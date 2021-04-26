В РФ запланировали развернуть национальную станцию на орбите до 2035 года

Исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко в пятницу, 23 апреля, рассказал, что Россия планирует развернуть национальную станцию на орбите до 2035 года.

Станция, по его словам, будет собрана в два этапа.

«До 2030 года планируется первый этап формирования. И дальше уже с 2030 по 2035 год будет второй», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее в этот же день стало известно, что генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обсудил с представителями отряда космонавтов проект будущей Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

21 апреля он сообщил, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который был создан для Международной космической станции (МКС), будет переработан для использования на новой орбитальной станции России. Он также отметил, что оборудование российского сегмента МКС уже на 80% выработало ресурс, поэтому строительство новой орбитальной станции оправданно и экономически.

О планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года сообщил вице-премьер правительства России Юрий Борисов 18 апреля. В этот же день в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что решение о продолжении работ на российском сегменте станции примут после 2024 года.

На следующий день вице-премьер предупредил, что ухудшение состояния Международной космической станции (МКС) может иметь серьезные последствия, вплоть до катастрофы. По его словам, Россия способна самостоятельно профинансировать проект новой орбитальной станции, но готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров.

Создать российскую национальную космическую станцию предложила на совете РАН корпорация «Энергия» в ноябре 2020 года. Там объяснили, что ряд элементов на станции серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».

В этом же месяце стало известно о планах продлить работу МКС до 2030 года.

МКС вывели на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Участниками международного проекта являются 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году.