NASA совершило первый механизированный управляемый полет в атмосфере другой планеты

Первый внеземной вертолет Ingenuity успешно взлетел, поднялся на три метра вверх, завис на полминуты и благополучно опустился обратно на поверхность Красной планеты. Несколько фотографий и даже одна короткая анимация, снятая марсоходом Perseverance, уже получены специалистами NASA, которые не замедлили их опубликовать.

Согласно официальному пресс-релизу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), общая длительность полета составила 39,1 секунды. Дополнительную информацию обо всех этапах процесса предстоит получить, пока что на Землю переданы самые важные данные.

Вертолет Ingenuity поднялся в разреженный воздух Красной планеты в 10:34 по московскому времени (03:34 EDT). А точнее, в 12:34 по местному солнечному времени. Команда миссии выбрала именно этот момент, поскольку батареи дрона успели достаточно зарядиться и за оставшуюся светлую часть марсианских суток (сола) успеют восполнить часть потраченной энергии.

More images and video to come…#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ

