный набор: противокорабельный ракетный комплекс "Гранит", зенитно-ракетные "Кортик" и "Кинжал"… Объясняется это тем, что английские авианосцы, как и американские, входят в ударную авианосную группу, где у них мощная свита из крейсеров, фрегатов и корветов, которые защищают их от нападения с воздуха, с моря и из-под воды. А наш тяжелый крейсер способен решать такие задачи самостоятельно

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Полное водоизмещение "Королевы" — 70 600 т, экипаж — 679 человек, состав авиагруппы — около 900 человек.

Длина — 280 м, высота — 56 м, осадка — 11 м;

Ширина максимальная — 73 м;

Размеры ангара — 155 х 33,5 х 6,7 м, он вмещает до 20 самолетов и вертолетов;

Максимальная скорость — 26 узлов (порядка 48 км/ч);

Дальность плавания при скорости 15 узлов — 10 тыс. морских миль (около 18 500 км);

Автономность — 290 суток.

Корабль имеет две надстройки — носовую и кормовую, в которых смонтированы радиолокационные станции большой и средней дальности разработки BAE Systems и Thales. Полетная палуба оснащена носовым трамплином для взлета палубных самолетов, двумя самолетоприемниками, 56 подъемниками для подачи боеприпасов.

HMS Queen Elizabeth. Источник: © EPA/GERRY PENNY

Главная энергетическая установка включает:

две газовые турбины Trent MT30 мощностью 36 МВт (49 тыс. лошадиных сил) каждая, производства британской компании Rolls-Royce;

четыре дизель-генератора Wartsila 38 производства Финляндии мощностью 11 МВт (15 тыс. лошадиных сил) каждый;

четыре асинхронных электродвигателя мощностью 20 МВт (27 тыс. лошадиных сил) каждый для привода двух линий валов и гребных винтов.

Авианосец оснащен автоматизированной системой боевого управления, интегрированной с РЛС большой дальности, которая позволяет сопровождать до 1 тыс. воздушных целей на дистанции 250 морских миль (около 460 км). Также на корабле имеется специальный центр для командующего авианосной ударной группой (АУГ).

Английские и американские АУГ предназначены для проведения экспедиционных операций и запугивания "непокорных" государств, как это делают сегодня авианосцы США у берегов КНДР. Наш авианосец — для защиты группировки своих кораблей в зоне оперативного развертывания и охраны стратегических торговых путей, в том числе и для поддержки сухопутных войск в борьбе с террористами, что делали самолеты "Кузнецова" в ходе борьбы с боевиками ИГ в Сирии

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

В 2016 году российский авианосец во время похода в Средиземное море впервые принял участие в операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии. Тогда палубные пилоты "Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов (117 ночью), при этом было уничтожено более тысячи объектов террористов.

Авиагруппа Queen Elizabeth может включать до 40 летательных аппаратов, в том числе до 24 истребителей Lockheed Martin F-35B, вертолеты различных типов, включая AgustaWestland AW101 Merlin HM2.

Истребитель F-35B Lightning II. Источник: © Natasha R. Chalk/U.S. Navy via Getty Images

Ожидается, что испытания палубных самолетов F-35B на авианосце начнутся в конце 2018 года. В этот же период предполагается адаптировать авианосец для размещения на нем вертолетов армейской авиации — AH-64 Apache, CH-47 Chinook, AW159 Wildcat различных модификаций. Эти мероприятия будут проведены в связи с тем, что министерство обороны рассматривает возможность применения авианосца при выполнении совместных межвидовых и прибрежных операций.

По словам директора управления проектными работами группы компаний — строителей авианосцев ACA Пола Рэфферти, испытания британских истребителей F-35B для авианосца Queen Elizabeth будут проведены на территории США. "В первом квартале 2018 года начнутся испытания самолетов на восточном побережье США. F-35 уже провели два комплексных испытания авиатехники на борту американского универсального десантного корабля USS Wasp, LHD-1", — сказал он.

Согласно планам, корабль и авиагруппа достигнут начальной боеготовности в 2021 году, а полной — в 2023-м.

Для сравнения, единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33, а также ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29.

Слабости "Королевы"

В июне 2017 года разгорелась словесная дуэль. В интервью газете The Telegraph министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что русские будут смотреть на крупнейший корабль Королевского военно-морского флота Великобритании авианосец Queen Elizabeth с завистью и восхищением. При этом британский министр подчеркнул, что ВМС страны примут все возможные меры, чтобы российские корабли не приблизились к авианосцу.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова британского министра обороны Майкла Фэллона о "красоте" нового британского авианосца Queen Elizabeth и его превосходстве над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов".

"Экзальтированные заявления главы британского военного ведомства Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им [министром] военно-морской науки. И прежде всего — сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов", — отметил он.

Так же, как у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок <...> В отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель

Игорь Конашенков

официальный представитель МО РФ, генерал-майор

Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов". Источник: rg.ru

"С учетом этого как раз в интересах британского королевского флота — в открытом море не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника", — заметил Конашенков.

Красота — понятие растяжимое и вкусовое. И говорить, какой авианосец более красив, бессмысленно. Авианосцы оценивают по их функциональным качествам, тактико-техническим характеристикам, способности выполнить возложенные на них задачи. Думаю, "Адмирал Кузнецов" и Queen Elizabeth соответствуют тем требованиям, которые перед ними поставили конструкторы и адмиралы

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

При этом военный эксперт подчеркивает, что корабли отличаются друг от друга. "Например, тем, что у "англичанина" две малые надстройки: одна — для управления кораблем, вторая — для управления полетами. У "Кузнецова" — одна. У "Королевы" — три взлетно-посадочные полосы, у "Адмирала" — одна. Но там и там есть трамплин. "Англичанин" длиннее на 18 м, и у него больше водоизмещение: 70 600 т против 61 390. Но он может брать на борт 40 самолетов, наш — 50, но фактически около 30", — сравнивает Литовкин.

Напомним, поход российской корабельно-ударной группы во главе с "Адмиралом Кузнецовым" в 2016 году через Ла-Манш к берегам Сирии вызвал болезненную реакцию в Великобритании. С подачи того же Фэллона страны — члены НАТО отказывали российским кораблям в дозаправке в портах.

Кстати, среди потенциальных слабых мест авианосца британская The Telegraph называла устаревшее программное обеспечение. Отмечалось, что на компьютерах в диспетчерской комнате корабля была установлена операционная система Windows XP, поддержку которой компания Microsoft на данный момент уже прекратила. Именно эта ОС оказалась наиболее уязвима во время атаки вируса Wannacry.

В начале декабря стало известно, что в 2018 году начнется ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов". "Вопрос — в каком объеме. Это будет зависеть от сбалансированности показателей госпрограммы вооружений, дальше — вопрос военным", — сказал на прошедшем в Санкт-Петербурге форуме "Арктика: настоящее и будущее" глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"