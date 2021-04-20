NASA совершило первый механизированный управляемый полет в атмосфере другой планеты

Первый внеземной вертолет Ingenuity успешно взлетел, поднялся на три метра вверх, завис на полминуты и благополучно опустился обратно на поверхность Красной планеты. Несколько фотографий и даже одна короткая анимация, снятая марсоходом Perseverance, уже получены специалистами NASA, которые не замедлили их опубликовать.

Согласно официальному пресс-релизу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), общая длительность полета составила 39,1 секунды. Дополнительную информацию обо всех этапах процесса предстоит получить, пока что на Землю переданы самые важные данные.

Вертолет Ingenuity поднялся в разреженный воздух Красной планеты в 10:34 по московскому времени (03:34 EDT). А точнее, в 12:34 по местному солнечному времени. Команда миссии выбрала именно этот момент, поскольку батареи дрона успели достаточно зарядиться и за оставшуюся светлую часть марсианских суток (сола) успеют восполнить часть потраченной энергии.

You wouldn’t believe what I just saw. More images and video to come…#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ - NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

“Вы не поверите, что я только что видел” / ©NASA, JPL-Caltech, Twitter

Альтиметр на борту Ingenuity показал, что вертолет поднялся на максимальную возможную для него высоту — чуть более трех метров. Он стабильно парил ровно полминуты и вернулся на поверхность. В официальном твиттер-аккаунте марсохода Perseverance опубликована анимация этого процесса. Примечательно, что полет снимался именно на видео, пусть и с небольшим фреймрейтом: из-за малого количества кадров в секунду подъем вверх совсем незаметен.

Чуть более продолжительное видео можно посмотреть в прямой трансляции NASA (с 41-й минуты), где инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) в режиме онлайн получали данные с марсианских роботов. Правда, даже зная английский, трудно разобрать, что именно говорит ведущая, — настолько бурно радуются своему успеху создавшие вертолет специалисты.

Заветный момент получения видео от Perseverance — на сорок первой минуте трансляции / ©NASA, JPL-Caltech, Youtube

Среди полученных от Ingenuity данных есть и первое фото, сделанное дроном прямо в полете. По традиции марсианских миссий это своеобразное селфи: вертолет запечатлел свою тень на поверхности Красной планеты. Еще больше завораживающих изображений и видео можно смело ожидать в ближайшие дни. А для самых нетерпеливых всегда доступен сайт с «сырыми» фото, которые присылает Perseverance. Иногда там можно раньше всех заметить что-нибудь невероятно интересное.

Напомним, задача Ingenuity — продемонстрировать возможность управляемого механизированного полета в атмосфере другого небесного тела. Минимальную цель миссии этот робот уже выполнил, впереди, возможно, еще три-четыре аналогичных операции. Полеты будут чуть дольше — и не просто с зависанием, а на несколько метров в ту или иную сторону. Дальнейшая судьба вертолета не обозначена. Теоретически он может оказать содействие марсоходу Perseverance в его исследованиях, но с этим ожидаются некоторые сложности, обусловленные синхронизацией работы двух роботов.

Изначально планировалось, что первый марсианский вертолет поднимется в воздух Красной планеты 11 апреля, аккурат перед Днем космонавтики. Однако во время предполетной подготовки программное обеспечение дрона дало сбой, и команда миссии Mars Helicopter несколько дней анализировала проблему. В качестве временного решения специалисты JPL просто изменили последовательность команд на взлет (и, очевидно, это сработало). Но на будущее, если Ingenuity снова начнет «вредничать», для него подготовлена полностью новая «прошивка» — она ждет своего часа в памяти Perseverance.