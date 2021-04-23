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Naked Science

Вертолет Ingenuity совершил второй полет на Марсе, установив новые для себя рекорды

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Источник изображения: naked-science.ru

«Марсианский» вертолет Ingenuity выполнил второй полет. Аппарат среди прочего смог подняться на большую высоту, чем во время первого запуска.

Весь мир следит за миссией нового планетохода NASA Perseverance, а также работой его компаньона — вертолета Ingenuity, который должен прокладывать маршрут. Сегодня аппарат совершил новый полет, во время которого поставил новые для себя рекорды.

Как сообщает космическое ведомство США, Ingenuity «успешно совершил второй полет, сделав снимок с помощью своей черно-белой навигационной камеры; он также преодолел новые рубежи по высоте полета, продолжительности зависания и боковому полету».


©twitter.com/NASAJPL

Ранее в NASA отмечали, что во время второго полета Ingenuity должен достичь высоты примерно пять метров, зависнуть, а затем отлететь в сторону на несколько метров. Испытания, кроме прочего, предполагали повороты, что должно дать вертолету возможность «осмотреться» по сторонам при помощи камеры. Местом посадки выбрали его стартовую позицию.

Первый полет Ingenuity совершил 19 апреля. Он поднялся на высоту примерно три метра и завис над марсианской поверхностью. Испытания продлились 39 секунд. Они стали первыми в истории механизированным управляемым полетом в атмосфере другой планеты. Его удалось снять на видео, пусть и с небольшим фреймрейтом. Сам Ingenuity сделали своего рода селфи: вертолет снял собственную тень на марсианской поверхности.

Фотография дрона Ingenuity в полете, сделанная левой навигационной камерой ровера Perseverance (Navcam), которая расположена на его мачте. Расстояние между роботами — несколько десятков метров. Снимок увеличен и произведена цветокоррекция

Источник изображения: NASA, JPL-Caltech

Ingenuity — относительно небольшой аппарат. Его масса составляет 1,8 килограмма при диаметре 120 сантиметров. В конструкции вертолета использовали соосные винты. Подзарядку проводят при помощи солнечных батарей.

Помимо прокладывания маршрута для Perseverance, перед Ingenuity стоит еще одна важная цель — отработать технологию полетов на Марсе. По результатам его работы инженеры NASA смогут лучше оценить перспективы направления, что может иметь большое значение для будущих экспедиций.

Что касается самого Perseverance, то он стал крупнейшим и сложнейшим планетоходом в истории Земли. Аппарат запустили 30 июля 2020 года, на поверхность Марса он сел 18 февраля.

Perseverance будет изучать Езеро — ударный кратер, расположенный на западе равнины Исиды. Ученые надеются, что миссия позволит оценить жизнепригодность Марса, а также подготовит людей к первой пилотируемой экспедиции на Красную планету. Важным этапом на пути к этому стал недавний эксперимент Perseverance, в рамках которого удалось получить кислород из атмосферы Марса.

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