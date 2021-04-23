Минобороны РФ внимательно отслеживает переброску войск НАТО в район предстоящих учений "Дефендер Юроп-2021" - Шойгу

Одна из основных коалиционных группировок войск альянса развёртывается в Причерноморье

Полигон "Опук" (Крым). 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные внимательно отслеживают действия Североатлантического альянса в районе будущих учений "Дефендер Юроп - 2021", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений "Дефендер Юроп - 2021". В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов", - сказал Шойгу в Крыму в четверг на совещании об итогах действий войск (сил) Южного военного округа и ВДВ в ходе внезапных проверок.

По его словам, "одна из основных коалиционных группировок войск альянса развёртывается в Причерноморье".