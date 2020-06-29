The National Interest (США): больше друзей, больше войн

Расширение НАТО - это просто плохая идея. На альянсы и гарантии безопасности когда-то смотрели как на самые серьезные обязательства, какие только может взять на себя государство. Будучи господствующей в мире державой, Великобритания избегала предоставления военных гарантий любым странам. Да и Соединенные Штаты на раннем этапе своей истории также тщательно сторонились постоянных военных связей. Даже во время Первой мировой войны Вашингтон воевал как "ассоциированная держава", а не как официальный член союзной Антанты.

Однако сегодня Вашингтон раздает гарантии безопасности как гостиница шоколадки своим постояльцам: по одной на каждую подушку, плюс дополнительная конфета любому, кто попросит. Считается, что такие обязательства ничего не стоят. Действительно, существует общая убежденность в том, что союзнические гарантии автоматически предотвращают любую войну, и поэтому их никогда не придется реализовывать. Удивительно еще, как это поборники альянсов на основе превалирующей теории не пришли к выводу о том, что обещание США защищать любую нацию от нападения любой другой нации открывает эпоху вечного мира.

Расширение НАТО осуществляется с огромным энтузиазмом. Это также тема одного из самых острых споров между Америкой и Россией. Как только НАТО провела военные учения в Грузии, Москва начала свои военные маневры на Кавказе. Во время визита президента Барака Обамы в Москву стороны договорились о сокращении своих ядерных вооружений, но не о членстве Грузии в НАТО.

Аргументы в пользу принятия Тбилиси в ряды альянса отражают страх перед российским господством в этом регионе. Однако поражает то, насколько безуспешно Москва запугивает своих соседей из "ближнего зарубежья". Если хотите, война с Грузией, похоже, снизила влияние России. Вот наблюдение Эллен Барри (Ellen Barry) из New York Times: "Вместо того, чтобы испугаться и проявить покорность, бывшие республики СССР, похоже, еще активнее стали выступать в защиту собственного суверенитета".

В любом случае, расширение НАТО на Кавказе это не решение проблемы. Вашингтон ничего не выиграет, настроив против себя Россию, а потеряет многое. Москва согласилась предоставить США свое воздушное пространство для снабжения американских войск в Афганистане. Америка добивается содействия России против Ирана и Северной Кореи. На повестке также стоят вопросы контроля вооружений и поставок энергоресурсов. Что самое важное, Соединенные Штаты хотят наладить стабильные взаимоотношения со второй в мире ядерной державой, чтобы уменьшить опасность возникновения войны. А с расширением НАТО достичь этих целей будет гораздо труднее.

Североатлантический союз, которому больше шестидесяти лет, был создан со вполне конкретной целью: защищать Западную Европу от советской агрессии. Хотя он играл определенную политическую роль, его главная миссия была военная. Только что победив фашистскую Германию и освободив Европу, Соединенные Штаты не собирались признавать советское господство над континентом.

Миссия НАТО была исчерпана два десятилетия назад, когда пала Берлинская стена, распался Варшавский Договор и рухнул Советский Союз. Какое-то время политические руководители на самом деле сомневались в будущем альянса. Ради всего святого, что будет делать антисоветский альянс без Советского Союза?

Но НАТО быстро нашла новые задачи. Во-первых, она стала параллельной структурой Евросоюза, действуя как организация по объединению частей бывшей советской империи со "старой" Европой. Во-вторых, альянс стал орудием для проведения военных акций за пределами территорий своих членов.

С точки зрения Америки, ни та, ни другая задача не имеет особого смысла. ЕС был всегда гораздо лучше подготовлен для продвижения и развития демократического капитализма в бывших коммунистических странах. Операции за пределами зоны ответственности, например, в Косово, соответствовали, скорее, европейским, нежели американским интересам. Более того, большинство членов альянса проявили нежелание оказывать значимую поддержку действиям США в других местах, таких как Афганистан и Ирак.

Короче говоря, какую бы ценность НАТО ни сохранила для Европы, для Соединенных Штатов она утратила серьезную роль в сфере безопасности.

Но вместо того, чтобы сократить объем военных обязательств США на европейском континенте, Вашингтон обещает все новым странам отправиться воевать за них. Только что в НАТО вступили Албания и Хорватия. Теперь американцы на крючке - они обязаны защищать эти страны от неизвестных угроз. То же самое и с прибалтийскими государствами, которые ранее входили в состав Советского Союза и Российской империи. Администрация Буша активно подталкивала НАТО все дальше на восток, выступая за включение в состав альянса Грузии и Украины. Какое отношение Грузия и Украина имеют к безопасности Америки? Никакого. Есть все основания пожелать им больших успехов в деле независимости. Но ни та, ни другая страна не соответствует тем представлениям, которые культивируются на Западе. Более того, есть масса свидетельств, что и Тбилиси тоже несет ответственность за прошлогоднюю августовскую войну. Но даже если бы эти страны были эталоном демократических добродетелей, Вашингтон не должен грозить, что будет воевать за них.

Не волнуйтесь, говорят сторонники расширения альянса, Соединенным Штатам никогда не придется сдерживать свои обещания. В конце концов, Россия никогда не осмелится бросить вызов Америке.

Говоря более конкретно, если бы только в апреле 2008 года НАТО приблизила Тбилиси к членству в своих рядах, Россия ни за что не рискнула бы вступить в войну. Салли Макнамара (Sally McNamara) из фонда Heritage пишет по этому поводу следующее: "Хотя это совершенно никак нельзя проверить, но стоит задуматься над тем, вторглась бы или нет Россия в Грузию, если бы Германия и Франция не сговорились с Москвой отказать Грузии в предоставлении Плана членства на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года".

Далее, говорят авторы таких аргументов, если бы НАТО пригласила Грузию к вступлению, Москва ни за что не осмелилась бы бросить вызов альянсу. Стоит помахать гарантиями по Статье V, и все противники - в данном случае, Россия - отпрянут назад в страхе и ужасе. Столкнувшись с угрозой интервенции, на сей раз, с реальным участием американцев, Москва ни за что не выступила бы против Грузии, вне зависимости от обстоятельств.

Но ни один из этих аргументов не выдерживает критики.

Крайне мало известно о процессе принятия решений в государстве Путина-Медведева. Тем не менее, Москва уже показала, что безопасность на границах стоит того, чтобы за нее воевать. Чтобы защитить Грузию, Вашингтону было бы недостаточно пригрозить войной. Россию пришлось бы убедить в серьезности угрозы, в том, что она неспособна удержать Вашингтон от исполнения этой угрозы, и что в случае военной конфронтации она не одержит победу. Насколько план подготовки к вступлению или полноправное членство в НАТО смогли бы убедить Москву?

Во-первых, Соединенные Штаты и Европа больше десяти лет расширяют свои отношения с Грузией. В 1992 году эта страна вступила в Совет североатлантического сотрудничества, а в 1996-м присоединилась к программе "Партнерство во имя мира". Спустя два года Грузия представила свой первый Индивидуальный план партнерства. В 1997 году Грузия утвердила соглашение о статусе сил, а годом позже установила официальные отношения с альянсом на уровне послов. Первые совместные военные акции состоялись в 2001 году. В 2005-м Грузия начала действия по вступлению в НАТО. В июне 2008 года был создан трастовый фонд НАТО, предназначенный для финансирования работ по ликвидации запасов старых ракет. За две недели до грузино-российской войны портовый город Батуми посетила морская группа НАТО. (После войны с Россией была создана совместная комиссия НАТО-Грузия, цель которой, как заявляют в альянсе, "служить в качестве форума для политических консультаций и практического сотрудничества в рамках оказания помощи Грузии в достижении ее цели по вступлению в НАТО".)

Соединенные Штаты в особенности проявляют заботу о Тбилиси. Общая сумма финансовой помощи Грузии приближается на сегодня к 2 миллиардам долларов. Оказание военной помощи началось в 2002 году. Тремя годами позже Вашингтон инициировал военную программу по обучению грузинских вооруженных сил под названием Georgia Sustainment and Stability Operations Program. В 2007-м Грузия направила свои войска в Ирак для оказания помощи в его оккупации. После российского вторжения в прошлом году американцы перебросили их обратно. Затем Вашингтон пообещал дополнительно 1 миллиард долларов помощи на будущий год. Президент Джордж Буш, вице-президент Дик Чейни, министр обороны Дональд Рамсфелд, госсекретарь Кондолиза Райс - все они посещали Грузию. В январе Вашингтон подписал с Тбилиси соглашение о создании "стратегического партнерства". Короче говоря, по всем свидетельствам, в августе прошлого года Грузия прочно стояла на пути в НАТО, несмотря на апрельский отказ. Более того, Соединенные Штаты делали все возможное, дабы подчеркнуть, что Тбилиси является их близким геополитическим и даже военным союзником.

И какая разница, добавится к этому План членства или нет? В этом плане нет ни обязательств в сфере безопасности, ни даже гарантий членства в НАТО. Это парадокс, но поскольку Москва опасалась перспективы вступления Грузии в североатлантический альянс, предоставление Плана членства могло ускорить начало войны. У России появился бы стимул напасть до того, как Тбилиси получит гарантии безопасности по Статье V.

Не более эффективными будут и другие предложенные недавно меры по оказанию помощи Тбилиси, включая подтвержденную Западом поддержку суверенитету Грузии и укрепление невоенных связей с грузинским государством. А как насчет членства в НАТО, ведь оно сопряжено с обещанием Вашингтона воевать за союзника? Все возможно, но в истории полно примеров того, как альянсы не могли остановить конфликт. А когда стратегия устрашения и сдерживания терпит неудачу, она становится приводным ремнем, ведущим к войне.

Самая страшная в истории человечества Вторая мировая война началась несмотря на предоставление гарантий безопасности, призванных сдержать возникновение конфликта. И Франция, и Великобритания обещали вступить в войну, если Германия нападет на Польшу. И Франция, и Великобритания в итоге вступили в войну с Германией. Можно спорить по поводу разумности и целесообразности обещаний, данных Польше. Но очевидно одно: они не смогли предотвратить войну.

Япония начала войну, напав на британские и голландские колонии в Восточной Азии. Одновременно она напала на Филиппины и Перл-Харбор, что гарантировало вступление в войну Соединенных Штатов. Сдержать Японию не удалось.

Первая мировая война дала еще более драматичные примеры того, как альянсы расширяют, но не ограничивают конфликты. Антанта выступила против Центральных держав. Обе стороны полагали, что противник отступится, а если нет, то война будет необходима, и в ней можно победить. Вот вам и цена гарантий безопасности в рамках сдерживания.

Примеры того, что устрашением и сдерживанием невозможно предотвратить войну, не ограничиваются временными рамками двадцатого столетия. Альянсы существовали на протяжении всей истории, и точно так же на протяжении всей истории возникали конфликты с и между альянсами. Причины войн сложны, и некоторые союзы создавались не для обороны, а для нападения.

Тем не менее, государства запросто игнорировали гарантии безопасности, данные третьими и четвертыми странами, и начинали войны вопреки им. В Пелопонесской войне, которая датируется пятым веком до нашей эры, также фигурировали противоборствующие альянсы: Делосская лига во главе с Афинами, и Пелопонесская лига под предводительством Спарты. Эти группировки расширялись, усиливались и продлевали конфликт вместо того, чтобы предотвратить его.

Римская республика также входила в союзы и вела с ними борьбу. Противодействующие соглашения и конфедерации не помешали ей вести Самнитские войны и Латинскую войну. Первая Пуническая война стала следствием интервенции союзников против государств, поддержанных другой державой. Карфаген во Вторую Пуническую войну напал на Италию, несмотря на союз Рима с соседними государствами.

Тридцатилетняя война была противостоянием между Унией Евангелического союза и Католической лигой (и других территорий, когда конфликт расширился). В англо-голландских войнах союзники были и у той, и у другой страны. Агрессивные действия французского короля Людовика XIV по созданию империи породили мощный союз против него, но это никак не помогло сдержать его амбиции, и началась Девятилетняя война. В 18-м веке была целая серия конфликтов, в которых участвовали как в калейдоскопе сменявшие друг друга разнообразные коалиции. Каждое государство знало: провоцируя войну, оно порождает конфликт с несколькими государствами. Однако это никак не помешало начать Войну за испанское наследство, Войну Четырехстороннего альянса, Австро-русско-турецкую войну, Русско-турецкую войну, Войну за польское наследство, Семилетнюю и Крымскую войну.

Хотя во время наполеоновских войн Франция выделялась как единственная господствующая держава, альянсы и коалиции существовали с обеих сторон. Париж понимал, что любые военные действия на континенте заставят его воевать с альянсом, куда войдет постоянный противник Франции Британия. Но император Наполеон Бонапарт редко колебался, встав перед выбором - начинать или нет военные действия, в том числе, нападение (самое катастрофическое для него) на Россию. Перед Первой мировой войной в рядах антиосманской коалиции по Первой балканской войне возникла размолвка, что заставило Болгарию выступить позднее против своих бывших союзников.

Большинство этих конфликтов были чрезвычайно сложными и запутанными, в связи с чем весьма трудно точно оценить роль альянсов в сдерживании и разжигании войны. Однако заслуживает внимания то, насколько часто членство в альянсе и гарантии безопасности не обеспечивали предотвращение конфликта.

Во многих случая противоборствующие стороны либо сбрасывали со счетов возможность того, что страны сдержат данные обещания, либо полагали, что высокие ставки оправдывают военный риск. То же самое можно сказать о действиях России в Грузии. У Москвы в этом регионе гораздо больше интересов, чем у США, и это снижает шансы на американское вмешательство. Более того, в случае возникновения войны России намного легче осуществить интервенцию на начальном этапе, а затем противостоять действиям США. Это заставит Вашингтон идти на гораздо больший риск эскалации конфликта. Если бы кому-то пришлось ставить на то, кто первым отступит назад в момент кризиса, основные ставки были бы на США.

Грузия находится в неудачном геополитическом окружении. И тем не менее, Москва вряд ли рискнет завоевывать своего южного соседа. Издержки оккупации были бы слишком высоки и долговременны. (Гораздо большую по территории Украину России переварить было бы еще сложнее.) Тем не менее, Россия, вне всякого сомнения, надеется восстановить свое господствующее влияние в этом регионе и обезопасить собственные границы.

У американцев есть все основания сочувствовать гражданам Грузии, которых постоянно подводит собственное государство и которые подверглись нападению российской армии. Но это не означает предоставление гарантий безопасности Тбилиси. На самом деле, принятие Грузии в североатлантический альянс противоречит первоначальной цели его создания, которая состоит в укреплении безопасности США.

Вашингтону будет нелегко отказаться от своего заступничества в вопросе принятия Грузии в НАТО. Перед американо-российским саммитом помощник из Белого Дома Майкл Макфол (Michael McFaul) объявил: "Мы не собираемся заверять, успокаивать, уступать или торговаться с русскими по вопросам, касающимся расширения НАТО". Но какая-то публичная договоренность просто необходима. Администрация Обамы может просто прекратить давить на европейцев, чтобы те передали Тбилиси приглашение о вступлении.

Такой поступок ни в коей мере не станет проявлением сочувствия к авторитарной направленности в политике России. Но поступив так, Америка поставит на первое место интересы собственной безопасности. Соединенные Штаты сумели пройти через всю "холодную войну", ни разу не начав "горячий" конфликт. Нет никакого смысла идти сегодня на никому не нужный риск войны с Россией. Или, если говорить прямо, рисковать Вашингтоном ради Тбилиси.

Вопреки утверждениям сторонников расширения НАТО, членство в альянсе не означает, что еда будет бесплатной. На протяжении истории многие альянсы играли роль фитилей, ведущих к военному возгоранию, а не противопожарных просек, защищающих от пламени войны. Нет никаких оснований полагать, что НАТО от них чем-то отличается.

Дуг Бэндоу - старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute), бывший специальный помощник президента Рейгана и автор книги "Внешнеполитические глупости: новая глобальная империя Америки" (Foreign Follies: America's New Global Empire).

Дуг Бэндоу (Douglas «Doug» Bandow)