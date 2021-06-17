Минобороны России опровергло данные о нарушении самолетами Су-35 границы Эстонии

В министерстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Два самолета Су-35 выполняли плановый полет над Балтикой, не отклоняясь от утвержденного маршрута, полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Ранее в среду главный штаб Сил обороны Эстонии выступил с утверждением, что два российских истребителя Су-35С нарушили воздушную границу республики.

"15 июня 2021 года два самолета Су-35 ВКС России выполняли плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Полет проходил по строго установленному маршруту. Во время полета самолеты от маршрута не отклонялись, что подтверждается данными объективного контроля", - сказали в военном ведомстве. В министерстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.