Войти
ТАСС

Минобороны России опровергло данные о нарушении самолетами Су-35 границы Эстонии

324
0
0
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС, архив

В министерстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Два самолета Су-35 выполняли плановый полет над Балтикой, не отклоняясь от утвержденного маршрута, полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Ранее в среду главный штаб Сил обороны Эстонии выступил с утверждением, что два российских истребителя Су-35С нарушили воздушную границу республики.

"15 июня 2021 года два самолета Су-35 ВКС России выполняли плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Полет проходил по строго установленному маршруту. Во время полета самолеты от маршрута не отклонялись, что подтверждается данными объективного контроля", - сказали в военном ведомстве. В министерстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Эстония
Продукция
Су-35
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
17.06.2021
В МО заявили о соответствии полета Су-35 над Балтикой международным правилам
09.06.2021
Дипломатия истребителей
14.05.2018
В США испугались российского истребителя в Китае
14.11.2012
Полет для покупателей
31.12.2009
Выбор РИА Новости: самые значимые события 2009 года в российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 08:25
  • 1
ИРЗ: сотовая связь на отечественном оборудовании
  • 17.06 07:00
  • 24
Есть ли будущее у танков?
  • 17.06 06:52
  • 23
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 17.06 06:16
  • 24
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 05:56
  • 7
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 17.06 05:48
  • 2209
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 05:45
  • 140
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 04:03
  • 12
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 16.06 18:45
  • 12
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 17:14
  • 1
В ВУЗы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы ВиВТ
  • 16.06 16:52
  • 1
Проект украинской управляемой авиационной ракеты УП-277
  • 16.06 13:58
  • 0
Ракеты вместо моратория: В НАТО отказались от предложения России ввести мораторий на размещение РСМД
  • 16.06 13:39
  • 1
ВВС США пожаловались на разорительные полеты Ту-95 у Аляски
  • 16.06 10:17
  • 46
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 16.06 08:34
  • 1
Маленький лучше никакого