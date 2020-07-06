Рутинные провокации

Что ищет стратегическая авиация США во внутреннем российском море

21 мая и 19 июня 2020 года американские стратегические бомбардировщики В-1В и В-52Н вторглись в воздушное пространство над Охотским морем.

Где хотят, там и летают

В последнее время приближения американских стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков к берегам России в Балтийском и Черном морях стали рутинным делом. Кроме того, уже четыре года раз в месяц или в два американские стратегические беспилотные разведчики RQ-4B с авиабазы Сигонелла в Сицилии через территорию Румынии и Черное море залетают на территорию Украины (с ее разрешения, конечно) и пролетают нал линиями разграничения Украины с ДНР и ЛНР. Правда, ведут себя осторожно – не подлетают к линии прекращения огня ближе, чем на 100 км. Однако бортовая аппаратура RQ-4B позволяет вести разведку на глубину в 300 км на территории России. В одном из полетов RQ-4В пролетел из Азовского моря в Черное над Керченским полуостровом.

Однако полеты американских самолетов над Балтийским и Черным морями и над Охотским морем – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». С акваториями Балтийского и Черного морей граничат страны НАТО – Польша, Эстония, Турция, Румыния и другие, России же принадлежат лишь небольшие части береговой линии. А вот Охотское море является внутренним морем России, что в 2014 году было официально признано ООН. Лишь маленький кусочек его побережья принадлежит союзнику США Японии.

Для обеспечения безопасности Японии, которой, кстати, никто не угрожает, Америка вполне могла провести воздушные учения в Охотском море на расстоянии 20–100 км от японского побережья. Однако 21 мая 2020 года пара американских стратегических бомбардировщиков В-1В, стартовавших с авиабазы Андерсен на острове Гуам, вторглась в Охотское море через пролив Буссоля между островами Симушир и Чирпой в 550 км от берегов Японии. Ширина пролива – около 66 км, а ширина территориальных вод 22,2 км. Таким образом, у американских бомбардировщиков была дыра около 22 км, чтобы соблюсти приличия и пройти над нейтральными водами.

19 июня между Курильскими островами, названия которых не приводятся в американских СМИ, пролетела пара бомбардировщиков В-52. Они стартовали с авиабазы Эйельсон на Аляске. В районе Курильских островов В-52 встретились с парой самолетов-постановщиков помех Е/А-18G «Гроулер», стартовавших с японской авиабазы Мисава. По сообщениям американских СМИ, «Гроулеры» ставили мощные активные помехи, чтобы сделать В-52 невидимыми для стационарных и бортовых российских РЛС. Залетали ли Е/А-18G в Охотское море, американские СМИ не сообщают.

По сообщениям ТАСС: «19 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США. На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля. Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа».

Собственно, это единственное и не очень конкретное и внятное сообщение о том, что произошло в Охотском море 19 июня. Как В-52Н прошли в Охотское море, каков был их дальнейший маршрут и как они вылетели из оного моря, не сказано ни слова. Ну а о полетах 21 мая в Минобороны как воды в рот набрали.

Можно понять военных, когда они скрывают свои действия от вероятного противника. Но зачем скрывать его действия, о которых подробно пишут западные СМИ? Или Минобороны держит россиян за баранов, которым «много знать не положено»? Американские СМИ, повествуя о полетах 19 июня и 21 мая, сами называют их провокационными, «самой дерзкой операцией стратегических бомбардировщиков за последние 15 лет». И в ответ на «дерзкие полеты» над российским внутренним (!) морем – невнятное бормотание ТАСС и МО? Ну, а что дальше?

История конфликтов

В 1875 году тогдашний министр иностранных дел России князь Горчаков уступил японцам Курильские острова. В XIV томе российской «Военной энциклопедии», изданной в 1914 году, в статье «Курильские острова» говорится: «Для земледелия по климатическим условиям они непригодны… Вследствие бедности природы и суровости климата постоянное население не превосходит 600 чел.». На островах периодически летом возникали японские рыболовецкие фактории для первичной переработки рыбы. Русские называли их «рыбалками». Впрочем, подобные фактории в 1907–1917 годах японцы устраивали и на Камчатке, и на побережье Охотского моря в районе Охотска и Айяна. Делалось это, естественно, без ведома местных властей. Там же, в «Военной энциклопедии», говорится, что Курильские острова никакого военного значения не имеют. Но ситуация резко изменилась в конце 1920-х годов. Японские военные решили превратить Курильские острова в плацдарм для агрессии против СССР и США.

Мало кто знает, что японское ударное авианосное соединение, разгромившее американский флот в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года, вышло из военно-морской базы на острове Итуруп. Именно в заливе Хитокаппу (ныне залив Касатка) несколько недель проходили последнюю подготовку шесть японских авианосцев. База на Итурупе была хорошо прикрыта с воздуха, там находился огромный аэродром. Позже он получил название «Буревестник».

Северные Курильские острова японцы уже в 1942–1943 годах использовали в качестве базы для нападения и на Алеутские острова. Американцам тогда с большим усилием удалось вытеснить японцев с захваченных ими Алеутских островов. Любопытно, что впервые план захвата Курильских островов был рассмотрен правительством США еще в августе 1942 года.

Ну а после освобождения от японцев острова Атту в мае 1943 года и в Объединенном комитете начальников штабов, и в американской прессе начались бурные дебаты о захвате Курильских островов и дальнейшем продвижении оттуда на юг на собственно Японию.

Фраза «поход на Токио по ступенькам Курильских островов» стала трендом у американских журналистов. Фраза «От Парамушира до Токио всего 2 тыс. км» гипнотизировала американского обывателя. Лишь осенью 1943 года американцы поменяли стратегию и решили наступать на Японию с юго-запада через многочисленные архипелаги тихоокеанских островов.

После 1945 года американские самолеты регулярно вторгались в Охотское море. Так, 7 октября 1952 года над Курильскими островами был замечен американский разведывательный самолет RB-29. На его перехват с аэродрома «Буревестник» на острове Итуруп поднялась пара истребителей Ла-11. «Летающая крепость» была сбита и упала на остров Юрий (Малая Курильская гряда).

7 ноября 1954 года над Курильскими островами был сбит RB-29, но на сей раз с «Буревестника» взлетела пара реактивных МиГ-15. Экипаж покинул сбитый самолет. Десять человек были спасены американским кораблем, один утонул.

17 апреля 1955 года шестимоторный реактивный разведчик RB-47 «Стратоджет» был сбит в районе Камчатки парой МиГ-15. Погибли все три пилота.

1 июля 1968 года самолет McDonnell Douglas DC-8–63CF американской авиакомпании Seaboard World Airlines (командир корабля Джозеф Тозолини) пересек границу СССР в районе Курильских островов. Самолет взлетел с авиабазы под Сиэтлом (штат Вашингтон) и следовал с промежуточной посадкой на американской авиабазе Йокота в Японии в Южный Вьетнам. С аэродрома «Буревестник» на острове Итуруп по тревоге была поднята на перехват пара истребителей МиГ-17, которые принудили DC-8 сесть на «Буревестник». Два дня DC-8 с экипажем и находящимися на его борту военнослужащими находились на Итурупе.

1 апреля 1983 года шесть штурмовиков А-7, поднявшихся с авианосцев «Мидуэй» и «Энтерпрайз», вторглись на глубину от 2 до 30 км в воздушное пространство СССР и провели учебную атаку безлюдного острова Зеленый (в 56 км юго-восточнее Кунашира).

Ну а потом пришедший к власти Ельцин решил убрать истребительную авиацию с Курильских островов. В 1994 году базировавшийся на аэродроме «Буревестник» 41-й истребительный авиаполк, оснащенный истребителями МиГ-23МЛД, был расформирован.

Параллельно с американскими самолетами в Охотское море периодически прорывались и надводные корабли, и подводные лодки американского флота. С 1971 года атомная подводная лодка «Хэлибат» неоднократно заходила в Охотское море и ставила «коконы» (большие контейнеры с подслушивающей аппаратурой) на стратегический кабель – линию связи, соединявшую Москву с Камчаткой. В США это называли операцией «Айви беллс» («Вьюнок»).

В 1976 и 1977 годах атомная подводная лодка «Сивулф» совершила два похода по плану операции «Вьюнок» в Охотское море, в ходе которых производилась замена «коконов».

В 1970–1980 годах командование ТОФ начало привлекать новые дизельные лодки проекта 877 «Варшавянка» из 182-й отдельной бригады подводных лодок, базировавшейся в бухте Бичевинка «для проверки скрытности при ходе в Курильские проливы». Дизельная подводная лодка типа «Варшавянка» не могла постоянно вести поиск. Она выполняла задачу около 48 часов, затем всплывала, выходила в Охотское море и под дизелем 12–15 часов заряжала аккумуляторные батареи. Затем снова занимала место в проливной зоне.

Первые же походы показали высокую эффективность подводных лодок пр. 877. Они обнаруживали атомные подлодки США на дистанциях порядка 9–12 км, оставаясь при этом невидимыми. Иногда из хулиганских побуждений наша подводная лодка производила мощный импульс гидроакустического комплекса, имитируя торпедную атаку. Обалдевший американский капитан обычно в ответ на такое снижал ход и выполнял маневр уклонения.

Часто для поиска привлекались самолеты Бе-12 из 122-й отдельной противолодочной эскадрильи, Ту-142М из 310-го полка (Монгохто), Ил-38 из 77-го полка (Николаевка в Приморье), а после 1990-х годов и Ил-38, перебазированные из Приморья на Камчатку.

Между прочим, на острове Симушир, где сейчас так лихо летают американские В-1В и В-52Н, с конца 1970-х годов находилась советская ВМБ. В 1978 году была сформирована 137-я бригада кораблей охраны водного района в составе дивизиона сторожевых кораблей, дивизиона морских тральщиков и береговой базы. На Симушире имелось восемь стояночных площадок для вертолетов, соединенных рулежными дорожками со взлетно-посадочной площадкой. Впоследствии на летнее время для несения боевой службы туда прилетало четыре вертолета – три Ми-14ПЛО и один Ми-14ПС.

В бухте Броутона на Симушире базировались подводные лодки пр. 613. Во второй половине 1983 года была развернута радиотехническая рота ПВО с РЛС 5Н84А «Оборона-14». РЛС обнаруживала воздушные цели на дистанции до 400 км. Атомные подводные лодки бухту Броутона не посещали, но часто форсировали Курильскую гряду проливом Дианы в подводном положении, а корабли 137-й бригады обеспечивали эти проходы из Охотского моря в Тихий океан и обратно.

А в 1994 году 137-я бригада ОВР была расформирована. База на острове Симушир была брошена чуть ли не за сутки. В домах остались вещи, детские игрушки.

Беззащитные ракетоносцы

Сейчас острова Симушир и Чирпой совершенно безлюдны. Чем американцы совершенно безнаказанно пользуются. Пропуская американские самолеты через цепь Курильских островов, мы даем им возможность скрытно приблизиться на 500–1000 км к континентальной России.

В Охотском море постоянно патрулируют до четырех наших атомных ракетоносцев. Это грозная сила, но только когда, находясь во внутреннем море России, они могут в любой момент гарантированно без помех выпустить свои ракеты. А вот если над ними будут виться американские самолеты, а вокруг шнырять американские «подводные лодки-убийцы», то грош цена нашим ракетоносцам. Их гарантированно уничтожат еще до пуска ракет.

Главными характеристиками как броненосцев конца XIX века, так и современных крейсеров и эсминцев являются огневая мощь, скорость и дальность хода, защита, живучесть. А вот для подводных лодок-ракетоносцев есть только два решающих фактора – техническая готовность для запуска всех ракет в предельно малый срок и нахождение в районе, недосягаемом для надводных кораблей и подводных лодок противника как минимум на срок, необходимый для запуска ракет. Возвращение на базу и перезаряжание новыми ракетами в условиях термоядерной войны теоретически возможно, но весьма проблематично.

Такие районы в СССР с 1970-х годов назывались ЗРБД («защищенный район боевых действий»). Именно таким районом для подводных лодок Тихоокеанского флота может быть Охотское море. Для этого достаточно перекрыть для самолетов и подводных лодок потенциального противника четыре самых широких Курильских пролива.

Как это сделать? Самый простой и надежный способ – объявить Курильские проливы территориальными водами России. Причем при подобном изменении статуса проливов реально не пострадает ни одна держава. Ведь никому еще ни разу после 1945 года не приходило в голову отправлять торговые суда в Японию или Китай через Курильские проливы. Ну а рыболовные суда и сейчас заходят в Охотское (внутреннее) море только с разрешения правительства РФ. Возражать США могут только теоретически. А с учетом того, что американцы разорвали целую серию договоров по обеспечению безопасности в мире и плохо соблюдают оставшиеся, их теоретические измышления могут вызвать только смех.

Помимо того, существуют десятки асимметричных ответов США, которые заставят янки больше не соваться к Курильским островам. Взять хотя бы действия американских постановщиков помех, обеспечивавших прорыв В-1В и В-52Н через Курильские проливы. Почему американские самолеты «Гроулер» могут интенсивно облучать наши острова? А если пара Ту-95 с парой постановщиков помех пролетит в нейтральных водах и выставит активные помехи на дистанции в 30 км от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Благо, значительная часть американских мегаполисов находится на Атлантическом или Тихоокеанском побережье. Как это отразится на работе связи, компьютеров и т.д. в этих городах? И промолчат ли американцы?

В последние годы корабли КНР периодически заходят в российские порты, а в прошлом году они участвовали в параде в День ВМФ на Неве. Почему бы не пригласить на праздник 3 сентября (75-летие окончания Второй мировой войны) в Мурманск китайскую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами? Она без проблем пройдет туда и обратно через Северный полюс. Истерика в Штатах будет почище, чем из-за задавленного полицией наркомана.

Ситуация с Курильскими проливами напоминает старую русскую пословицу: «Дал палец – руку откусит». Сегодня американцы дерзко вторгаются в Охотское море, завтра попробуют в Белое море, благо в его горле есть узкие лазейки нейтральных вод. А в последующем того и гляди введут свои корабли и самолеты в Азовское море через Керченский пролив.

А пока американцы, дерзко вторгнувшись в Охотское море, даже не получили жесткого ответа в МИДе и российских СМИ. «Все хорошо, прекрасная маркиза!»

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – историк, писатель.