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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении двумя истребителями воздушного пространства Эстонии

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Роман Канащук/ТАСС

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что два истребителя Су-35 при полете над Балтикой не нарушали воздушного пространства Эстонии.

"Полет проходил по строго установленному маршруту. Во время полета самолеты от маршрута не отклонялись, что подтверждается данными объективного контроля", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что два Су-35 накануне, 15 июня выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

В среду пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии заявила, что во вторник два российских Су-35 без разрешения вошли в воздушное пространство страны в районе острова Хийумаа.

"Все полеты самолетов ВКС России выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - заявили в Минобороны РФ.

По версии эстонских военных, российские истребители находились в воздушном пространстве этой страны менее минуты. Заявляется, что у Су-35 не были включены транспондеры и отсутствовала двухсторонняя радиосвязь с авиаслужбой Эстонии.

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Россия
Эстония
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Су-35
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Минoбороны РФ
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