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ТАСС

Борисов заявил, что Россия уже провела все интересующие ее научные эксперименты на МКС

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Вице-премьер Юрий Борисов
Вице-премьер Юрий Борисов.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Вице-премьер отметил, что поэтому сегодня страна занимается в основном обеспечением жизнедеятельности станции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Россия провела практически весь цикл интересующих ее научных экспериментов на борту Международной космической станции. Об этом заявил в четверг вице-премьер Юрий Борисов в ходе интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы практически весь цикл экспериментов, которые планировали на этой станции, провели. Поэтому сегодня Россия, исходя из своих обязательств, занимается в основном обеспечением жизнедеятельности станции. И особой нужды в продолжении научных экспериментов, именно для России, нет. У нас практически исчерпан этот лимит", - сказал он.

По словам Борисова, согласно расчетам специалистов, продолжать вкладывать ресурсы и деньги в поддержание работы МКС нет, гораздо выгодней начать после 2025 года создание собственной станции. "Мы честно предупредили своих партнеров и коллег, что мы в этот период начнем формировать уже чисто российскую станцию, с новыми задачами, новыми экспериментами, новым обликом, используя весь опыт подобных станций, имеющийся у России", - отметил он.

Вице-премьер также уточнил, что Россия планирует построить новую станцию своими силами, но готова к международному сотрудничеству. Ее первый модуль будет запущен в конце 2025 года. Станцию предполагается создавать по принципу "лего" и заменять отработавшие свой ресурс модули новыми.

"Таким образом, станция становится практически с бесконечным ресурсом жизни. И не обязательно, что постоянно будет находиться экипаж на этой станции. Предусмотрено, что станция сможет работать в автономном режиме, и при необходимости экипажи будут ее посещать, приводить в рабочий режим. После завершения экспериментов - покидать станцию. Это тоже очень оптимизирует затратные механизмы на поддержание такого сложного, наукоемкого, технически сложного объекта", - сказал он.

Управление проектом МКС осуществляется Россией, США, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством. На борту МКС может работать экипаж до 6 человек. Первоначально планировалось завершить ее эксплуатацию в 2015-2016 годах. В ноябре 2014 года страны - участницы проекта договорились использовать станцию до 2020 года, а затем изменили эти сроки еще раз - как минимум до 2024 года. В апреле Борисов сообщал, что РФ может выйти из проекта МКС в 2025 году.

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Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
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