Новый планетоход NASA впервые получил на Красной планете кислород. Для этого использовали установку MOXIE.

Как сообщило NASA, ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса. Для этого специалисты космического ведомства использовали экспериментальную установку Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment, или MOXIE.

Испытания провели 20 апреля. За час установка произвела около пяти граммов кислорода, чего хватило бы одному человеку для дыхания в течение десяти минут. Это лишь начало: согласно планам NASA, MOXIE позволит получать до десяти граммов кислорода в час.

MOXIE Источник изображения: NASA

Установка представляет собой небольшой прибор массой 17 килограммов. Предполагается, что он позволит отработать вопросы обеспечения долговременных пилотируемых экспедиций на Красную планету.

Perseverance осуществил посадку на Марс 18 февраля. Это самый большой и технически сложный планетоход из всех, построенных человечеством.

Недавно программа прошла очередной важный этап: доставленный вместе с Perseverance небольшой вертолет выполнил первый полет. По плану NASA, он будет выступать своего рода разведчиком, помогая лучше прокладывать маршруты.