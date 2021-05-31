Глава NASA надеется на продолжение сотрудничества с Россией по МКС

Билл Нельсон сообщил, что примет участие в онлайн-формате в Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге в июне

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон надеется, что Россия продолжит сотрудничество с США по Международной космической станции (МКС), и с нетерпением ждет возможности обсудить этот вопрос с российской стороной. С таким заявлением глава американского космического ведомства выступил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Мы сотрудничали в космосе с тех пор, как построили вместе Международную космическую станцию. Россия является жизненно важным партнером по Международной космической станции, и я ожидаю, что Россия продолжит им быть. Я с нетерпением жду дискуссий по поводу продолжения этих замечательных отношений", - сказал Нельсон.

"Во времена, когда на поверхности Земли дела могут обстоять несколько более сложно, мы, как мне кажется, достаточно хорошо ладим друг с другом в космосе", - считает директор NASA.

Ранее в аппарате вице-премьера Юрия Борисова ТАСС сообщили, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что станции необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций. По итогам будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции. В свою очередь Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-24" сообщил, что РФ может выйти из [проекта] МКС в 2025 году.

Управление проектом МКС осуществляется Россией, США, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством. На борту МКС может работать экипаж до шести человек. Первоначально планировалось завершить ее эксплуатацию в 2015-2016 годах. В ноябре 2014 года страны - участницы проекта договорились использовать станцию до 2020 года, а затем изменили эти сроки еще раз - как минимум до 2024 года.

Конференция в Санкт-Петербурге

Отвечая на вопрос ТАСС о том, планирует ли он принять приглашение главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина приехать в Россию для переговоров, Нельсон сообщил, что примет участие в онлайн-формате в Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX (Global Space Exploration Conference) в Санкт-Петербурге в июне этого года.

"Я отвечу на первую часть [вопроса] о том, ожидается ли мое участие в конференции в Санкт-Петербурге, в России. Да, я планирую это сделать в виртуальном формате. Как я понимаю, я буду в числе участников дискуссии", - сказал он.

Ранее на этой неделе Рогозин сообщил, что пригласил Нельсона в Россию и готов будет конструктивно обсудить с ним все вопросы сотрудничества в космосе.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии нового коронавируса была перенесена на 2021 год. Этот форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.