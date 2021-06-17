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Известия.ru

В МО заявили о соответствии полета Су-35 над Балтикой международным правилам

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Два российских истребителя Су-35 провели 15 июня плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границ других стран. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ранее в этот день в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии заявили, что накануне два российских Су-35 якобы без разрешения вошли в воздушное пространство страны в районе острова Хийумаа.

«Полет проходил по строго установленному маршруту. Во время полета самолеты от маршрута не отклонялись, что подтверждается данными объективного контроля», — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные неоднократно заявляли, что все полеты самолетов России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Так, накануне также два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем. Полет продолжался около восьми часов над нейтральными водами. При этом на отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции.

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