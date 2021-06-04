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Actualno (Болгария): янки вломились в болгарский цех, а грубые хозяева не поблагодарили их за оказанную честь

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Морские котики (SEAL) США
Морские котики (SEAL) США.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, United States Navy SEALs

В Болгарии во время учений американских ВС произошел трагикомический инцидент. Солдаты, участвовавшие в маневрах, по ошибке захватили частное предприятие. И хотя президент Болгарии выразил недовольство случившимся, автор с сарказмом пишет, что глава государства «ничего не понимает в отношениях с союзниками».

В конце прошлой недели появилась новость о том, что американские солдаты, вооруженные до зубов, ворвались в цех в пловдивской деревне Чешнегирово, и, направив свои автоматы на рабочих, приказали им лечь на землю. Пока все хорошо. Наши союзники по НАТО показывают, что они в боевой готовности и хорошей форме. Но грубые болгарские хозяева вместо того, чтобы угостить почетных гостей конфеткой и попытаться освоить их ремесло, испугались и даже подали жалобу.

Важно оговорить два момента. Во-первых, американские военные извлекли уроки из ошибки своих французских коллег из плевенской деревни Койловцы и сумели удивить болгарских хозяев. Напомню, что загадочные иностранцы, говорящие на французском, были избиты и застрелены тремя жителями плевенской деревни Койловцы после того, как приземлились с парашютами на луг с люцерной. Действие произошло на полях братьев Слави и Васко Цоневых, в ту злополучную ночь отправившихся туда со своим другом, полицейским Руменом Цветановым, чтобы провести ревизию имущества. Позже выяснилось, что это были французские спецназовцы.

Во-вторых, мы, болгары, стали гостеприимнее. Мы больше не лупим вторгшиеся иностранные силы, а только жалуемся на них. Прогресс на лицо! Прогресс есть и в мышлении "болгарских" партий, и слова не проронивших о случившемся.


​Это же была ошибка, правда ведь… Нехотя перепрыгнуть через забор, вооруженным вторгнуться на частное предприятие. Наверное, по соседству был какой-то бородатый радикальный исламист, поэтому они все перепутали. Как в Ираке - они, бедняжки, запутались и так и не нашли оружие массового поражения, попавшее в руки зловещего диктатора. Ошибки случаются… Некоторые даже приводят к войнам, но кто же не ошибается, правда? "Кто без греха, пусть первый бросит камень" - говорится в Библии.

Не стоит строить домыслы, что братья-американцы решили повеселиться. Но что с того - принц Гарри хвастался, как убивал людей во время миссий в Афганистане, как спускал курок, прячась в вертолете - словно миссию в видеоигре проходил. Люди по-разному отдыхают, разве можно их за это судить… Но тут нарисовалась нетолерантная фигура президента Радева, заявившего, что действия США недопустимы. Ничего этот глава государства не понимает в отношениях между союзниками… Ну ничего, теперь товарищи из ГЕРБ-СДС снова донесут в Брюссель, и он получит по шапке. Фрау Меркель объяснит прокремлевскому генералу, что нельзя в таком тоне разговаривать с Большим братом. А "Северный поток - 2" все-таки будет достроен. Потому что он демократичнее "Южного", но не более, чем "Турецкий" - пардон - "Балканский".

Скоро (2 июня) мы будем отмечать день Ботева и тех, кто погиб за свободу и независимость Болгарии, но давайте не забудем через месяц с небольшим отпраздновать и День независимости (11 июля в Болгарии пройдут новые парламентские выборы - прим. пер.).


Тодор Беленски

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