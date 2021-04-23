Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ внимательно отслеживает переброску войск НАТО в район предстоящих учений "Дефендер Юроп-2021" - Шойгу

369
0
0
НАТО
Войска НАТО.
Источник изображения: Alaa Al-Marjani/Reuters

Одна из основных коалиционных группировок войск альянса развёртывается в Причерноморье

Полигон "Опук" (Крым). 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные внимательно отслеживают действия Североатлантического альянса в районе будущих учений "Дефендер Юроп - 2021", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений "Дефендер Юроп - 2021". В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов", - сказал Шойгу в Крыму в четверг на совещании об итогах действий войск (сил) Южного военного округа и ВДВ в ходе внезапных проверок.

По его словам, "одна из основных коалиционных группировок войск альянса развёртывается в Причерноморье".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Венгрия
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
23.04.2021
Шойгу: Внезапная проверка войск на юге и западе России завершена
23.04.2021
Сергей Шойгу оценил военные учения в Крыму
23.04.2021
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
23.04.2021
Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастила активность у южных границ России
16.03.2018
НАТО запугивает Россию учениями у границ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 10:54
  • 2
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
  • 23.04 10:54
  • 1
Борисов: РФ выступает за активизацию ВТС с Ираком
  • 23.04 10:53
  • 1
В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой
  • 23.04 10:45
  • 3
США заподозрили Россию в атаках «направленной энергией»
  • 23.04 09:48
  • 169
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 23.04 09:03
  • 129
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 23.04 08:06
  • 2192
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 07:41
  • 11
В СВР сочли бредом американские заявления о причастности службы к атаке на SolarWinds
  • 23.04 05:39
  • 9
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 23.04 05:34
  • 12
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 23.04 04:27
  • 1
США готовят удар в самый беззащитный район России
  • 23.04 02:44
  • 1
Новая российская орбитальная станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой - Рогозин
  • 23.04 02:17
  • 1
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ
  • 23.04 02:16
  • 1
Войска после учений на юге и западе России возвращают в места дислокации
  • 23.04 01:40
  • 2
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2