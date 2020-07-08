Капитан первого ранга Мануэль Агирре: «Россия вне всяких сомнений влияет на Средиземноморье» (ABC, Испания)

Натовская эскадра идет в Одессу в составе фрегатов стран ЕС,эсминца США и болгарских судов. Испанский капитан, командующий эскадрой во время очередных учений НАТО, сообщает, что Россия тревожит НАТО своей сирийской базой в Тартусе, позволяющей ВМФ РФ присутствовать в Черном море. Тревожит и присутствие России в Черном море. Тот исторический факт, что русские присутствовали на Черном море раз в двадцать дольше НАТО, со времен крещения Руси Владимиром и даже раньше, не учитывается. Что в сравнении с этой российской угрозой значат нелегальные переброски турецкого оружия в Ливию, из-за которых чуть не случилась перестрелка турецких и французских кораблей?

Испанский капитан уже год возглавляет флотилию НАТО в Средиземном море; его первая военная миссия будет выполнена в Черном море.

С 30 июня Испания возглавляет военно-морскую группу НАТО в Средиземном море под названием Standing NATO Maritime Group 2. Возглавлять флотилию, в состав которой входят фрегаты различных стран, в течение года будет капитан первого ранга Мануэль Агирре Альдерегиа.

Под руководством фрегата "Альваро де Базан" (F101) Средиземноморская военно-морская группа Атлантического альянса уже взяла курс на Черное море, где в порту Бургос она примет участие в организованных Болгарией военно-морских учениях. Американский эсминец будет сопровождать их вместе с тремя другими болгарскими кораблями.

После они посетят украинский город Одесса, расположенный в 206 морских милях (380 км) от крымской базы Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. Через 21 день, в соответствии с положениями международных договоров, они покинут Черное море.

В телефонном разговоре с газетой "AБC" капитан объясняет, что "на настоящий момент ситуация в Средиземном море сложная, как и на всем протяжении его истории, потому как на это небольшое море претендует множество стран".

"В настоящее время это глобальный сценарий, который включает в себя дипломатическую, информационную, военную и экономическую деятельность стран, желающих влиять на региональную политику с целью укрепления своих позиций в безопасности, обороне, обеспечении свободного доступа к открытому морю, пользовании природных ресурсов, а также с целью обеспечения доступа к источникам энергии негосударственным субъектам, связанным с торговлей людьми и оружием, терроризмом и переправкой беженцев", - объясняет капитан.

Цель миссии

Цель миссии на следующий год такова: "Оказывать морскую поддержку в любой проводимой НАТО операции в случаях кризисной ситуации". Лидерство ВМС Испании в морской составляющей НАТО является одним из главных вкладов, сделанных Испанией в этом году в общее дело Североатлантического блока. Помимо него, было еще участие испанцев в миссиях за рубежом (в Латвии, Турции, Балтийской воздушной полиции, Афганистане и Ираке).

"Это бесспорно свидетельствует о приверженности Испании Альянсу и солидарности с его союзниками, а также способствует обеспечению международной стабильности и национальной безопасности, основам, на которых зиждутся прогресс, развитие и основные ценности нашего общества. Со своей стороны, НАТО признает высокий уровень подготовки, профессионализма и ответственности вооруженных сил Испании", - заявил капитан.

Военно-морской флот Испании планирует использование трех фрегатов типа F100, базирующихся в порту Ферроля, каждый из которых будет выполнять функцию командного корабля в течение четырех месяцев до конца года, и которые станут основой военно-морской группы НАТО: "Альваро де Базан" (F101), "Кристобаль Колон" (F105) и "Мендес Нуньес" (F104).

Десять военно-морских учений

В этом году Вторая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG-2) планирует принять участие в десяти военно-морских учениях для подготовки и демонстрации своего военного потенциала в Средиземном море. Два из них пройдут в Испании - "Динамическая гвардия" (Dynamic Guard) и "Флотекс" (Flotex), а последнее, крупнейшее учение Североатлантического альянса в Средиземноморье называется "Стойкий защитник" (Steadfast Defender). Оно проверит военно-морской потенциал НАТО.

"Мы ожидаем, что ситуация в Черном море относительно спокойная, несмотря на наличие неразрешенного конфликта между двумя прибрежными странами, Украиной и Россией. Этот конфликт ограничивает свободу судоходства в некоторых районах этого моря", - объясняет капитан Агирре.

Испанский фрегат «Мендес Нуньес» Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Bene Riobó | Перейти в фотобанк

Не стоит расслабляться: военно-морское присутствие России не ограничивается Черным морем. Из-за участия в войне в Сирии ее влияние в Средиземном море тоже, увы, усилилось; в сирийском городе Тартус располагается российская военная база, куда четыре года назад был переправлен видавший виды российский авианосец "Адмирал Кузнецов".

- Очевидно, что присутствие российских истребителей и кораблей в Ливии и Сирии будет определяющим фактором. Вы обеспокоены таким положением?

- Россия является одним из главных государственных субъектов в Средиземноморье, со значительным присутствием в Ливии и Сирии. Ее влияние в регионе неоспоримо и требует особого внимания, чтобы прогнозировать развитие ситуации в этих странах, которые являются двумя основными источниками нестабильности в Средиземноморье. Однако присутствие российских подразделений в Средиземном море не является единственным фактором, который вызывает необходимость военно-морского развертывания НАТО. Это один фактор из многих, но и его необходимо учитывать для создания комплексной картины ситуации в регионе.

В Средиземноморье и правда настали смутные времена. Но только ли дело в России? Недавно произошел инцидент между фрегатами стран-членов НАТО Франции и Турции в ходе операции "Морской страж" (Sea Guardian) в рамках НАТО. В ответ на требование проверить турецкое судно в рамках миссии контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию корабль военно-морского флота Турции угрожал выстрелить по французскому фрегату "Курбе" (Le Courbet), причем угрозы раздавались три раза. Между тем именно Ливия может поделить страны НАТО на разные лагеря (известно, что Турция поддерживает в Ливии пришедшее после Каддафи Правительство национального согласия ПНС, а ряд европейских стран, Египет и ОАЭ поддерживают противника ПНС - генерала Хафтара - прим. ред.)

Эстебан Вильарехо (Esteban Villarejo)