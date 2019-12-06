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Odatv (Турция): Что эти страны делают в Черном море?

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Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море.
Источник изображения: © U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker

Трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность НАТО за обеспечение безопасности Турции, иронизирует автор. В Черном море идет постепенное наращивание военно-морских сил НАТО, тогда как Анкара утрачивает свои позиции. Автора возмущает позиция альянса в отношении Турции. А вот цель НАТО в Черном море — очевидна.

У меня в руках официальный документ "НАТО: готовы к будущему. Адаптация альянса (NATO: READY FOR FUTURE Adapting the Alliance) (2018-2019)". В нем детально описано, как будет обеспечиваться адаптация НАТО к непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. В число основных вопросов, которые рассматриваются, входят структура НАТО, передовое развертывание, перемещение и поддержание сил НАТО, комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны, космическая политика НАТО, структура военно-морских сил, южные соседи, учения, противодействие гибридным угрозам, кибероборона, поддержание стабильности и борьба с терроризмом, безопасность на море, адаптация структуры командования.

В документе говорится, что НАТО продолжает сохранять свое передовое присутствие и в Черноморском регионе. В Румынии наряду с бригадой для подготовки сухопутных войск также выполняет свою миссию авиационное соединение, а в Черном море идет постепенное наращивание присутствия военно-морских сил НАТО под названием "Постоянные военно-морские силы НАТО в Черном море" (NATO Standing Naval Force in the Black Sea).

Согласно документу, в Черноморском регионе, Болгарии и Румынии, расположенных на побережье Черного моря, вклад в деятельность НАТО вносят следующие страны: Канада, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки.

Как видно, Черное море превратилось в настоящую ярмарочную площадь НАТО. Цель присутствия НАТО в Черноморском регионе - окружение России. Эта ситуация показывает, что Турция, борющаяся за свои интересы в Восточном Средиземноморье, утрачивает позиции в Черном море. И как тут не вспомнить о проекте "Стамбул" (проект судоходного канала из Мраморного моря в Черное - прим. пер.), который сегодня снова на повестке дня. В упомянутом документе в разделе, посвященном борьбе с терроризмом, описывается контртеррористическая деятельность НАТО в Афганистане и в Ираке, при этом ни слова не говорится ни о террористической угрозе, с которой сталкивается Турция, ни о Рабочей партии Курдистана (РПК), ни об Отрядах народной самообороны (YPG). В общем, трудно подобрать слова, чтобы выразить НАТО благодарность за вклад в нашу безопасность.


Нежат Эслен (Nejat Eslen)

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Страны
Афганистан
Болгария
Венгрия
Германия
Ирак
Испания
Италия
Канада
Люксембург
Нидерланды
Польша
Португалия
Россия
Румыния
США
Турция
Франция
Проекты
NATO
Военные учения
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