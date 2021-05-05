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Интерфакс-АВН

США перебросили в Катар еще два бомбардировщика B-52H для прикрытия вывода войск из Афганистана

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Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США.
Источник изображения: © U.S. Marine Corps / 1st Lt. Pawel Puczko

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - В Катар прибыли еще два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, общее их количество там достигло шести единиц, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что на авиабазу Эль-Удейд в Катаре в конце апреля прибыли четыре стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые будут участвовать в операции прикрытия начавшегося вывода американских войск и сил коалиции из Афганистана.

По имеющимся данным, дополнительная пара B-52H Stratofortress отправлена в Катар из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот, штат Северная Дакота.

После трансатлантического перелета они прошли над странами Восточной Европы - Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Болгарией, а также Грецией, а затем над Средиземным морем повернули в сторону Ближнего Востока. Там маршрут их полета проходил над Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией, Кувейтом, Персидским заливом к юго-западу от Ирана и Катаром.

Официального сообщения ВВС США о переброске очередных двух американских стратегических бомбардировщиков в Катар пока нет.

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Страны
Афганистан
Болгария
Венгрия
Греция
Израиль
Иордания
Иран
Катар
Кувейт
Польша
Румыния
Саудовская Аравия
Словакия
США
Продукция
B-52
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