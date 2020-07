НАТО прощупывает границу

Самолеты альянса активизируют разведывательную деятельность вокруг России

В пятницу 26 июня российские истребители перехватили в нейтральных водах американские самолеты: разведчик RC-135 и противолодочный Р-8 «Посейдон». Как заявили в российском военном ведомстве, «на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа». Позже RC-135 и P-8 изменили свой курс и отошли от российских территориальных вод.

С 2014 года напряженность в воздух у границ Российской Федерации только возрастает. Еженедельно Минобороны публикует информацию об активности иностранных разведывательных самолетов и беспилотников. К примеру, с 10 по 17 апреля нынешнего года российскими военными было обнаружено 24 самолета-разведчика и пять летательных аппаратов. А на прошлой неделе вблизи границ России было обнаружено уже 35 летательных аппаратов.

Помимо самолетов и беспилотных летательных аппаратов американских военно-воздушных сил в «российских рейдах» участвуют и другие страны. В частности, речь о разведчиках ВВС Великобритании, Дании и даже Швеции (хотя последняя – нейтральная страна). Самолеты этих стран неоднократно перехватывались и сопровождались истребителями Воздушно-космических сил России. Так, в сентябре прошлого года RC-135W Королевских военно-воздушных сил днем на высоте более 8 км пролетел над территорией трех прибалтийских государств у границ Ленинградской и Псковской областей.

На фоне такой воздушной активности интересно разобраться в правилах новой «воздушной войны разведчиков». Понять, какие цели преследуют страны НАТО и какую информацию они стремятся добыть. А также какие средства Россия может применить против самолетов-разведчиков.

Ветер холодной войны

С момента начала холодной войны самолеты-разведчики НАТО всегда действовали вдоль границ Советского Союза. Но наибольшая активность воздушной разведки пришлась на 1980–1985 годы. Многие западные историки утверждают, что это был самый опасный момент противостояния. Обе стороны – СССР и НАТО – были как никогда готовы начать войну. Эта ситуация со стороны Североатлантического альянса хорошо описана в книге Роберта Сервиса The End of the Cold War: 1985–1991.

В это время главной задачей воздушной разведки НАТО стало своевременно обнаружить развертывание советских войск и подготовку «ядерной триады». Происходящее даже получило неофициальное название «воздушная война разведчиков».

Так, в книге Lockheed Blackbird BEYOND THE SECRET MISSIONS Пола Крикмора подробно рассказывается, что одной из главных задач сверхзвуковых SR-71 стало наблюдение за базами Северного флота, где базировались стратегические подводные ракетоносцы – Видяево, Гаджиево, Гремиха и т.д.

Самолеты-разведчики проходили вдоль советской границы, не нарушая ее. В полете экипажи с помощью бортового радара и средств радиотехнической разведки пытались выявить, сколько подлодок стоят у причалов.

Сведения, полученные SR-71, передавались командованию ВМС США, а также в штаб войск НАТО в Европе, где существовала своеобразная «матрица угроз». Сведения от разведывательных органов альянса анализировались и сопоставлялись. И совпадение определенных условий становилось признаком подготовки советской военной операции.

К примеру, выход подводных ракетоносцев из баз, а также появление тральщиков и дизельных субмарин могло говорить о том, что Советский Союз готовится создать в Белом море так называемый «бастион». «Бастион» – это район, где ПЛАРБ максимально защищены от противолодочных сил НАТО. Их охраняют корабли, самолеты, а также многочисленные минные поля и патрули дизельных ПЛ.

Матрица угроз

Сейчас ситуация у российских воздушных границ во многом напоминает то, что было 30 лет назад. На первый взгляд кажется, что разведывательная авиация НАТО сейчас действует хаотично. И скорее руководство Североатлантического альянса использует полеты разведчиков для демонстрации силы. Но на самом деле силы альянса работают скоординированно, продуманно и при этом подчиняются четкому плану.

Как указывается в многочисленных западных публикациях (к примеру, Council Special Report No. 79 March 2017 Kimberly Marten Reducing Tensions Between Russia and NATO), главная задача разведки НАТО – своевременно обнаружить начало российской «гибридной войны». Главными регионами противостояния названы страны Прибалтики, а также Черное море.

Согласно теоретическим исследованиям НАТО, важным этапом «гибридной» операции станет сосредоточение российских войск у границы с их последующим вводом на сопредельную территорию. Действовать Россия будет под прикрытием военных учений. В пример иностранные исследователи приводят действия ВС РФ в Крыму. Поэтому самолеты-разведчики должны своевременно выявить начало концентрации сил и средств у границы. А также постоянно изучать их перемещения.

Не исключено, что в штабе НАТО уже несколько лет есть новая «матрица угроз». Туда так же как и в 1980–1985 годах заносятся все разведывательные данные о перемещениях и действиях российских сил. И уже придуманы «красные» линии, которые показывают уровень готовности России к началу нового «гибридного» конфликта.

Правда, за шесть лет с начала «воздушной войны разведчиков» специалисты Североатлантического альянса так и не обнаружили агрессивных действий со стороны России. Не говоря уже о попытках нашей страны начать «гибридную войну» в Европе. Но разведывательные операции НАТО продолжаются, заставляя страны – участницы Североатлантического альянса щедро оплачивать их. Также «война разведчиков» показывает решимость и сплоченность НАТО в противостоянии России.

В кругу друзей

В настоящее время в рамках «воздушной войны разведчиков» существует три основные горячие точки – небо Балтики, Черное море и побережье Сирии. Также Соединенные Штаты отдельно от НАТО проводят во многом самостоятельную разведывательную операцию на Дальнем Востоке и в восточных районах Арктики (Беренгово и Восточно-Сибирское моря).

Также самолеты – разведчики Североатлантического альянса иногда пытаются действовать в районе Баренцева и Белого морей. Но такую активность нельзя сравнить с регулярными полетами SR-71 в годы холодной войны. Так, весной 2018 года стратегические разведчики RC-135 ВВС США несколько раз выполняли полеты в том регионе. Правда, тогда в Баренцево море «воздушные глаза» НАТО так и не залетели.

Примечательно, что со времен холодной войны не сильно изменились и действующие лица «войны разведчиков». Главная рабочая лошадка Североатлантического альянса – это американские стратегические разведчики RC-135. В районе воздушных границ России действуют самолеты, приписанные к 95-й разведывательной эскадрилье. Она официально базируется на авиабазе Милденхол в Великобритании. Также «135-е» этой эскадрильи могут временно использовать авиабазу Рота в Испании. Оттуда RC-135 вылетают в Черное море и в сторону Сирии. 95-я эскадрилья – это заслуженный ветеран холодной войны. С 1982 года ее самолеты ведут разведку вдоль границ СССР, а позже России.

Другой ветеран холодной войны – это 9-е авиакрыло стратегической разведки. Именно этому соединению до недавнего времени принадлежали SR-71. В настоящее время от 9-го авиакрыла в воздушных операциях у российских границ действуют дальние высотные беспилотные разведчики RQ-4 Global Hawk. Не так давно на вооружение соединения поступили новейшие БПЛА RQ-180. Пока это самая засекреченная машина в арсенале ВВС США. Но действуют ли они в Европе и в районе России, пока неизвестно.

В отличие от прошлой «воздушной войны разведчиков» сейчас активное участие в операциях принимает авиация Военно-морских сил Соединенных Штатов. В 1980-е годы американские ВМС были вынуждены платить Военно-воздушным силам за каждый разведывательный полет SR-71 в сторону Кольского полуострова и Белого моря. Сейчас же наравне с RC-135 действуют и флотские противолодочные Р-8 «Посейдон».

В отличие от коллег из Военно-воздушных сил морские летчики предпочитают отправлять в Европу сводные группы от патрульных эскадрилий. Такая командировка может длиться от нескольких месяцев до полугода. В настоящее время в Европе развернута оперативная группа от эскадрильи VP-4. Формально она базируется в штате Вашингтон. Самолеты эскадрильи перелетели на авиабазу Рота в Испании еще в январе нынешнего года. Не исключено, что в ближайшее время следует ожидать очередной ротации.

Активную помощь американским военным традиционно оказывает Великобритания. В частности, на Балтике, а также в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии активно действуют самолеты RC-1.51-й эскадрильи ВВС Великобритании с авиабазы Ваддингтон. Иногда британские самолеты – хотя и очень редко – залетают и в Черное море. В частности, в декабре 2018 года «135-й» Королевских военно-воздушных сил выполнил полет вблизи Крыма – в районе морской границы России и Украины.

Помимо Великобритании на Балтике работают и самолеты-разведчики Швеции и Дании. Но количество их вылетов не сравнится с показателями налета английских и американских самолетов и беспилотников.

Повод для беспокойства?

Но какую информацию могут получить воздушные разведчики НАТО? RC-135 – это самолет радиотехнической разведки. На его борту находятся сложнейшие современные системы, анализирующие и определяющие источник радиоэлектронного излучения. В некоторых публикациях указывается, что операторы «135-х» также могут прослушивать некоторые системы связи.

А вот «главный калибр» Р-8 и RQ-4 – это мощные радиолокационные станции. Особенно опасен Global Hawk. На его борту установлен радар HISAR – это миниатюризированная версия станции ASARS-2 (устанавливается на U-2 Dragon Lady). Последняя создает картинку такой четкости, что по качеству она не уступает и даже превосходит фотографии сверхвысокой четкости. Также РЛС RQ-4 может «заглядывать» на несколько метров вглубь земли и обнаруживать подземные объекты.

Экипажи «Посейдонов» не располагают настолько мощными радиолокационными станциями. Но возможностей их бортовых РЛС достаточно, чтобы следить за наземными и морскими объектами.

Самолеты-разведчики редко действуют по одному. Часто в полете P-8 и RQ-4 незримо сопровождаются RC-135. Правда, так американские ВВС действуют преимущественно над Черным морем, на Украине и в районе Крыма. На Балтике «135-е» часто действуют самостоятельно. Примечательно, что до недавнего времени RQ-4 работали преимущественно над Украиной. Хотя Пентагон не называл цель полетов, скорее всего используя радары, беспилотники отслеживали перемещения сил самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик.

RС-135 следят за реакцией российских сил на действия «летающих разведчиков» – записывают радиопереговоры, вычисляют их источники, находят радиолокационные станции.

Ответный ход

В сложившейся ситуации Россия располагает самыми современными, а главное проверенными методами борьбы с «летающими глазами». Самый эффективный – это сопровождение самолетов-разведчиков истребителями. Такие действия нужны не только для поддержания статуса-кво. Истребитель не дает подойти разведчику на дальность эффективной работы его бортовых систем. Так, 27 мая Пентагон заявил, что во время перехвата Р-8 над Средиземным морем экипажи Су-35 ВКС России вели себя непрофессионально и небезопасно. Но судя по записям с борта «Посейдона», летчики российских Воздушно-космических сил действовали как раз вполне профессионально и отогнали Р-8, не дав ему вести разведку базы «Хмеймим».

Но такие маневры скорее исключение из правил. Практика показывает, что в момент, когда самолет-разведчик берут на сопровождение истребители, он прекращает приближаться к российской территории. Но «летающие глаза» надо обнаружить заблаговременно. Чтобы успеть поднять истребители и вывести их в точку, наиболее благоприятную для начала сопровождения. В пример можно привести перехват 26 июня нынешнего года. Судя по записям, представленным Минобороны, российские военные вчистую переиграли американских коллег. RC-135 и Р-8 были взяты на сопровождение даже до того момента, как они начали подходить к российской территории. Су-30СМ морской авиации Черноморского флота вышли к целям, когда американские машины еще только дозаправлялись в воздухе перед броском к границе. Понятно, что в этой ситуации уже не было смысла продолжать миссию и разведчики просто повернули обратно.

RC-135 и «Посейдоны» нередко выполняют полеты с выключенными транспондерами. Это нужно, чтобы максимально незаметно подойти к зоне разведки. Заняв ее, летчики включают это устройство. Еще в 2016 году официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «самолет-разведчик RC-135U всякий раз пытается подкрадываться к российской границе с выключенным транспондером».

Как можно обнаружить приближающийся самолет-разведчик в таких условиях? Тут помогут не только радиолокационные средства, но и автоматизированные системы управления. Истребитель будет направляться к цели в режиме реального времени в полностью автоматизированном режиме. При этом его действия будут скоординированы со средствами противовоздушной обороны. Современная АСУ авиации и ПВО была развернута в Крыму в 2018 году.

Павел Иванов

Павел Дмитриевич Иванов – военный журналист.